Điện tử tiêu dùng
Mobile

Trên tay nhanh Samsung Galaxy Z Flip7 vừa ra mắt toàn cầu

Huyền Vân

Huyền Vân

07:43 | 10/07/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Đây sẽ là mẫu điện thoại AI nhỏ gọn với các tiện ích đa phương thức cùng trải nghiệm màn hình ngoài FlexWindow hoàn toàn mới.
Vì sao smartphone nhà Táo đang mất dần ưu thế trước Galaxy Z series? Samsung Galaxy Z Flip6: quà Hitech cho quý cô Galaxy S24 Ultra, S24 FE và Z Flip6: 3 siêu phẩm không thể bỏ lỡ của hội mê sống ảo mùa Tết
Trên tay nhanh Samsung Galaxy Z Flip7 vừa ra mắt toàn cầu
Samsung Galaxy Z Flip7 vừa ra mắt toàn cầu cùng với người anh em Galaxy Z Fold7

Với thiết kế nhỏ gọn nhưng vẫn mạnh mẽ để trở thành trợ thủ đắc lực cho người dùng, Galaxy Z Flip7 kết hợp Galaxy AI với màn hình FlexWindow tràn viền, camera đẳng cấp flagship và ngôn ngữ thiết kế mang tính biểu tượng.

Từ AI giọng nói trực quan đến khả năng chụp ảnh selfie vượt trội, Galaxy Z Flip7 là người bạn đồng hành thông minh, nhỏ gọn được thiết kế để mang đến khả năng tương tác liền mạch và đáng tin cậy cho cuộc sống hằng ngày.

Trên tay nhanh Samsung Galaxy Z Flip7 vừa ra mắt toàn cầu
Galaxy Z Flip7 là minh chứng cho thấy rằng sức mạnh trí thông minh vượt trội có thể được gói gọn chỉ trong một thiết kế nhỏ gọn

Theo ông TM Roh, Chủ tịch kiêm Quyền Giám đốc bộ phận Trải nghiệm Thiết bị (DX) của Samsung Electronics, thì“Galaxy Z Flip7 là minh chứng cho thấy rằng sức mạnh trí thông minh vượt trội có thể được gói gọn chỉ trong một thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi. Bằng cách tích hợp những tiện ích AI đa phương thức phong phú và chức năng liền mạch ngay trên FlexWindow, chúng tôi đã tạo ra một thiết bị có thể thích nghi, dự đoán và trao quyền cho người dùng, mở khóa khả năng tương tác thông minh và trực quan hơn với thế giới."

Trên tay nhanh Samsung Galaxy Z Flip7 vừa ra mắt toàn cầu
Màn hình Super AMOLED FlexWindow 4.1 inch là màn hình ngoài lớn nhất từng được trang bị trên dòng Galaxy Z Flip

Với độ sáng cao nhất lên đến 2.600 nit và tần số quét 120Hz mượt mà trên cả màn hình chính lẫn FlexWindow, Galaxy Z Flip7 mang đến trải nghiệm lướt, xem video và chơi game mượt mà vượt trội. Ngoài ra, FlexWindow còn được nâng cấp với công nghệ Vision Booster, giúp tăng cường khả năng hiển thị ngoài trời để người dùng luôn có thể giữ kết nối ở bất kỳ đâu.

Trên tay nhanh Samsung Galaxy Z Flip7 vừa ra mắt toàn cầu
Màn hình FlexWindow trên Galaxy Z Flip7 có độ sáng lớn nhất từ trước đến nay

Trên màn hình FlexWindow, các thông tin quan trọng đều được hiển thị nổi bật nhất, giúp người dùng có thể nhanh chóng soạn tin nhắn, xem lịch trình trong chớp mắt, và chụp ảnh selfie sắc nét mà không cần mở thiết bị. Với độ sáng vượt trội nhất trên Galaxy Z Flip từ trước đến nay, màn hình FlexWindow của Galaxy Z Flip7 mang đến tần số quét siêu mượt, giúp mọi hình ảnh trở nên sống động và chân thực - ngay cả khi sử dụng dưới ánh nắng gay gắt ngoài trời.

Trên tay nhanh Samsung Galaxy Z Flip7 vừa ra mắt toàn cầu
Galaxy Z Flip7 cũng được thiết kế để mang đến trải nghiệm tối ưu nhờ kích thước nhỏ gọn

Galaxy Z Flip7 cũng được thiết kế để mang đến trải nghiệm tối ưu nhờ kích thước nhỏ gọn cùng thiết kế thanh mảnh, dễ dàng nằm gọn trong túi áo hoặc giỏ xách. Theo đó, Galaxy Z Flip7 có trọng lượng chỉ 188gram và độ dày 13.7mm khi gập lại, trở thành dòng Galaxy Z Flip mỏng nhất từ trước đến nay.

Mặc dù được thiết kế mỏng và nhẹ hơn nhưng Galaxy Z Flip7 vẫn sở hữu viên pin lớn nhất trong Galaxy Z Flip series, giúp người dùng có thể thoải mái trải nghiệm giải trí trong thời gian dài hơn mà không cần cắm sạc. Theo Samsung, viên pin 4.300mAh cho thời lượng phát video lên đến 31 giờ chỉ với một lần sạc.

Trên tay nhanh Samsung Galaxy Z Flip7 vừa ra mắt toàn cầu
Viên pin 4.300mAh trên Galaxy Z Flip7 cho thời lượng phát video lên đến 31 giờ chỉ với một lần sạc

Bộ vi xử lý 3nm mới nhất trên GalaxyZ Flip7 với tùy chỉnh riêng cho Galaxy và phù hợp với lối sống hiện đại với CPU, GPU và NPU mạnh mẽ hơn so với Galaxy Z Flip6. Đây cũng là lần đầu tiên Samsung DeX được tích hợp trên Galaxy Z Flip7, biến chiếc điện thoại trở thành trạm làm việc tiện lợi ngay tức thì: người dùng chỉ cần mở máy, kết nối với màn hình và ngay lập tức tận hưởng các công cụ tương tự như PC, giúp nâng cao tối đa hiệu quả đa nhiệm.

Galaxy AI trên Galaxy Z Flip7 sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho trải nghiệm di động tiện lợi và đa năng, trao quyền cho người dùng tìm kiếm bằng giọng nói, nhận câu trả lời và thao tác trực tiếp ngay trên màn hình FlexWindow. Được trang bị One UI 8 và Android 16 mới nhất, Galaxy Z Flip7 mang đến trải nghiệm AI đa phương thức thực thụ, được tối ưu hóa cho thiết kế

Trên tay nhanh Samsung Galaxy Z Flip7 vừa ra mắt toàn cầu
Galaxy Z Flip7 còn mang đến khả năng cá nhân hóa vượt trội hơn nhờ sức mạnh AI

Galaxy Z Flip7 còn mang đến khả năng cá nhân hóa vượt trội hơn nhờ sức mạnh AI. Từ gợi ý hình nền theo sở thích đến tùy chỉnh biểu tượng cảm xúc, màu sắc và tiện ích, FlexWindow có thể làm nổi bật cá tính riêng biệt của mỗi người dùng.

Một loạt tính năng thông minh như Gemini Live hay khi chuẩn bị cho một chuyến đi nước ngoài, người dùng chỉ cần nói với Gemini những gì họ cần. Trợ lý AI này có thể hiển thị thông tin chuyến bay từ Samsung Wallet, đặt lời nhắc giờ khởi hành đến sân bay, và thậm chí tìm kiếm các nhà hàng được đánh giá cao nhất tại điểm đến. Toàn bộ thông tin còn có thể được lưu trữ trong Samsung Notes để dễ dàng truy cập bất kỳ lúc nào như có một trợ lý cá nhân thực thụ ngay trên màn hình ngoài.

Trên tay nhanh Samsung Galaxy Z Flip7 vừa ra mắt toàn cầu
Galaxy Z Flip7 cũng mang đến trải nghiệm chụp ảnh đẳng cấp flagship và camera selfie vượt trội nhất của Samsung từ trước đến nay.

Galaxy Z Flip7 cũng mang đến trải nghiệm chụp ảnh đẳng cấp flagship và camera selfie vượt trội nhất của Samsung từ trước đến nay. Bộ công cụ ProVisual Enggiúp tối ưu hóa thông minh mọi hoạt cảnh để mang lại những bức ảnh sắc nét, chi tiết trong mọi điều kiện ánh sáng, mà không cần bất kỳ điều chỉnh thủ công nào. Từ những khoảnh khắc vui đùa của thú cưng đến những bức ảnh lễ hội được phóng to và ánh hoàng hôn rực rỡ, Galaxy Z Flip7 có thể ghi lại những bức ảnh tuyệt đẹp mà không cần chân máy hay thậm chí mở màn hình. Trong đó, hệ thống camera sau kép bao gồm Camera góc rộng 50MP và Camera góc siêu rộng 12MP, mang lại độ rõ nét chuẩn flagship trong mọi điều kiện ánh sáng, dù là chụp ảnh phong cảnh hay selfie chất lượng cao trực tiếp từ màn hình ngoài.

Galaxy Z Flip7 cũng đưa ảnh selfie lên một tầm cao mới, ngay từ FlexWindow. Filter theo thời gian thực (Real-time Filters) cho phép người dùng xem trước và hoàn thiện ảnh FlexCam ngay lập tức. Và với Zoom Slider mới, người dùng có thể nhanh chóng phóng to hoặc thu nhỏ chỉ với một chạm là có thể để ghi lại toàn bộ trang phục hoặc bức ảnh nhóm với nhiều người.

Samsung cũng chính thức ra mắt Galaxy Z Flip7 FE, nhỏ gọn hơn nhưng vẫn đảm bảo sự vượt trội của một chiếc smartphone màn hình gập. Theo đó, Galaxy Z Flip7 FE có màn hình chính 6.7inch cùng FlexCam 50MP cho phép chụp ảnh selfie và quay video chất lượng cao ở chế độ Flex, giúp người dùng chụp ảnh rảnh tay mà không cần mở thiết bị. Tính năng Now Brief sẽ hiển thị các bản cập nhật hữu ích, bao gồm thời tiết, lịch trình hàng ngày và cảnh báo giao thông... ngay trên màn hình ngoài.

Sản phẩm có 2 lựa chọn màu sắc: Đen Classic và Trắng Classic, mang đến vẻ ngoài tối giản kết hợp với thiết kế gập thông minh của sản phẩm.
Trên tay nhanh Samsung Galaxy Z Flip7 vừa ra mắt toàn cầu
Trên tay nhanh Samsung Galaxy Z Flip7 vừa ra mắt toàn cầu

Galaxy Z Flip7 chính thức nhận đặt hàng trước từ ngày 09/07, trả hàng từ 26/07 và mở bán từ 03/08.

Galaxy Z Flip7 sẽ có 4 tùy chọn màu sắc là Xanh Navy, Đen Jet, Đỏ Coral và Xanh Mint (phiên bản độc quyền trực tuyến), cùng giá bán lẻ đề nghị:

Galaxy Z Flip7 12GB+256GB: 28.990.000 đồng

Galaxy Z Flip7 12GB+512GB: 32.990.000 đồng

Chương trình dành cho khách đặt hàng kèm các ưu đãi:

1. Tặng gói Samsung Care+ 1 năm toàn cầu

2. Ưu đãi ngay lên đến 3 triệu đồng (bao gồm thu cũ đổi mới hỗ trợ thêm 1 triệu đồng)

3. Bộ quà Z Elite trị giá lên đến 3 triệu đồng (bao gồm ưu đãi phòng chờ thương gia, nhiều dịch vụ đặc quyền cao cấp và dịch vụ hậu mãi khác)

4. Nhận quyền truy cập mở rộng vào Google AI Pro và 2TB dung lượng lưu trữ đám mây miễn phí trong 6 tháng khi sở hữu Galaxy Z Flip7

Samsung Galaxy Z Flip Galaxy Z Flip7 FlexWindow

Theo đó, Galaxy Tab A11+ sẽ được mở bán từ hôm nay, 28/11/2025 với 2 phiên bản, phiên bản Wifi có giá từ 6.690.000 đồng và phiên bản 5G có giá từ 8.190.000 đồng.
POCO F8 Pro sẽ bán ra vào ngày 1/12 với nhiều ưu đãi hấp dẫn

POCO F8 Pro sẽ bán ra vào ngày 1/12 với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Mobile
POCO F8 Pro sẽ được bán ra với 2 phiên bản bộ nhớ, bao gồm 12GB+256GB và 12GB +512GB cùng giá bán lần lượt là 16,99 triệu đồng và 19,99 triệu đồng.
Thêm một mẫu tablet cho nhà sáng tạo nội dung

Thêm một mẫu tablet cho nhà sáng tạo nội dung

Mobile
Sở hữu nhiều tính năng AI thông minh, Yoga Tab không chỉ mở ra một không gian sáng tạo linh hoạt để người dùng phác thảo, giải trí hay tập trung làm việc ở bất kỳ đâu.
Di Động Việt triển khai

Di Động Việt triển khai 'Black Tech Day' lớn nhất năm 2025

Kinh tế số
Đây được xem là “thời điểm vàng” để người dùng sở hữu các thiết bị di động và phụ kiện với mức giá giảm sâu kỷ lục.
vivo chính thức ra mắt siêu phẩm X300 Series tại thị trường Việt Nam

vivo chính thức ra mắt siêu phẩm X300 Series tại thị trường Việt Nam

Điện tử tiêu dùng
Theo vivo Việt Nam, bộ đôi siêu phẩm X300 Series sẽ đánh dấu bước nhảy vọt mang tính đột phá trong công nghệ nhiếp ảnh di động nhờ được trang bị camera ZEISS 200MP. Đây sẽ là minh chứng cho cam kết của vivo trong việc đặt người dùng làm trung tâm phát triển những nghiên cứu công nghệ, xuyên suốt hành trình 30 năm phát triển của thương hiệu.
Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

