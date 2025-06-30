Thị Trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương tăng nhẹ trong phiên đầu tuần

Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương chủ yếu tăng khi các nhà đầu tư phân tích một loạt dữ liệu được công bố

Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương chủ yếu tăng vào thứ Hai 30/6, khi các nhà đầu tư phân tích thông tin chi tiết về các cuộc đàm phán thương mại và một loạt các điểm dữ liệu, bao gồm số liệu sản lượng công nghiệp của Hàn Quốc và Nhật Bản trong tháng 5 và chỉ số nhà quản lý mua hàng của Trung Quốc trong tháng 6.

Tại Trung Quốc, chỉ số PMI sản xuất chính thức tháng 6 cho thấy hoạt động sản xuất tiếp tục suy yếu tháng thứ ba liên tiếp, làm dấy lên kỳ vọng về các biện pháp kích thích kinh tế mới nhằm ứng phó với tác động tiêu cực từ căng thẳng thương mại kéo dài với Hoa Kỳ. Dù vậy, chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục vẫn nhích nhẹ 0,17%. Ngược lại, Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,51%.

Nhật Bản ghi nhận phiên tăng điểm mạnh khi chỉ số Nikkei 225 vọt 1,53%, đạt mức cao nhất trong 6 tháng qua. Chỉ số Topix rộng hơn cũng tăng 0,86%. Tâm lý tích cực được hỗ trợ bởi dữ liệu sản lượng công nghiệp tháng 5 tăng 0,5% so với tháng trước, dù thấp hơn nhiều so với mức kỳ vọng 3,5%.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng 0,87%, còn Kosdaq tăng 0,67% trong phiên giao dịch biến động. Tuy nhiên, dữ liệu công bố cho thấy sản lượng công nghiệp tháng 5 giảm mạnh 2,9% so với tháng trước, sâu hơn mức dự báo giảm 0,1%, đánh dấu tháng sụt giảm thứ hai liên tiếp. Doanh số bán lẻ trong tháng cũng đi ngang, sau khi sụt 0,9% vào tháng 4.

Tại Úc, chỉ số S&P/ASX 200 tăng nhẹ 0,2% khi thị trường phản ánh tích cực trước triển vọng phục hồi toàn cầu.

Cùng thời điểm, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng trong phiên châu Á, nối tiếp đà tăng ấn tượng cuối tuần qua. Chỉ số S&P 500 tăng 0,5% lên mức kỷ lục mới 6.173,07 điểm, vượt mốc cũ 6.147,43. Nasdaq Composite cũng lập đỉnh mới sau khi tăng khoảng 0,5%, trong khi Dow Jones tăng gần 1%.

Đà phục hồi của các chỉ số Phố Wall trong tháng 6 đánh dấu sự đảo chiều rõ nét so với mức đáy hồi tháng 4, bất chấp bất ổn xoay quanh chính sách thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo những biến động khó lường từ các cuộc đàm phán có thể tiếp tục gây sức ép lên xu hướng tăng giá trong thời gian tới.