VR City chính thức ra mắt vũ trụ thực tế ảo đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam

Đây được xem là cột mốc quan trọng, mở ra kỷ nguyên mới trong ngành giải trí, giáo dục kết hợp công nghệ và góp phần đưa TP.HCM trở thành trung tâm du lịch, sáng tạo hàng đầu khu vực.

Sự kiện do RSVP Vietnam, một trong những agency marketing tích hợp hàng đầu Việt Nam và DF Experiences, đơn vị phát triển các sản phẩm sở hữu trí tuệ (IP) đẳng cấp thế giới có trụ sở tại Singapore tổ chức. Đây là minh chứng cho sức mạnh hợp tác quốc tế và tầm nhìn dài hạn trong việc đưa những trải nghiệm công nghệ đỉnh cao đến Việt Nam.

Từ trái qua phải: Bà Abby Antonio: Founder and Director of RSVP Vietnam, Bà Nguyễn Vân Phi - Giám đốc TTTM SC VivoCity, Ông Jacky Ong: Co Founder & Managing Director of DFE, Ông Nguyễn Việt Anh, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch TPHCM, Ông Mike Chong - Founder & CEO of Dezign Format Group, Bà Hana Tran: Co-Founder and CEO of RSVP Vietnam tại lễ ra mắt.

Không giống như một trò chơi VR thông thường, VR City được định vị là một "điện ảnh trải nghiệm". Với sự kết hợp của ánh sáng, âm thanh, hiệu ứng holography 5D và công nghệ VR tiên tiến, người tham gia sẽ có cảm giác như đang được sống và trở thành một nhân vật trong chính bộ phim đó.

Trải nghiệm cốt lõi của VR City là "The Element Code 305", một hành trình khám phá không gian tương lai vào năm 2050. Người tham gia sẽ đồng hành cùng các nhân vật ảo như chú chó robot Hao Thiên và đội trưởng Minh Nguyệt, băng qua các tàn tích cổ đại và các căn cứ trên Mặt Trăng.

Khách tham quan trải nghiệm tại sự kiện.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Việt Anh - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch TP.HCM cho biết: "Thành phố Hồ Chí Minh luôn là đầu tàu kinh tế, là trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước. Việc một dự án công nghệ giải trí hiện đại, có sự hợp tác quốc tế như VR City chọn Phường Tân Hưng làm điểm đến đã minh chứng cho sức hấp dẫn và môi trường đầu tư năng động của địa phương.

Về mặt kinh tế, chúng tôi tin tưởng rằng đây sẽ trở thành một địa điểm thu hút không chỉ người dân thành phố, mà còn cả du khách trong và ngoài nước. Sự hiện diện của một điểm đến công nghệ cao như thế này sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực, thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế chung của phường.

Ông Nguyễn Việt Anh, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch TPHCM phát biểu tại sự kiện.

Về mặt văn hoá - xã hội, VR City mang đến một làn gió mới mẻ, một mô hình giải trí kết hợp giáo dục hiện đại. Đây sẽ là một sân chơi công nghệ cao, lành mạnh và bổ ích cho giới trẻ, khơi dậy niềm đam mê khoa học, công nghệ và sáng tạo.

Đồng thời, đây cũng là một điểm đến lý tưởng cho các gia đình, tạo cơ hội để các thế hệ cùng nhau trải nghiệm, gắn kết và tiếp cận với những xu hướng của tương lai. Việc đưa công nghệ thực tế ảo đỉnh cao đến gần hơn với công chúng cũng hoàn toàn phù hợp với định hướng xây dựng đô thị thông minh, phát triển kinh tế số của Thành phố Hồ Chí Minh".

Bà Hana Trần và bà Abby Antonio, hai nhà đồng sáng lập và điều hành RSVP Vietnam phát biểu tại sự kiện.

Bà Hana Trần, đồng sáng lập và điều hành RSVP Vietnam - đơn vị đồng tổ chức dự án, chia sẻ: "Chúng tôi xây dựng dự án dựa trên một niềm tin đơn giản nhưng đầy táo bạo: Không có giới hạn nào cho một ý tưởng. Với những ý tưởng vô tận và sự thực thi xuất sắc, chúng tôi tin rằng có thể khơi gợi tình yêu thương hiệu, truyền cảm hứng gắn kết và mang đến những trải nghiệm ý nghĩa cho cuộc sống của mọi người".

VR City không chỉ là một trò chơi, mà là một hành trình kỳ ảo đầy cảm xúc, đánh dấu bước ngoặt mới trong ngành giải trí giáo dục và công nghệ tại Việt Nam.

Dự án sẽ mở cửa xuyên suốt 6 tháng, được kỳ vọng dự trở thành điểm đến hấp dẫn cho giới trẻ, gia đình và du khách trong và ngoài nước. Giá vé Early Bird 299.000 đồng/vé (giá gốc 399.000 đồng) hiện được mở bán trực tuyến tại vrcity.info với số lượng có hạn.