AI

Học viện AIUni ra mắt sách, nền tảng và công cụ AI ‘made in Vietnam’

Lê Giang

09:18 | 15/09/2025
Ngày 14/9/2025, tại Hà Nội, Học viện AIUni chính thức công bố bộ đôi sản phẩm chiến lược gồm: “Sổ tay Thực hành AI - 30 ngày thành công cùng GenAI” và nền tảng học tập trực tuyến AIUni LMS.
Đây là hai công cụ quan trọng nhằm phổ cập trí tuệ nhân tạo (AI) cho người Việt, đồng hành cùng Chính phủ trong chiến lược “Bình dân học vụ số quốc gia” và phát triển nguồn nhân lực AI toàn diện. AIUni quyết tâm đưa Việt Nam trở thành nhóm 20 nền giáo dục AI hàng đầu khu vực trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ông Nguyễn Đức Long, đồng sáng lập và Giám đốc AIUni giới thiệu về “Sổ tay Thực hành AI – 30 ngày thành công cùng GenAI”.

“Sổ tay Thực hành AI - 30 ngày thành công cùng GenAI” là tài liệu đầu tiên tại Việt Nam hướng dẫn ứng dụng AI vào công việc, học tập và đời sống, đồng thời đề cao yếu tố bảo mật và đạo đức AI. Trong khi đó, nền tảng AIUni LMS tích hợp trợ lý AI giúp cá nhân hóa trải nghiệm học tập cho mọi đối tượng, mọi ngành nghề.

Tại sự kiện, AIUni cũng công bố LocaTalk AI (bản beta) - công cụ giúp biến tai nghe AirPods thành thiết bị phiên dịch tức thì, hỗ trợ tiếng Việt mà không cần Internet. Đây là một phần trong chiến lược AI-First, nhằm thúc đẩy khả năng hội nhập quốc tế của người Việt bằng công nghệ.

Sổ tay Thực hành AI - 30 ngày thành công cùng GenAI.

Đặc biệt, AIUni chia sẻ những cập nhật mới nhất về xu hướng và nghiên cứu AI toàn cầu từ Đại học Harvard và MIT thông qua nhóm chuyên gia và cựu du học sinh tham dự hội thảo tại Boston hồi tháng 8/2025.

“AIUni không chỉ là một học viện, mà là nền móng cho phong trào quốc gia AI-First, Chúng tôi cam kết đồng hành cùng Chính phủ trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia, xây dựng năng lực AI cho mọi ngành nghề, góp phần đào tạo đội ngũ chuyên gia và doanh nhân AI đủ sức cạnh tranh toàn cầu”. Ông Nguyễn Đức Long, đồng sáng lập và Giám đốc AIUni chia sẻ.

AIUni đồng hành cùng Chính phủ đưa Việt Nam vào kỷ nguyên AI-First.

“Việc trở thành một tổ chức AI-First không chỉ dừng lại ở việc triển khai công nghệ, mà là một quá trình chuyển đổi toàn diện về chiến lược, văn hóa, kỹ năng và cơ chế quản trị”, Giám đốc đào tạo, Giảng viên AI Nguyễn Tiệp nhận định.

Trong giai đoạn 2025–2030, AIUni đặt mục tiêu phổ cập AI cho 10 triệu người dân, đào tạo 100.000 học viên chuyên sâu và phát triển 100 dự án khởi nghiệp AI với tổng mức hỗ trợ gọi vốn lên tới 100 triệu USD. Đồng thời, học viện cũng xúc tiến xây dựng 10 trung tâm thực hành AI tại các địa phương và tích cực hỗ trợ trường phổ thông, đại học tích hợp AI vào chương trình chính khóa.

AIUni là học viện tư nhân độc lập đầu tiên tại Việt Nam chuyên sâu về đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Được sáng lập bởi các chuyên gia từng học tập, làm việc tại Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Singapore, AIUni cam kết xây dựng hệ sinh thái giáo dục – đổi mới – khởi nghiệp AI toàn diện, lấy con người làm trung tâm.
Ngày 12/9, Công ty Cổ phần MISA chính thức giới thiệu MISA AMIS OneAI - Nền tảng AI hợp nhất các mô hình AI tiên tiến nhất nhằm hiện thực hoá mục tiêu phổ cập AI theo chiến lược chuyển đổi số quốc gia.
