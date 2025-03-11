Triễn lãm bộ sưu tập ảnh độc đáo về Làng Nủ của nghệ sỹ Nguyễn Á

Hơn 10 lần tới Làng Nủ chụp ảnh, nhiếp ảnh gia Nguyễn Á được chứng kiến tình người ấm áp, tinh thần tương thân tương ái giữa người dân của thôn, của lực lượng quân đội và cả nước dành cho người dân Làng Nủ. Từ đó đã thôi thúc nghệ sỹ ra mắt tập sách ảnh "Vươn lên thôn Làng Nủ" với 200 trang, gồm hơn 200 ảnh, chia làm 5 phần: "Những ngày đau thương không lường trước", "Hy vọng mong manh và tình quân dân trong cơn bão lũ", "Những sẻ chia ấm áp tình người", "Sau cơn mưa trời lại sáng" và "Mùa Xuân đầu tiên”.

Nghệ sỹ nhiếp ảnh Nguyễn Á chia sẻ tại triển lãm

Cuốn sách ảnh “Vươn lên thôn Làng Nủ" được in ra với mong muốn gây quỹ, hỗ trợ công cuộc tái thiết đời sống cho bà con làng Nủ. Triển lãm là những tác phẩm nổi bật nhất được trưng bày.

Tại buổi ra mắt cuốn sách ảnh “Vươn lên thôn Làng Nủ" của nghệ sỹ Nguyễn Á chiều 10/3, còn có 5 nhân chứng từ Làng Nủ, trong vụ sạt lở nghiêm trọng vì cơn bão Yagi hồi tháng 9/2024.

Trưởng thôn Làng Nủ Hoàng Văn Diệp chia sẻ, vượt qua đau thương với sự giúp đỡ của cộng đồng, bà con thôn cũng đang thu hoạch sắn và ngô đồng thời cải tạo lại đất để vào vụ mới. Một số hộ đất canh tác thuộc khu vực bị vùi lấp thì chưa cải tạo được, có nơi sâu nhất bùn đất ngập bùn 7-12m. Nhà nước và chính quyền đang có kế hoạch đầu tư 20 tỷ đồng để hỗ trợ khắc phục hậu quả, dự kiến khơi thông dòng suối cho rộng ra rồi kè lại, san tạo mặt bằng thành các lô đất rồi giao lại cho bà con trồng trọt.

Các nhân chứng từ Làng Nủ, trong vụ sạt lở nghiêm trọng chia sẻ tại sự kiện

Chia sẻ về cuốn sách ảnh “Vươn lên thôn Làng Nủ" và triển lãm, nghệ sỹ Nguyễn Á cho biết, kể từ khi trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại Làng Nủ, nghệ sỹ đã chụp hàng trăm bức ảnh ở nhiều góc độ, nhiều thời điểm khác nhau.

Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Nguyễn Á đã mang đến cho công chúng những hình ảnh chân thực về những ngày đau thương đầy nước mắt tại Làng Nủ, cho đến những nỗ lực hỗ trợ, giúp đỡ từ hàng trăm chiến sỹ, lực lượng y tế, công an, biên phòng, dân quân tự vệ, cảnh khuyển… được huy động đến Làng Nủ phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ suốt ngày đêm, thể hiện tình quân dân sắt son trong bão lũ...

Khách tham quan triển lãm

Sách ảnh “Vươn lên thôn Làng Nủ” có những hình ảnh đặc biệt về Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang trở lại Làng Nủ nhân dịp Lễ Khánh thành dự án tái thiết khu dân cư thôn Làng Nủ, chia sẻ niềm xúc động lẫn niềm vui cùng bà con nơi đây. Người dân Làng Nủ được ổn định cuộc sống lâu dài là minh chứng rõ nét cho tình cảm, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với nhân dân. Cuốn sách ảnh mang đến cho người đọc nhiều cảm xúc qua những bức ảnh đầy chân thực và sinh động của người dân Làng Nủ.

Hưởng ứng cùng nghệ sỹ Nguyễn Á, nhiều người dân thủ đô đã mua sách ủng hộ quỹ. Đặc biệt, Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam (Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam) ủng hộ 20 triệu đồng và mua sách góp quỹ xây dựng lại đời sống củ người dân thôn Làng Nủ.