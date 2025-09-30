'Thắp sáng đam mê': Tôn vinh nữ khoa học, truyền cảm hứng nghiên cứu khoa học cho học sinh

Sự kiện nhằm tôn vinh hành trình chinh phục tri thức của các nữ khoa học trên thế giới, đồng thời khơi dậy tình yêu khoa học và khích lệ học sinh theo đuổi ước mơ nghiên cứu.

Sự kiện có sự tham dự của bà Carmen Cano De Lasala – Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam; bà Nguyễn Thị Tuyết – Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam; cùng đại diện nhà trường, thầy cô giáo và hàng nghìn học sinh.

Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra chương trình giao lưu “Khoa học – hành trình không giới hạn” với hai vị khách mời đặc biệt. Tiến sỹ - Bác sỹ Nguyễn Thị Phương Thảo, nhà khoa học nữ duy nhất của Việt Nam được chọn vào danh sách nhà khoa học trẻ - Young Affiliates (2024 - 2029) của Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (Tại trường THCS Trưng Vương); Tiến sĩ, Bác sĩ Đỗ Tuyết Mai - người có nhiều kinh nghiệm về chăm sóc sức khỏe tinh thần cho nhóm yếu thế tại Bệnh viện K.

Cô là một trong những nhà khoa học tiên phong trong việc xây dựng và phát triển các mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện và đa ngành, dựa vào cộng đồng và tối ưu hóa nguồn lực tại Việt Nam (Tại trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành).

Bà Nguyễn Thị Tuyết – Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam chia sẻ tại sự kiện.

Cũng trong sự kiện, triển lãm “Escape Road - Hành trình tìm kiếm các nhà khoa học tương lai đạt giải Nobel” sẽ được khai mạc. Triển lãm giới thiệu về hành trình khám phá khoa học và những đóng góp cho xã hội từ các công trình nghiên cứu đạt giải thưởng danh giá của 26 nữ khoa học trên thế giới đạt giải Nobel, Abel, Huy chương Fields.

Mỗi người có một hành trình đến với khoa học khác nhau, nghiên cứu ở các lĩnh vực khác nhau nhưng họ đều có một điểm chung là sự đam mê, sự cống hiến hết mình cho khoa học để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Những phát minh của họ không chỉ mang tính đột phá mà còn đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống thực tiễn ở các lĩnh vực từ y học (điều trị HIV, ung thư, sốt rét), công nghệ sinh học (CRISPR-Cas9), vật lý lượng tử, laser, đến cấu trúc phân tử của sự sống...

Hơn 3.000 học sinh Thủ đô đã tham dự sự kiện “Thắp sáng đam mê” với nhiều hoạt động giao lưu, triển lãm, trải nghiệm STEM, truyền cảm hứng theo đuổi khoa học và ước mơ cho thế hệ trẻ.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức cũng trao giải cho các tác phẩm vẽ tranh xuất sắc, trong đó giải đặc biệt thuộc về em Nguyễn Dương Hà Minh (lớp 7A7, Trường THCS Nguyễn Tất Thành).

Triển lãm truyền đi thông điệp mạnh mẽ: “Trên hành trình chinh phục khoa học, giới hạn không nằm ở giới tính, mà ở niềm tin và đam mê. Ai cũng có thể trở thành người sáng tạo tri thức khi có đủ đam mê và khát vọng”.

Tại sự kiện cũng diễn ra hoạt động trải nghiệm khoa học về các sản phẩm ứng dụng STEM do các em học sinh thuộc Câu lạc bộ STEM của 2 trường thực hiện và giới thiệu các tác phẩm hội họa lấy cảm hứng từ chân dung các nhà khoa học của các em học sinh tại trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành.