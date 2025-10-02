Chuyển động số
Ra mắt sách ảnh ‘Chúng tôi đó - Phụ nữ Kiên cường’

Lê Giang

Lê Giang

02/10/2025
Ngày 1/10/2025,tại Hà Nội, Mạng lưới Câu lạc bộ Phụ nữ Kiên cường (PNKC) phối hợp cùng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Nhà xuất bản Hội Nhà văn và CLB Nhiếp ảnh Ánh sáng số (DLA) đã tổ chức lễ ra mắt sách ảnh “Chúng tôi đó – Phụ nữ Kiên cường”.
Cuốn sách gồm 58 bức chân dung và 58 câu chuyện song ngữ Việt – Anh, ghi lại hành trình vượt qua nghịch cảnh của 56 thành viên Mạng lưới CLB PNKC và hai khách mời đặc biệt: bà Phan Vũ Diễm Hằng – trưởng nhóm thiện nguyện “ONG CHĂM”, cùng ca sĩ Lê Hồng Nhung. Các tác phẩm được thực hiện miễn phí bởi các nhiếp ảnh gia CLB Nhiếp ảnh Ánh sáng số (DLA), khắc họa sự rạng rỡ, mạnh mẽ và lạc quan của nhân vật.

Ra mắt sách ảnh ‘Chúng tôi đó – Phụ nữ Kiên cường’
Bà Hoàng Thu Hà - Chủ nhiệm Mạng lưới CLB Phụ nữ kiên cường phát biểu tại lễ khai mạc sự kiện.

Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Hoàng Thu Hà – Chủ nhiệm Mạng lưới CLB PNKC nhấn mạnh: “Giá trị của cuốn sách không chỉ nằm ở nghệ thuật nhiếp ảnh, mà còn ở sức mạnh tinh thần mà nó truyền tải. Đây là lời khẳng định rằng những người phụ nữ kiên cường có thể biến nỗi đau thành nghị lực, biến nước mắt thành nụ cười và lan tỏa niềm tin đến cộng đồng.”

Không chỉ dừng lại ở giá trị nghệ thuật, sách còn mang thông điệp nhân văn: ung thư không thể lấy đi khát vọng sống mà ngược lại còn khơi dậy sức mạnh kiên cường nơi người phụ nữ.

Ấn phẩm này sẽ được gửi tặng tới các bệnh viện ung bướu trên cả nước với hy vọng không chỉ là một cuốn sách ảnh thông thường, mà còn là nguồn cảm hứng cho những ai đang trên hành trình đối diện với ung thư nói chung và ung thư vú nói riêng.

Hành trình 11 năm đồng hành cùng phụ nữ ung thư vú

Được thành lập từ năm 2014, Mạng lưới CLB PNKC hiện có hơn 1.500 thành viên tại 27 địa phương. Với phương châm “cựu binh dìu dắt tân binh”, mạng lưới đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa: tặng 151 thẻ bảo hiểm y tế cho thành viên khó khăn, tổ chức 38 buổi truyền thông nâng cao nhận thức về ung thư vú tại các tỉnh, triển lãm ảnh “Nụ cười Phụ nữ Kiên cường” (2020) và xuất bản sách “Không chiến đấu một mình” (2021).

Ra mắt sách ảnh ‘Chúng tôi đó – Phụ nữ Kiên cường’
Cuốn sách ảnh "Chúng tôi đó – Phụ nữ Kiên cường". Ảnh BTC

Đồng hành trong dự án lần này, CLB Nhiếp ảnh Ánh sáng số (DLA) – trực thuộc Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Xô – đã nhiều năm gắn bó với hoạt động thiện nguyện, từng chụp ảnh cho hơn 200 bệnh nhân ung thư vú. Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam cũng tiếp tục hỗ trợ xuất bản, lan tỏa thông điệp nhân văn đến đông đảo công chúng.

Ra mắt sách ảnh ‘Chúng tôi đó – Phụ nữ Kiên cường’

Ca sĩ Hoàng dũng tham gia giao lưu cùng các thành viên Mạng lưới CLB PNKC.

Sách ảnh “Chúng tôi đó – Phụ nữ Kiên cường” không chỉ là tập hợp hình ảnh và câu chuyện, mà còn là thông điệp mạnh mẽ: ung thư không thể lấy đi khát vọng sống, mà còn khơi dậy bản lĩnh, nghị lực và tình yêu cuộc sống nơi người phụ nữ.

Ấn phẩm là dấu mốc trong hành trình 11 năm lan tỏa sức mạnh cộng đồng của Mạng lưới CLB PNKC, đồng thời trở thành nguồn cảm hứng sống tích cực cho những ai đang đối diện với thử thách của bệnh tật và cuộc đời.

Chúng tôi đó – Phụ nữ Kiên cường Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

