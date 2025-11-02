Little Hanoi - Next Generation: Trải nghiệm gắn kết Việt-Séc qua nhiếp ảnh

Triển lãm giới thiệu 60 bức chân dung của những người trẻ gốc Việt lớn lên tại Cộng hòa Séc. Những bức chân dung này phản chiếu cuộc sống của những người trẻ trưởng thành giữa hai nền văn hóa; họ vừa mang trong mình sự gắn bó sâu sắc với cội nguồn Việt Nam, vừa bén rễ và hòa nhập trong đời sống văn hóa - xã hội Séc. Xen kẽ là những bức ảnh phong cảnh của các địa danh mang tính biểu tượng và lịch sử ở miền Bắc Việt Nam, quê hương của nhiều gia đình người Séc gốc Việt.

Triển lãm là kết quả hợp tác giữa hai nhiếp ảnh gia Stepanka Stein và Vendy Mlejnska, với phần biên tập nội dung do Nguyễn Trinh Thùy Dương đảm nhiệm. Triển lãm nằm trong khuôn khổ Biennale Hanoi Photo ’25, sẽ tiếp tục được triển lãm tại TP. Hồ Chí Minh vào đầu năm 2026 và sau đó được giới thiệu tại Cộng hòa Séc vào tháng 6/2026.

Đại sứ Cộng hòa Séc tại Việt Nam Hynek Kmonicek nhấn mạnh, “Thế hệ thứ hai luôn gặp nhiều thử thách hơn thế hệ đầu tiên. Họ không chọn cuộc sống này, họ sinh ra trong đó, và giờ đây họ phải tự tìm cách đối diện. Hành trình họ vượt qua những khác biệt và thử thách ấy sẽ được khắc họa sinh động qua triển lãm lần này”.

Họp báo giới thiệu Triển lãm Little Hanoi, Next Generation.

Nhiếp ảnh gia Stepanka Stein cho biết, Dự án “Little Hanoi, Next Generation” ra đời từ một nhu cầu và khát vọng sâu sắc: thấu hiểu và lưu giữ những điều tưởng chừng như vô hình. Tôi tin rằng, theo thời gian, dự án này sẽ mang trong mình ý nghĩa ngày càng lớn lao hơn - trở thành một ký ức biết lên tiếng, dịu dàng nhưng mạch lạc. Và có thể xa hơn, nó sẽ là một cây cầu của sự thấu hiểu.

Được biết, “Little Hanoi, Next Generation” là phần tiếp nối của dự án nhiếp ảnh do Stepanka Stein và Salim Issa thực hiện năm 2008. Dự án này đã tiên phong đưa cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc vào trung tâm của thực hành nghệ thuật thị giác.

Vào giai đoạn ra mắt, đây là một chủ đề hầu như chưa được khai thác và gần như chưa từng được biết đến trong lĩnh vực nghệ thuật. Sau mười bảy năm, một thế hệ mới đã trưởng thành - tự tin, hòa nhập văn hóa, và không ngừng tìm kiếm sự cân bằng giữa bản sắc và cảm giác thuộc về. Trong suốt hành trình lớn lên, họ luôn khao khát cảm giác được thuộc về, được công nhận và tìm thấy chỗ đứng của chính mình. Đồng thời, chính thế hệ này đang mở ra những con đường riêng để các thế hệ tiếp theo có thể kế thừa và đi xa hơn trên hành trình ấy.