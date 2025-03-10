Theo dữ liệu được Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố vào Chủ Nhật, chỉ số giá tiêu dùng quốc gia (CPI) của Trung Quốc trong tháng 2 đã giảm xuống mức âm lần đầu tiên kể từ tháng 1 năm ngoái.. Ảnh Getty.

CPI tháng 2 của Trung Quốc ghi nhận mức giảm 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đảo ngược hoàn toàn so với mức tăng 0,5% của tháng 1/2025. Con số này thậm chí còn thấp hơn dự báo của các chuyên gia kinh tế trong cuộc thăm dò của Reuters, vốn ước tính mức giảm chỉ ở mức 0,5%.

Nguyên nhân chính của lạm phát âm

Sự suy giảm đáng kể này chủ yếu do giá cả trong các nhóm hàng hóa thiết yếu giảm mạnh, bao gồm:

Thực phẩm

Đồ uống có cồn

Thuốc lá

So với tháng 1, CPI tháng 2 cũng giảm 0,2%, tạo nên sự tương phản rõ rệt với mức tăng 0,7% của tháng trước đó.

Dữ liệu này xuất hiện trong thời điểm nhạy cảm, khi các nhà đầu tư đang nỗ lực tìm kiếm những dấu hiệu cho thấy các biện pháp kích thích kinh tế từ Bắc Kinh có thể thúc đẩy quá trình phục hồi.

Mới đây, vào thứ Tư tuần trước, chính phủ Trung Quốc đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 ở mức "khoảng 5%" và công bố kế hoạch ổn định tăng trưởng kinh tế thông qua việc thúc đẩy nhu cầu trong nước.

Điều chỉnh mục tiêu lạm phát

Theo thông tin từ Viện Chính sách Xã hội Châu Á, Bắc Kinh đã có động thái đáng chú ý khi điều chỉnh giảm mục tiêu lạm phát giá tiêu dùng hàng năm xuống "khoảng 2%" - mức thấp nhất trong hơn hai thập kỷ qua. Trước đó, mục tiêu này thường được đặt ở mức 3% hoặc cao hơn.

Điều đáng lưu ý là mục tiêu lạm phát mới này được xem như một ngưỡng giới hạn tối đa hơn là một chỉ tiêu cần phải đạt được, phản ánh sự thận trọng của chính phủ Trung Quốc trong việc điều hành kinh tế.

Các chuyên gia kinh tế nhận định rằng mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% của Trung Quốc trong năm nay có thể là một thách thức không dễ vượt qua, đặc biệt khi xét đến hai yếu tố chính:

Tiêu dùng nội địa vẫn đang ở mức yếu Tranh chấp thương mại với Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Donald Trump đang có dấu hiệu leo thang

Hiện tượng lạm phát âm xuất hiện lần đầu sau 13 tháng tại Trung Quốc gửi đi tín hiệu cảnh báo về tình trạng sức mua yếu và áp lực giảm phát tiềm ẩn. Điều này đặt ra thách thức lớn cho các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc trong việc cân bằng giữa kích thích kinh tế và kiểm soát lạm phát trong những tháng tới.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang có nhiều biến động, các diễn biến tại nền kinh tế lớn thứ hai này sẽ có ảnh hưởng sâu rộng đến các nền kinh tế khác, đặc biệt là các quốc gia có quan hệ thương mại chặt chẽ với Trung Quốc.