Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương suy giảm khi Mỹ không kích Iran

Giá dầu đã tăng đột biến trong những tuần gần đây sau khi căng thẳng gia tăng ở Trung Đông. Ảnh: Getty.

Cụ thể, dầu thô Brent giao dịch ở mức 78,66 đô la một thùng sau khi tăng 2,14% vào lúc 9 giờ 43 sáng theo giờ Singapore. Trong khi đó, dầu thô West Texas Intermediate tăng 2,23% lên 75,47 đô la.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,56%, còn chỉ số Topix giảm 0,49%. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi mất 1,05%, còn Kosdaq - chỉ số đại diện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ - lao dốc tới 1,78%.

Tại Hồng Kông, chỉ số Hang Seng giảm 0,58% trong phiên sáng, còn CSI 300 của Trung Quốc đại lục giảm 0,4%. Tại Úc, chỉ số S&P ASX 200 cũng mất 0,76%.

Các hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ cũng giảm điểm vào đầu phiên giao dịch tại châu Á, phản ánh sự lo ngại lan rộng trên toàn cầu. Hợp đồng tương lai Dow Jones giảm 109 điểm, tương đương 0,3%, trong khi S&P 500 và Nasdaq 100 lần lượt giảm 0,3% và 0,4%.

Trước đó, trong phiên cuối tuần, chỉ số S&P 500 đã giảm 0,22% và đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp, đóng cửa ở mức 5.967,84 điểm. Nasdaq Composite mất 0,51% xuống còn 19.447,41 điểm. Riêng Dow Jones tăng nhẹ 0,08% lên 42.206,82 điểm.

Giá dầu tiếp tục mở rộng đà tăng vào sáng thứ Hai khi giới đầu tư theo dõi sát diễn biến giữa Iran và Israel, trong bối cảnh Hoa Kỳ vừa tiến hành không kích các mục tiêu được cho là liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.

Tính đến 9 giờ 25 phút sáng giờ Singapore, dầu thô Brent giao dịch ở mức 79,08 đô la một thùng, tăng 2,69%. Dầu WTI tăng 2,74% lên 75,85 đô la. Cả hai loại dầu này đều đã tăng hơn 3% vào đầu phiên, chạm các mức cao nhất kể từ tháng 1, trước khi thu hẹp một phần đà tăng.

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc là một trong những thị trường chịu thiệt hại nặng nề nhất trong khu vực. Đến 10 giờ 15 phút sáng theo giờ Seoul, chỉ số Kospi đã giảm 1,09%, đánh mất thành quả tăng điểm trong năm phiên liên tiếp trước đó, bao gồm mức đỉnh trong vòng 42 tháng đạt được vào cuối tuần qua.

Chỉ số Kosdaq tiếp tục bị bán tháo mạnh, giảm 1,89%. Trong nhóm cổ phiếu lớn, LG Energy Solution giảm 4,59%, LG Electronics mất 3,11%, Samsung Electronics giảm 2,94% và SK Hynix cũng giảm 1,95%.

Cổ phiếu công nghệ tại Nhật Bản dẫn đầu đà giảm trong chỉ số Nikkei 225 sáng thứ Hai, với ba cổ phiếu có hiệu suất kém nhất là Screen Holdings giảm 4,78%, Lasertec Corp giảm 4,31% và Disco Corp giảm 3,38%. Advantest và SoftBank cũng mất lần lượt 1,66% và 0,76%.

Chỉ số Nikkei 225 hiện đã giảm ba phiên liên tiếp và mất 0,51% tính đến 10 giờ sáng theo giờ Tokyo.

Cổ phiếu các hãng sản xuất ô tô ở châu Á đồng loạt giảm mạnh sau các cuộc không kích của Mỹ tại Iran, làm gia tăng tâm lý né tránh rủi ro trên thị trường.

Nissan và Mazda dẫn đầu mức giảm trong nhóm ô tô Nhật Bản, lần lượt mất 2,22% và 2,17% vào lúc 8 giờ 30 sáng theo giờ Singapore. Mitsubishi Motors, Honda và Toyota cũng ghi nhận mức giảm tương ứng là 1,87%, 1,55% và 1,36%.

Tại Hàn Quốc, cổ phiếu Hyundai Motor và Kia Corp lao dốc 4,05% và 4,15%.

Tất cả dữ liệu trên đang chỉ ra thị trường châu Á - Thái Bình Dương đã suy giảm khi Mỹ ném bom Iran làm leo thang khủng hoảng Trung Đông.