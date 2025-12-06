Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa yêu thương, nhân lên hạnh phúc cộng đồng

Dự lễ khai mạc có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga; Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội địa phương, các tổ chức quốc tế, đại sứ quán tại Việt Nam cùng đông đảo người dân, du khách.

Phát biểu khai mạc Ngày hội, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình nhấn mạnh Ngày hội Việt Nam hạnh phúc là không gian để mỗi người dân có thể “chạm vào và cảm nhận” niềm hạnh phúc của đất nước.

Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình phát biểu khai mạc Ngày hội. Ảnh BTC

Thứ trưởng Lê Hải Bình nêu rõ, năm 2025 đánh dấu cột mốc đáng tự hào khi Việt Nam vươn lên đứng thứ 46 trong Báo cáo Chỉ số hạnh phúc toàn cầu, tăng 8 bậc so với năm trước. Đây không chỉ là những con số thống kê, mà còn là sự ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong kiến tạo một môi trường an lành, nhân văn và hơn hết là phản ánh tinh thần lạc quan, nhân ái của người dân Việt Nam. Đồng thời, phản ánh khát vọng, sự chung sức, đồng lòng của hàng triệu người dân Việt Nam trong việc tiến tới một tương lai phồn vinh, thịnh vượng và tràn đầy yêu thương.

Tiếp nối niềm tự hào ấy, Giải thưởng Happy Vietnam lần thứ 3 được tổ chức trên nền tảng quảng bá hình ảnh quốc gia Vietnam.vn tiếp tục gặt hái nhiều thành công. Năm 2025, cuộc thi thu hút hơn 4.600 tác giả với hơn 17.000 tác phẩm ảnh và video, tăng gấp 1,7 lần so với năm 2024.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Ngày hội. Ảnh BTC

Mỗi tác phẩm là một câu chuyện xúc động, một lát cắt chân thực về con người Việt Nam, về cuộc sống yên bình và vẻ đẹp đang thay đổi từng ngày của đất nước, được kể bằng góc nhìn trân trọng của chính người dân và bạn bè quốc tế.

“Năm 2025 cũng là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, trong đó có sự kiện kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh Việt Nam. Trong bối cảnh đó, mỗi tác phẩm tham dự giải thưởng là một lăng kính hạnh phúc, tạo thành những mảnh ghép và từ đó ‘vẽ’ nên một đất nước Việt Nam yên bình, xinh đẹp, phát triển”, Thứ trưởng Lê Hải Bình cho biết.

Happy Vietnam không chỉ là một cuộc thi mà trở thành một ngày hội của sự hạnh phúc. Với dân tộc Việt Nam, hạnh phúc được tạo nên từ những điều bình dị. Chính những giá trị tưởng chừng nhỏ bé ấy đã tạo nên sức mạnh bền bỉ cho dân tộc Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử.

Điểm nhấn tại chương trình khai mạc “Ngày hội Việt Nam hạnh phúc” là đám cưới tập thể của 80 cặp đôi. Ảnh BTC

Với ý nghĩa đó, Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc – Vietnam Happy Fest 2025 ra đời như một hành trình trải nghiệm đa dạng, phong phú. Không gian của sự kiện năm nay được tổ chức trải dài xung quanh phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm với 13 điểm trải nghiệm được thiết kế như 13 nhịp cảm xúc.

Thứ trưởng Lê Hải Bình cho rằng, Vietnam Happy Fest 2025 không chỉ là ngày hội của hôm nay, mà còn là tiền đề để Việt Nam xây dựng Ngày hội Việt Nam hạnh phúc thường niên. Một ngày đặc biệt để gợi nhớ rằng hạnh phúc của người Việt Nam được xây nên từ hòa bình, từ yêu thương của mỗi con người, từ ý chí vượt khó, tinh thần đoàn kết, những điều giản dị làm nên bản sắc văn hoá Việt Nam. Đây cũng là lời khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến của vẻ đẹp, đất nước, con người mà còn là điểm đến của sự nhân văn, hòa bình, niềm tin vào một tương lai tốt đẹp.

Thứ trưởng Lê Hải Bình tin tưởng rằng Vietnam Happy Fest 2025 sẽ trở thành một dấu ấn văn hóa đẹp, một sự kiện thường niên của Thủ đô và của cả nước; góp phần lan tỏa thông điệp “Hạnh phúc từ những điều giản dị” đến nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Hình ảnh đám cưới tập thể của 80 cặp đôi. Ảnh BTC

Ngay sau nghi thức khai mạc, lễ cưới tập thể của 80 cặp đôi diễn ra tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, tạo điểm nhấn giàu cảm xúc. Theo Ban Tổ chức, con số 80 mang ý nghĩa tượng trưng cho kỷ niệm 80 năm giành “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” của dân tộc Việt Nam kể từ sau Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Trong lễ cưới, những câu chuyện tình yêu, gắn kết, sẻ chia của các cặp đôi đã lan tỏa giá trị hạnh phúc cho những người tới dự.

Cũng trong khuôn khổ Ngày hội, hoạt động Nâng đỡ yêu thương - Sẻ chia hạnh phúc sẽ lan toả ý nghĩa nhân văn và cộng đồng.