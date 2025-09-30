Chuyển động số
Đổi mới sáng tạo

'Thắp sáng đam mê': Tôn vinh nữ khoa học, truyền cảm hứng nghiên cứu khoa học cho học sinh

Bình Lê

Bình Lê

14:08 | 30/09/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Sáng 29/9, tại Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (phường Cầu Giấy, Hà Nội), Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội tổ chức sự kiện “Thắp sáng đam mê”.
Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa 4: Bùng nổ bộ vật phẩm và ứng dụng công nghệ số Vietnam Elevator Expo 2025: Điểm hẹn công nghệ thang máy tiên phong tại TP.Hồ Chí Minh Hoàn thiện Luật Xây dựng: Tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, tạo động lực mới

Sự kiện nhằm tôn vinh hành trình chinh phục tri thức của các nữ khoa học trên thế giới, đồng thời khơi dậy tình yêu khoa học và khích lệ học sinh theo đuổi ước mơ nghiên cứu.

thap-sang-dam-me
Sự kiện có sự tham dự của bà Carmen Cano De Lasala – Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam; bà Nguyễn Thị Tuyết – Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam; cùng đại diện nhà trường, thầy cô giáo và hàng nghìn học sinh.

Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra chương trình giao lưu “Khoa học – hành trình không giới hạn” với hai vị khách mời đặc biệt. Tiến sỹ - Bác sỹ Nguyễn Thị Phương Thảo, nhà khoa học nữ duy nhất của Việt Nam được chọn vào danh sách nhà khoa học trẻ - Young Affiliates (2024 - 2029) của Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (Tại trường THCS Trưng Vương); Tiến sĩ, Bác sĩ Đỗ Tuyết Mai - người có nhiều kinh nghiệm về chăm sóc sức khỏe tinh thần cho nhóm yếu thế tại Bệnh viện K.

Cô là một trong những nhà khoa học tiên phong trong việc xây dựng và phát triển các mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện và đa ngành, dựa vào cộng đồng và tối ưu hóa nguồn lực tại Việt Nam (Tại trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành).

thap-sang-dam-me
Bà Nguyễn Thị Tuyết – Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam chia sẻ tại sự kiện.

Cũng trong sự kiện, triển lãm “Escape Road - Hành trình tìm kiếm các nhà khoa học tương lai đạt giải Nobel” sẽ được khai mạc. Triển lãm giới thiệu về hành trình khám phá khoa học và những đóng góp cho xã hội từ các công trình nghiên cứu đạt giải thưởng danh giá của 26 nữ khoa học trên thế giới đạt giải Nobel, Abel, Huy chương Fields.

Mỗi người có một hành trình đến với khoa học khác nhau, nghiên cứu ở các lĩnh vực khác nhau nhưng họ đều có một điểm chung là sự đam mê, sự cống hiến hết mình cho khoa học để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Những phát minh của họ không chỉ mang tính đột phá mà còn đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống thực tiễn ở các lĩnh vực từ y học (điều trị HIV, ung thư, sốt rét), công nghệ sinh học (CRISPR-Cas9), vật lý lượng tử, laser, đến cấu trúc phân tử của sự sống...

'Thắp sáng đam mê': Tôn vinh nữ khoa học, truyền cảm hứng nghiên cứu khoa học cho học sinh
Hơn 3.000 học sinh Thủ đô đã tham dự sự kiện “Thắp sáng đam mê” với nhiều hoạt động giao lưu, triển lãm, trải nghiệm STEM, truyền cảm hứng theo đuổi khoa học và ước mơ cho thế hệ trẻ.
thap-sang-dam-me
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức cũng trao giải cho các tác phẩm vẽ tranh xuất sắc, trong đó giải đặc biệt thuộc về em Nguyễn Dương Hà Minh (lớp 7A7, Trường THCS Nguyễn Tất Thành).

Triển lãm truyền đi thông điệp mạnh mẽ: “Trên hành trình chinh phục khoa học, giới hạn không nằm ở giới tính, mà ở niềm tin và đam mê. Ai cũng có thể trở thành người sáng tạo tri thức khi có đủ đam mê và khát vọng”.

Tại sự kiện cũng diễn ra hoạt động trải nghiệm khoa học về các sản phẩm ứng dụng STEM do các em học sinh thuộc Câu lạc bộ STEM của 2 trường thực hiện và giới thiệu các tác phẩm hội họa lấy cảm hứng từ chân dung các nhà khoa học của các em học sinh tại trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành.

nữ khoa học Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Bài liên quan

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tiếp nhận nhiều di ảnh quý của các Anh hùng - Liệt sỹ

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tiếp nhận nhiều di ảnh quý của các Anh hùng - Liệt sỹ

Ra mắt chương trình trải nghiệm giáo dục lịch sử ‘Một thời hoa lửa’

Ra mắt chương trình trải nghiệm giáo dục lịch sử ‘Một thời hoa lửa’

Triễn lãm bộ sưu tập ảnh độc đáo về Làng Nủ của nghệ sỹ Nguyễn Á

Triễn lãm bộ sưu tập ảnh độc đáo về Làng Nủ của nghệ sỹ Nguyễn Á

Có thể bạn quan tâm

80 năm Bưu chính và Viễn thông, 66 năm Khoa học và Công nghệ: Dấu mốc lịch sử, khát vọng tương lai

80 năm Bưu chính và Viễn thông, 66 năm Khoa học và Công nghệ: Dấu mốc lịch sử, khát vọng tương lai

Chuyển động số
Chiều 29/9/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính và Viễn thông và 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ. Tại buổi Lễ, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, đồng thời khẳng định tầm nhìn chiến lược và khát vọng đổi mới sáng tạo, phụng sự của thế hệ hôm nay.
Bộ Khoa học và Công nghệ được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất

Bộ Khoa học và Công nghệ được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất

Đổi mới sáng tạo
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính và Viễn thông và 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Bộ KH&CN vinh dự được Tổng bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.
Tuổi trẻ Thanh Liệt khát vọng xây dựng phường văn minh hiện đại

Tuổi trẻ Thanh Liệt khát vọng xây dựng phường văn minh hiện đại

Đổi mới sáng tạo
Sáng 26/9, Phường Thanh Liệt tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao. Đại hội quy tụ 175 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.
Đẩy mạnh truyền thông và chuyển đổi số trong chương trình giảm nghèo năm 2025

Đẩy mạnh truyền thông và chuyển đổi số trong chương trình giảm nghèo năm 2025

Đổi mới sáng tạo
Với 3 chuyên đề trọng tâm gồm chính sách giảm nghèo bền vững, kỹ năng truyền thông mới và quản lý Quỹ “Vì người nghèo” bằng công nghệ số, hội nghị tập huấn toàn quốc 2025 khẳng định vai trò then chốt của truyền thông – chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội.
Nỗ lực công nghệ của Việt Nam trong mục tiêu phát thải ròng bằng 0

Nỗ lực công nghệ của Việt Nam trong mục tiêu phát thải ròng bằng 0

Đổi mới sáng tạo
Sự kiện Doanh nghiệp Khí hậu và Đối thoại Chính sách P4G (P4G Climate Business Showcase & Policy Dialogue) vừa diễn ra thành công tại TP Hồ Chí Minh được coi là sự tiếp nối thành công từ Hội nghị Thượng đỉnh P4G tại Hà Nội. Đây là là minh chứng cho nỗ lực trong công nghệ của Việt Nam trong mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Xem thêm

Đọc nhiều

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Ford Everest Team Vietnam+

Ford Everest Team Vietnam+ 'gieo mầm' hy vọng trên đỉnh núi Hua Nạ

141 đội tranh tài công nghệ AIoT trong sân chơi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam

141 đội tranh tài công nghệ AIoT trong sân chơi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

'Tử chiến trên không' liệu có gây bão phòng vé sau 'Mưa đỏ'?

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Hà Nội

28°C

Cảm giác: 33°C
mưa cường độ nặng
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
30°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
32°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
31°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
27°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
33°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
31°C
Thứ bảy, 04/10/2025 12:00
28°C
Thứ bảy, 04/10/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
33°C
TP Hồ Chí Minh

30°C

Cảm giác: 36°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
33°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
33°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
27°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
31°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
33°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
30°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
31°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 04/10/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
30°C
Đà Nẵng

30°C

Cảm giác: 35°C
mây cụm
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
27°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
27°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 04/10/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 04/10/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
28°C
Quảng Bình

27°C

Cảm giác: 27°C
mây đen u ám
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
30°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
22°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
21°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
20°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
19°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
22°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
21°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 04/10/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 04/10/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 04/10/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
31°C
Thừa Thiên Huế

29°C

Cảm giác: 34°C
mây đen u ám
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
31°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
30°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 04/10/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 04/10/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 04/10/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
33°C
Hà Giang

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
31°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 04/10/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
33°C
Hải Phòng

28°C

Cảm giác: 33°C
mưa cường độ nặng
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
30°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
30°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 04/10/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
33°C
Khánh Hòa

30°C

Cảm giác: 37°C
mây đen u ám
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
27°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
32°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
32°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
34°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
32°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
34°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 04/10/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 04/10/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 04/10/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
34°C
Nghệ An

27°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
32°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
27°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
30°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
22°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 04/10/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 04/10/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 04/10/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
33°C
Phan Thiết

29°C

Cảm giác: 34°C
mây đen u ám
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
30°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
30°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
30°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 04/10/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
30°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16911 17181 17766
CAD 18461 18738 19350
CHF 32566 32950 33583
CNY 0 3470 3830
EUR 30402 30677 31702
GBP 34721 35113 36037
HKD 0 3266 3467
JPY 171 175 182
KRW 0 17 19
NZD 0 15017 15604
SGD 19945 20227 20748
THB 732 796 849
USD (1,2) 26159 0 0
USD (5,10,20) 26201 0 0
USD (50,100) 26229 26264 26446
Cập nhật: 30/09/2025 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,235 26,235 26,446
USD(1-2-5) 25,186 - -
USD(10-20) 25,186 - -
EUR 30,613 30,638 31,690
JPY 174.99 175.31 181.68
GBP 35,136 35,231 35,912
AUD 17,152 17,214 17,600
CAD 18,718 18,778 19,205
CHF 32,824 32,926 33,555
SGD 20,146 20,209 20,758
CNY - 3,672 3,750
HKD 3,343 3,353 3,435
KRW 17.45 18.2 19.54
THB 783.03 792.7 842.92
NZD 14,985 15,124 15,475
SEK - 2,764 2,843
DKK - 4,091 4,207
NOK - 2,608 2,683
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,877.3 - 6,589.78
TWD 784.9 - 944.7
SAR - 6,945.61 7,267.94
KWD - 84,377 89,250
Cập nhật: 30/09/2025 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,270 26,276 26,446
EUR 30,400 30,522 31,609
GBP 34,885 35,025 35,964
HKD 3,332 3,345 3,447
CHF 32,555 32,686 33,568
JPY 173.86 174.56 181.62
AUD 17,073 17,142 17,662
SGD 20,145 20,226 20,741
THB 798 801 836
CAD 18,669 18,744 19,232
NZD 15,044 15,524
KRW 18.10 19.81
Cập nhật: 30/09/2025 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26210 26210 26446
AUD 17085 17185 17795
CAD 18627 18727 19337
CHF 32720 32750 33624
CNY 0 3673.3 0
CZK 0 1230 0
DKK 0 4170 0
EUR 30549 30579 31601
GBP 34990 35040 36151
HKD 0 3390 0
JPY 174.68 175.18 182.19
KHR 0 6.497 0
KRW 0 18.2 0
LAK 0 1.159 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2670 0
NZD 0 15089 0
PHP 0 435 0
SEK 0 2830 0
SGD 20083 20213 20941
THB 0 760.9 0
TWD 0 870 0
XAU 13300000 13300000 13730000
XBJ 11500000 11500000 13730000
Cập nhật: 30/09/2025 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,247 26,297 26,446
USD20 26,247 26,297 26,446
USD1 26,247 26,297 26,446
AUD 17,138 17,238 18,352
EUR 30,690 30,690 32,009
CAD 18,583 18,683 19,994
SGD 20,162 20,312 20,781
JPY 175.17 176.67 181.25
GBP 35,089 35,239 36,425
XAU 13,528,000 0 13,732,000
CNY 0 3,558 0
THB 0 797 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 30/09/2025 15:00
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC - BÁN LẺ 13,580 ▲130K 13,780 ▲130K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 13,100 ▲110K 13,400 ▲110K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 12,970 ▲170K 13,370 ▲170K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 12,920 ▲170K 13,320 ▲170K
Nguyên liệu 99.99 12,620 ▲240K 12,820 ▲240K
Nguyên liệu 99.9 12,570 ▲240K 12,770 ▲240K
Cập nhật: 30/09/2025 15:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 131,000 ▲1100K 134,000 ▲1100K
Hà Nội - PNJ 131,000 ▲1100K 134,000 ▲1100K
Đà Nẵng - PNJ 131,000 ▲1100K 134,000 ▲1100K
Miền Tây - PNJ 131,000 ▲1100K 134,000 ▲1100K
Tây Nguyên - PNJ 131,000 ▲1100K 134,000 ▲1100K
Đông Nam Bộ - PNJ 131,000 ▲1100K 134,000 ▲1100K
Cập nhật: 30/09/2025 15:00
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 12,760 ▲140K 13,360 ▲140K
Trang sức 99.9 12,750 ▲140K 13,350 ▲140K
NL 99.99 12,540 ▲280K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 12,540 ▲280K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,120 ▲140K 13,420 ▲140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,120 ▲140K 13,420 ▲140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,120 ▲140K 13,420 ▲140K
Miếng SJC Thái Bình 13,580 ▲130K 13,780 ▲130K
Miếng SJC Nghệ An 13,580 ▲130K 13,780 ▲130K
Miếng SJC Hà Nội 13,580 ▲130K 13,780 ▲130K
Cập nhật: 30/09/2025 15:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,358 ▲13K 1,378 ▲13K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,358 ▲13K 13,782 ▲130K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,358 ▲13K 13,783 ▲130K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,311 ▲14K 1,338 ▲14K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,311 ▲14K 1,339 ▲14K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,283 ▲14K 1,313 ▲14K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 125 ▼123489K 130 ▼128484K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 91,135 ▲1050K 98,635 ▲1050K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 81,943 ▲952K 89,443 ▲952K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 72,751 ▲854K 80,251 ▲854K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,206 ▲817K 76,706 ▲817K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,408 ▲584K 54,908 ▲584K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,358 ▲13K 1,378 ▲13K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,358 ▲13K 1,378 ▲13K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,358 ▲13K 1,378 ▲13K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,358 ▲13K 1,378 ▲13K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,358 ▲13K 1,378 ▲13K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,358 ▲13K 1,378 ▲13K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,358 ▲13K 1,378 ▲13K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,358 ▲13K 1,378 ▲13K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,358 ▲13K 1,378 ▲13K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,358 ▲13K 1,378 ▲13K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,358 ▲13K 1,378 ▲13K
Cập nhật: 30/09/2025 15:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Bộ đôi ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức mở đặt trước tại Việt Nam

Bộ đôi ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức mở đặt trước tại Việt Nam

Samsung ra mắt Samsung Galaxy Tab A11

Samsung ra mắt Samsung Galaxy Tab A11

Dreame khai trương cửa hàng flagship đầu tiên tại Landmark 81

Dreame khai trương cửa hàng flagship đầu tiên tại Landmark 81

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
OpenAI ra mắt tính năng hỗ trợ phụ huynh quản lý ChatGPT

OpenAI ra mắt tính năng hỗ trợ phụ huynh quản lý ChatGPT

Nghiên cứu của Keysight cho thấy cơ sở hạ tầng chưa sẵn sàng cho AI

Nghiên cứu của Keysight cho thấy cơ sở hạ tầng chưa sẵn sàng cho AI

YouTube Music thử nghiệm người dẫn chương trình AI

YouTube Music thử nghiệm người dẫn chương trình AI

Viettel mở rộng sức mạnh công nghệ với R&D Hòa Lạc và trung tâm dữ liệu An Khánh

Viettel mở rộng sức mạnh công nghệ với R&D Hòa Lạc và trung tâm dữ liệu An Khánh

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Khẩu trang thời Covid là

Khẩu trang thời Covid là 'bom hẹn giờ' vi nhựa

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Đất hiếm -

Đất hiếm - 'Vàng xám' của thời đại công nghệ số

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Dự án SOARing DX-VN: Tiên phong trong hợp tác quốc tế về chuyển đổi số giáo dục

Dự án SOARing DX-VN: Tiên phong trong hợp tác quốc tế về chuyển đổi số giáo dục

Chip đo nhiệt độ 4 kênh Microchip MCP9604 chính xác ±1,5°C

Chip đo nhiệt độ 4 kênh Microchip MCP9604 chính xác ±1,5°C

BUV lọt top 3 toàn cầu về Quy trình tuyển sinh tốt nhất năm 2025

BUV lọt top 3 toàn cầu về Quy trình tuyển sinh tốt nhất năm 2025

K-Beauty Expo Vietnam & Saigon Beauty Show 2025 quy tụ hơn 250 thương hiệu làm đẹp quốc tế

K-Beauty Expo Vietnam & Saigon Beauty Show 2025 quy tụ hơn 250 thương hiệu làm đẹp quốc tế

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Cập nhật Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương

Cập nhật Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương

Hoạt động sản xuất của Trung Quốc vẫn đang tăng tốc trong tháng 9

Hoạt động sản xuất của Trung Quốc vẫn đang tăng tốc trong tháng 9

Giá vàng hôm nay 30/9/2025: Lập đỉnh 137 triệu đồng, tăng gần 45% từ đầu năm

Giá vàng hôm nay 30/9/2025: Lập đỉnh 137 triệu đồng, tăng gần 45% từ đầu năm

Zijin Gold:

Zijin Gold: 'Gã khổng lồ vàng' của Trung Quốc vươn ra thế giới

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
FPT được vinh danh là Doanh nghiệp AI và Giải pháp AI xuất sắc tại AI4VN

FPT được vinh danh là Doanh nghiệp AI và Giải pháp AI xuất sắc tại AI4VN

UNIQLO trao tặng hơn 1 triệu sản phẩm HEATTECH hỗ trợ cộng đồng yếu thế toàn cầu

UNIQLO trao tặng hơn 1 triệu sản phẩm HEATTECH hỗ trợ cộng đồng yếu thế toàn cầu

Prudential Việt Nam ra mắt Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị Pru-Đầu tư vững tiến

Prudential Việt Nam ra mắt Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị Pru-Đầu tư vững tiến

VNPT và LPBank ký kết hợp tác chiến lược

VNPT và LPBank ký kết hợp tác chiến lược

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Loạt ôtô mới trình làng khách Việt tháng 10

Loạt ôtô mới trình làng khách Việt tháng 10

Customer Service Fest: cầu nối tạo dựng niềm tin giữa thương hiệu với khách hàng

Customer Service Fest: cầu nối tạo dựng niềm tin giữa thương hiệu với khách hàng

Xiaomi mở phòng trưng bày xe điện tại Châu Âu vào năm 2027, cân nhắc sản xuất địa phương

Xiaomi mở phòng trưng bày xe điện tại Châu Âu vào năm 2027, cân nhắc sản xuất địa phương

YANGWANG U9 XTREME lập kỷ lục thế giới khi đạt vận tốc 496,22 km/h

YANGWANG U9 XTREME lập kỷ lục thế giới khi đạt vận tốc 496,22 km/h