iQiyi Land - Công viên giải trí đột phá kết hợp công nghệ VR tiên tiến tại Trung Quốc

iQiyi thông báo công viên giải trí iQiyi Land sẽ được mở vào cuối năm tại Dương Châu, tỉnh Giang Tô.

iQiyi cho biết, iQiyi Land không chỉ hứa hẹn mang đến trải nghiệm giải trí độc đáo mà còn mở ra hướng đi mới cho ngành công nghiệp công viên giải trí tại Trung Quốc.

Trải nghiệm giải trí độc nhất và hiện đại

Được xây dựng dựa trên thành công của các điểm tham quan VR đã triển khai trong hai năm qua, “iQiyi Land” hứa hẹn mang đến bảy loại điểm tham quan đa dạng, từ rạp chiếu phim nhập vai cho đến bối cảnh phim tương tác.

Điểm nhấn của công viên chính là trải nghiệm VR, nơi du khách có thể đắm chìm trong không gian giải trí số, với công nghệ tiên tiến kết hợp tai nghe VR và nền tảng di chuyển. Công nghệ này cho phép mô phỏng hành trình như đi bộ, đi thuyền hay ngồi trên xe bay chỉ trong không gian dài khoảng 17 mét, một đột phá mở ra khả năng phát triển các “công viên giải trí phân tán” nhỏ gọn nhưng vẫn đầy tính tương tác và linh hoạt trong cập nhật nội dung.

Chỉ trong hai năm qua, iQiyi đã triển khai các điểm trải nghiệm VR tại hơn 40 địa điểm ở ít nhất 20 thành phố trên khắp Trung Quốc. Một trong những trải nghiệm nổi bật, dựa trên bộ phim “Strange Tales of the Tang Dynasty: To the West”, đã thu hút hơn 100.000 lượt khách trong năm đầu tiên, minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của công nghệ thực tế ảo trong ngành giải trí.

Bên cạnh “iQiyi Land”, thị trường công viên giải trí tại Trung Quốc đang chứng kiến làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ nhiều thương hiệu lớn như Legoland, Warner Bros. Discovery và Pop Mart. Những dự án này không chỉ tạo ra sự cạnh tranh mà còn kích thích sự đổi mới và nâng cao trải nghiệm khách hàng trong bối cảnh tiêu dùng nói chung đang gặp khó khăn.

Thách thức và triển vọng tăng trưởng do cạnh tranh khốc liệt

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Công viên Giải trí và Điểm tham quan Quốc tế, doanh thu công viên giải trí của Trung Quốc dự kiến sẽ vượt 67 tỷ đô la với hơn 500 triệu lượt khách, tăng đáng kể so với mức đạt được từ 86 công viên giải trí lớn năm 2023. Tuy nhiên, ngành công nghiệp này không tránh khỏi những thách thức như tiến độ xây dựng chậm trễ, điển hình là công viên Legoland ở tỉnh Tứ Xuyên ban đầu dự kiến mở cửa vào năm 2023 nhưng vẫn chưa hoàn thành.

Đối với iQiyi, dù tiềm năng tăng trưởng của thị trường là rất lớn, công ty vẫn phải đối mặt với áp lực cạnh tranh gay gắt trong ngành giải trí trực tuyến. Doanh thu năm 2024 của iQiyi đã giảm 8% xuống còn 29,23 tỷ nhân dân tệ, đảo ngược mức tăng 10% của năm trước. Điều này đòi hỏi công ty phải không ngừng cải tiến công nghệ và đẩy mạnh chiến lược nội dung để duy trì sức hút và nâng cao giá trị thương hiệu.

Với việc tích hợp nội dung độc quyền và công nghệ VR tiên tiến, “iQiyi Land” được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng của một mô hình công viên giải trí thế hệ mới trong kỷ nguyên số. Sự sáng tạo này không chỉ thu hút khách hàng bằng trải nghiệm đa chiều mà còn tạo ra một hệ sinh thái giải trí độc đáo, góp phần mở rộng phạm vi ảnh hưởng của iQiyi trên thị trường nội địa và quốc tế.

Nhà đầu tư cũng đã có phản ứng tích cực khi cổ phiếu của iQiyi tăng gần 3% trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ ngay sau thông báo dự án, và đạt mức tăng 14% từ đầu năm đến nay. Sự lạc quan này phần nào phản ánh niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng vượt trội của công nghệ giải trí số, mặc dù ngành vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức về nội dung và cạnh tranh.

“iQiyi Land” không chỉ là bước tiến mới của iQiyi trong lĩnh vực công viên giải trí mà còn thể hiện cho xu hướng ứng dụng công nghệ VR trong việc nâng cao trải nghiệm giải trí. Với sự kết hợp giữa nội dung độc quyền và công nghệ hiện đại, dự án hứa hẹn mang đến một trải nghiệm sống động, độc đáo và đa chiều cho khách hàng, góp phần định hình lại phong cách giải trí của kỷ nguyên số tại Trung Quốc. Đây là thời điểm then chốt cho ngành công nghiệp giải trí, khi mà mỗi bước tiến công nghệ đều mở ra những cơ hội và thách thức mới cho các doanh nghiệp trên thị trường.