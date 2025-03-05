Có hay không việc Trung Quốc yêu cầu các lãnh đạo ngành AI tránh đi Mỹ vì sợ bị bắt

Cụ thể, lãnh đạo tại các công ty hàng đầu Trung Quốc trong lĩnh vực AI và các ngành công nghiệp nhạy cảm khác như robot đang được khuyến cáo không đi công tác đến Mỹ và các nước đồng minh của Washington, trừ khi thực sự cần thiết.

Những người quyết định đi sẽ được hướng dẫn báo cáo kế hoạch trước khi rời Trung Quốc, và khi trở về sẽ báo cáo tóm tắt với chính quyền về những việc đã làm và những người đã gặp.

Nguồn tin cho biết người sáng lập DeepSeek, ông Liang Wenfeng, đã từ chối lời mời tham dự hội nghị thượng đỉnh về AI tại Paris (Pháp) diễn ra vào tháng 2 vừa qua.

Năm ngoái, người sáng lập một công ty khởi nghiệp AI lớn khác của Trung Quốc đã hủy bỏ kế hoạch đến Mỹ, sau khi nhận được chỉ thị từ Bắc Kinh.

Theo tờ báo này, Trung Quốc lo ngại các chuyên gia AI khi ra nước ngoài có thể làm lộ thông tin mật về tiến trình phát triển của quốc gia.

Giới chức cũng quan ngại rằng các lãnh đạo trong lĩnh vực AI có thể bị bắt giữ và sử dụng làm quân bài mặc cả trong các cuộc đàm phán Mỹ - Trung, giống như vụ bắt giữ giám đốc Huawei tại Canada theo yêu cầu của Washington ở nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump.

Nhà Trắng và Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận của Hãng tin Reuters.

Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh gay gắt trong cuộc đua AI toàn cầu. DeepSeek gần đây đã ra mắt các mô hình AI được cho là có khả năng cạnh tranh, thậm chí vượt qua các công ty hàng đầu của Mỹ như OpenAI và Google, với chi phí thấp hơn đáng kể.

Hồi tháng 2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp hiếm hoi với những nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ của nước này, kêu gọi họ “thể hiện tài năng” và tự tin vào sức mạnh của mô hình và thị trường Trung Quốc.