Châu Á thống trị bảng xếp hạng khách sạn tốt nhất thế giới 2024

Capella Bangkok là “khách sạn tốt nhất” mới trên thế giới, theo tổ chức 50 Best.

Đáng chú ý nhất, Capella Bangkok của Thái Lan đã vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký để giành ngôi vị quán quân. Điều đặc biệt là khách sạn này mới khai trương vào năm 2020, giữa tâm bão đại dịch COVID-19. Chỉ sau 4 năm, Capella Bangkok đã chứng minh được đẳng cấp thế giới của mình.

John Blanco, Tổng Giám đốc của Capella Bangkok chia sẻ: "Đại dịch COVID-19 đã tạo cơ hội cho chúng tôi xây dựng mối quan hệ gần gũi và thân thiết với người dân Thái Lan. Họ là những khách hàng tuyệt vời của chúng tôi."

Thủ đô Bangkok của Thái Lan cũng gây ấn tượng mạnh khi có tới 4 khách sạn lọt vào top 50, bao gồm Mandarin Oriental Bangkok (hạng 12), Four Seasons Bangkok tại Chao Phraya River (hạng 14) và The Siam (hạng 26).

Khách sạn Rosewood Hong Kong. Ảnh: The World's Best Hotel 2024.

Hong Kong (Trung Quốc) cũng tỏa sáng với hai đại diện trong top 5: Rosewood Hong Kong (hạng 3) và The Upper House (hạng 5). Singapore không kém cạnh khi Raffles Singapore - khách sạn 137 tuổi nổi tiếng với cocktail Singapore Sling - xếp hạng 6.

Nhật Bản cũng góp mặt trong top 10 với Aman Tokyo ở vị trí thứ 7, trong khi Bulgari Tokyo mới khai trương đã vươn lên vị trí 22.

Châu Âu vẫn giữ được vị thế với Passalacqua (Ý) ở vị trí thứ 2 và Cheval Blanc Paris (Pháp) ở vị trí thứ 4. London (Anh) cũng có hai đại diện là Claridge's (hạng 11) và The Connaught (hạng 46).

Khách sạn Atlantis The Royal (Dubai) xếp vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng năm nay. Ảnh: The World's Best Hotel 2024.

Đáng chú ý, Dubai tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến xa xỉ hàng đầu thế giới với Atlantis The Royal vươn lên vị trí thứ 9.

Bảng xếp hạng năm nay còn ghi nhận sự xuất hiện của những khu nghỉ dưỡng độc đáo như Chablé Yucatán (Mexico) được xây dựng quanh hồ nước thiêng của người Maya, hay Calile - khu nghỉ dưỡng đô thị phong cách tại Brisbane (Úc).

Kết quả này không chỉ phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch khách sạn sau đại dịch, mà còn cho thấy xu hướng du khách ngày càng ưa chuộng những trải nghiệm độc đáo, gắn liền với văn hóa bản địa. Với sự thống trị của các khách sạn châu Á, có thể thấy khu vực này đang dẫn đầu xu hướng này và hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo ra những đột phá trong tương lai.

Thông tin thêm cho bạn

Danh sách 50 Khách sạn Tốt nhất Thế giới năm 2024 được quyết định bởi 600 người ẩn danh toàn cầu, bao gồm các nhà báo du lịch, chuyên gia trong ngành khách sạn và du lịch. Danh sách "50 Khách sạn Tốt nhất Thế giới" là phiên bản mới của tổ chức 50 Best, vốn nổi tiếng với các bảng xếp hạng về nhà hàng và quán bar hàng đầu thế giới.