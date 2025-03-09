Triển lãm 'Nguồn cội' của nữ họa sĩ Việt kiều Pháp Tô Bích Hải

Họa sĩ Tô Bích Hải là người dân tộc Tày, sinh năm 1947, tại tỉnh Quảng Ninh. Năm 1967, bà tốt nghiệp Viện Hội họa tại thành phố Lausane (Thụy Sĩ) và định cư tại Pháp từ năm 1968. Tác phẩm của họa sĩ Tô Bích Hải đã được triển lãm tại các bảo tàng quốc tế, như: Halle Saint Pierre và La Fabuloserie, Pháp.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc triển lãm

Dành tình cảm với quê hương, cội nguồn, họa sĩ Tô Bích Hải tìm kiếm những ký ức, cảm giác về quê hương trong những sự vật hiện diện trong đời sống thiên nhiên và sinh hoạt hằng ngày. Nghệ thuật mà họa sĩ Tô Bích Hải thể hiện là sự pha trộn giữa cội nguồn dân tộc Tày với phong cách mỹ thuật và chất liệu của nghệ thuật hiện đại phương Tây.

Loạt tranh sơn dầu “Nguồn cội” tập trung vào hiệu ứng thị giác khi những rễ cây được vẽ ở khổ lớn, bó rễ bện chặt vào thân cây rắn chắc như những sợi dây thừng.

Những rễ cây chạy theo toàn bộ phần thân của cây, như các sợi nơ ron thần kinh liên kết từng mảng ký ức của người nghệ sỹ. Chính bởi kích cỡ lớn này, có thể coi đây là những bức chân dung về “nguồn cội”.

Họa sĩ Tô Bích Hải

Bên cạnh đó, 2 bộ tác phẩm "Lắng nghe đá thì thầm" và "Lắng nghe cây than thở" khắc họa mối liên kết mật thiết giữa con người và thiên nhiên, nơi hình hài và tâm tính con người hoà quyện với vân gỗ, với tế bào thực vật.

Loạt sơn mài tĩnh vật là một góc nhìn mới của người nghệ sỹ khi bà đặt vấn đề về cội nguồn của thiên nhiên qua lát cắt của các loại quả. Loạt tranh chân dung về trẻ em đưa ta vào những nhánh nhỏ trong cuộc sống của Tô Bích Hải khi xa xứ. Cuối cùng, cụm điêu khắc sắp đặt Totem đưa người xem về với những gì đơn sơ nhất của các phong tục thờ cúng truyền thống.

Bà Phạm Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, cho biết: “Triển lãm là hành trình tìm về nguồn cội của một nữ họa sĩ có hơn 60 năm công tác và sinh sống tại nước ngoài. Chúng tôi tin rằng những tác phẩm của họa sĩ Tô Bích Hải không chỉ là dấu ấn của cá nhân mà là nguồn cảm hứng cho các thế hệ phụ nữ vươn lên, tiếp tục sáng tạo và góp phần làm rạng danh văn hóa và nền nghệ thuật Việt Nam".

Khách tham quan triển lãm

"Dù sống ở nước ngoài nhưng tôi luôn hướng về quê hương bằng hoạt động nghệ thuật và các hoạt động thiện nguyện. Trong hành trình sáng tác nghệ thuật của mình, tôi dành nhiều tâm tư cho khái niệm “cội nguồn”, muốn tìm kiếm ký ức, cảm giác về quê hương qua những sự vật hiện diện trong đời sống thiên nhiên và sinh hoạt hằng ngày" họa sỹ Tô Bích Hải chia sẻ.

Tại lễ khai mạc, bà Tô Bích Hải cũng đã trao tặng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam 2 tác phẩm của mình, bổ sung vào bộ sưu tập của Bảo tàng.