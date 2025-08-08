Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tiếp nhận nhiều di ảnh quý của các Anh hùng - Liệt sỹ

Tham gia sự kiện có một số Anh hùng LLVTND, tướng lĩnh, cựu Công an nhân dân, cựu chiến binh, nhân sĩ trí thức Thủ đô và đại diện một số thân nhân gia đình Liệt sĩ, Thương binh đến từ nhiều vùng miền trên cả nước.

Tại lễ trao tặng, đại diện Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã tiếp nhận di ảnh chân dung của 4 nữ Anh hùng - Liệt sĩ đầu tiên của Lực Lượng CAND, đã hi sinh trong kháng chiến chống Pháp, vừa được nhóm Họa sĩ của “Trái tim người lính” phục dựng màu.

BTC trao tặng các di ảnh nữ Anh hùng Liệt sĩ đầu tiên của lực lượng công an nhân dân cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Đó là di ảnh của các nữ Anh hùng - Liệt sĩ: Nguyễn Thị Lợi (tên thật là Trần Thị Lời) sinh năm 1911 tại Châu Đốc, tỉnh An Giang, hi sinh năm 1950 tại Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Chị được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND năm 1995; Cao Kỳ Vân (tên thật là Nguyễn Thị Được) sinh 1925 tại Bình Lục, Hà Nam (cũ); hi sinh năm 1950 tại Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (cũ). Chị được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND năm 1998; Bùi Thị Cúc (tên thật là Trần Thị Lan) sinh năm 1930 tại Hưng Yên, hi sinh năm 1951 tại Hưng Yên. Chị được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cùng năm 1995 với Anh hùng Nguyễn Thị Lợi; Võ Thị Sáu (tên thật là Nguyễn Thị Sáu) sinh năm 1933 tại Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ), hi sinh 1952 tại Côn Đảo. Chị được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND năm 1993.

Theo Đại tá, Nhà văn Đặng Vương Hưng – Người sáng lập và Chủ tịch Tổ chức “Trái tim người lính”, Trưởng Ban Tổ chức sự kiện cho biết, các di ảnh nữ Anh hùng Liệt sĩ Công an nêu trên chỉ mang tính tượng trưng, nhắc nhớ truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc ta. Đặc thù của ngành Công an là toàn bộ thông tin cá nhân đều được bảo mật, hầu như không để lại hình ảnh. Do vậy, công tác phục dựng di ảnh rất khó khăn. Hiện nay, công việc việc này vẫn đang được Tổ chức “Trái tim người lính” phối hợp với Hội Cựu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện…

Chân dung phục dựng màu của các nữ Anh hùng Liệt sĩ CAND.

Ngoài di ảnh của 4 nữ Anh hùng - Liệt sĩ CAND, Ban tổ chức sự kiện còn trao 4 di ảnh "Mãi mãi tuổi 20" vừa được phục dựng mầu (xếp thứ tự theo năm sinh): Lão thành Cách mạng Dương Quang Trị (1914 – 1983). Cụ là người trực tiếp tham gia tổ chức chương trình phát thanh đặc biệt tại Đài phát sóng Bạch Mai, giới thiệu bản “Tuyên ngôn Độc lập” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tháng 9/1945; truyền đi mệnh lệnh “Toàn quốc kháng chiến” của Bộ trưởng Quốc phòng Võ Nguyên Giáp, tháng 12/1946.

Liệt sĩ Nguyễn Văn Giang, sinh năm 1930, nhập ngũ trong kháng chiến chống Pháp, chức vụ Trung đội trưởng, hi sinh ngày 3/12/1953; Liệt sĩ Nguyễn Chí Cường, sinh 1947, nhập ngũ ngày 19/9/1965, tham gia kháng chiến chống Mỹ, chức vụ: Tiểu đội trưởng, hi sinh ngày 6/6/1969; Liệt sĩ Dương Văn Cam sinh 1951, nhập ngũ ngày 23/12 /1969. Từng chiến đấu dũng cảm trong đội hình đơn vị Đại đội 1, Trung đoàn Ba Gia, Sư đoàn 2, QK 5 (đơn vị 3 lần được phong tặng danh hiệu AHLLVTND). Anh hi sinh ngày 15/5/1974 tại Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Đại diện các gia đình đón nhận di ảnh anh hùng liệt sĩ tại sự kiện.

Tại sự kiện, Trung tâm Tư liệu “Trái tim người lính” tiếp nhận 2 cuốn sổ tay của Thương binh, Nhà giáo Nguyên Thùy – Cựu chiến binh pháo phòng không. Đó là 2 cuốn nhật ký, được viết trực tiếp tại chiến trường Tây Bắc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả tại chiến trường Lào, những năm 1963 – 1968. Dự kiến, Trung tâm Tư liệu “Trái tim người lính” sẽ xuất bản nhật ký "Ghi vội trên mâm pháo" trong dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, 20/11/2025.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức cũng giới thiệu cuốn sách bút ký lịch sử “Ngôi nhà xưa yêu dấu” của tác giả Dương Việt Tiến. Cuốn sách do Trung tâm “Tác phẩm mới” phối hợp với “Trái tim người lính” tổ chức bản thảo; Nhà xuất bản Hội Nhà văn cấp phép ấn hành. Tác phẩm có dung lượng 160 trang in, khổ 16cm x 24cm, chứa đựng nhiều tư liệu quý, lần đầu công bố.

Có lẽ ít người biết, phía bờ Nam của cầu Vĩnh Tuy, trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nơi đây từng có ngôi nhà ngói 5 gian là cơ sở hoạt động của nhóm Văn hóa Cứu quốc gồm các ông: Trần Quốc Hương (Mười Hương), Nguyễn Huy Tưởng, Lưu Văn Lợi, Nguyễn Đình Thi, Thôi Hữu, Hoàng Đạo Thúy, Nguyễn Hữu Đang… Ngôi nhà này còn là nơi in số báo Tiên Phong đầu tiên để trình Đại hội Quốc dân Tân Trào, Tuyên Quang, diễn ra ngày 16 và 17/8/1945.

Sau nhiều biến động và phát triển của Thủ đô, “Ngôi nhà xưa yêu dấu” nay có địa chỉ mới là số nhà 96 Nguyễn Văn Viên, Phường Vĩnh Tuy, Hà Nội đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố gắn biển di tích lịch sử. Gia đình ông bà Dương Quang Trị - Lưu Thị Hương được Nhà nước cấp bằng “Có công với nước”.

Với tư cách là tác giả, ông Dương Việt Tiến - con trai của vợ chồng cụ Dương Quang Trị - Lưu Thị Hương, đã tái hiện "câu chuyện trăm năm" của gia đình mình, qua cuốn sách “Ngôi nhà xưa yêu dấu” đã chuyển tải nhiều thông tin đời sống thú vị, không chỉ là chuyện của một cá nhân, một gia đình, mà là lịch sử tự hào của một dòng họ, đã góp phần tích cực vào kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc.