Capella Hanoi đạt danh hiệu 5 sao Forbes Travel Guide 2025

Capella Hotel Group là một tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu, chuyên về các khách sạn, khu nghỉ dưỡng và căn hộ dịch vụ cao cấp. Có trụ sở tại Singapore, tập đoàn đang mở rộng nhanh chóng với hai thương hiệu nổi bật và các cơ sở trải dài trên 8 điểm đến. Thương hiệu đoạt nhiều giải thưởng Capella Hotels and Resorts nổi tiếng với dịch vụ xuất sắc, thiết kế sang trọng được chế tác tinh tế và những trải nghiệm đắm chìm, tôn vinh văn hóa bản địa. Trong khi đó, Patina Hotels & Resorts là thương hiệu đột phá của tập đoàn, mang đến cách tiếp cận mới mẻ trong lĩnh vực khách sạn cao cấp. Capella Hotels and Resorts đã được vinh danh là Thương hiệu khách sạn tốt nhất thế giới trong hai năm liên tiếp 2023 và 2024 bởi giải thưởng Travel + Leisure World’s Best Awards.