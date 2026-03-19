Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Hoàng Anh

11:02 | 19/03/2026
Một bức chân dung ngư dân tại Hội An (Quảng Nam) đã giúp nữ nhiếp ảnh gia nghiệp dư người Anh Sophia Spurgin giành giải cao nhất tại cuộc thi uy tín LCE Photographer of the Year 2026, tổ chức tại London (Anh).
Tác phẩm mang tên “Fish Eyes” (Mắt cá) đã vượt qua hơn 14.500 bức ảnh của cả nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên trên toàn thế giới để giành giải nhất chung cuộc. Sophia Spurgin nhận phần thưởng trị giá 3.000 bảng Anh (hơn 100 triệu đồng), dưới dạng voucher thiết bị nhiếp ảnh. Lễ trao giải đã diễn ra ngày 15/3/2026 trong khuôn khổ The Photography & Video Show, các tác phẩm đoạt giải được trưng bày tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (NEC) Birmingham đến hết ngày 17/3/2026.

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc vui nhộn của một ngư dân Hội An khi ông ngồi trên thuyền, cầm hai con cá tươi đặt trước mặt như đôi mắt, phía sau là tấm lưới đánh cá. Tác giả cho biết bức ảnh được chụp trong chuyến du lịch gia đình, khi bà tình cờ ghi lại khoảnh khắc tự nhiên và đầy ngẫu hứng. “Đó là một khoảnh khắc vui đùa, khép lại buổi chụp theo cách rất tự nhiên và thú vị”, nữ nhiếp ảnh chia sẻ.

Tác phẩm "Mắt cá" đoạt giải cao nhất của nhiếp ảnh gia người Anh
Tác phẩm “Fish eys” (Mắt cá) đoạt giải cao nhất của nhiếp ảnh gia nữ người Anh Sophia Spurgin. Nguồn ảnh: Sophia Spurgin

Ban giám khảo đánh giá cao bố cục đối xứng độc đáo của tác phẩm, khi hai con cá trở thành “đôi mắt” hài hước, tạo điểm nhấn thị giác mạnh mẽ. Cùng với đó là cách chơi chữ tinh tế trong tiêu đề, giúp bức ảnh vượt lên từ một khoảnh khắc đời thường để trở thành tác phẩm giàu tính sáng tạo và dễ ghi nhớ.

Sophia Spurgin là thành viên của Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Bishop’s Stortford (Anh), từng nhận chứng nhận từ Hiệp hội Nhiếp ảnh Hoàng gia. Nữ nhiếp ảnh gia là người yêu thích chụp ảnh đời sống, thiên nhiên và du lịch. Tại cuộc thi năm nay, ngoài giải cao nhất và giải Nhất hạng mục Du lịch với “Fish Eyes”, nữ nhiếp ảnh gia còn giành thêm giải Nhất hạng mục Động vật hoang dã với tác phẩm “Fighting Foxes in the Rain”.

Tác phẩm “Mrs Xong, Vietnam” do nhiếp ảnh gia Sophia Spurgin thực hiện tại Việt Nam
Một tác phẩm khác mang tên “Mrs Xong, Vietnam” (Bà Xong, Việt Nam) do nhiếp ảnh gia Sophia Spurgin thực hiện. Nguồn ảnh: Sophia Spurgin

Cuộc thi do London Camera Exchange (LCE), nhà phân phối thiết bị nhiếp ảnh lớn tại Anh tổ chức từ năm 2024, là sân chơi mở, miễn phí cho mọi đối tượng nhằm khuyến khích sáng tạo và phát hiện tài năng. Năm 2026, cuộc thi ghi nhận lượng bài dự thi tăng khoảng 40% so với năm trước, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 10.000 bảng Anh, chia cho 14 hạng mục cùng các giải phụ.

Tác phẩm "Fisherman, Vietnam" (Ngư dân, Việt Nam) do nhiếp ảnh gia Sophia Spurgin. Nguồn ảnh: Sophia Spurgin
Tác phẩm “Fisherman, Vietnam” (Ngư dân, Việt Nam) do nhiếp ảnh gia Sophia Spurgin. Nguồn ảnh: Sophia Spurgin

Thành công của “Fish Eyes” không chỉ tôn vinh vẻ đẹp đời thường của ngư dân Việt Nam, mà còn cho thấy sức mạnh của nhiếp ảnh trong việc ghi lại những khoảnh khắc chân thực, giàu cảm xúc. Qua đó, một lần nữa khẳng định rằng, ngay cả những tay máy không chuyên, nếu có góc nhìn sáng tạo và sự kết nối tự nhiên với nhân vật, vẫn có thể tạo nên những tác phẩm nổi bật trên sân chơi quốc tế.

