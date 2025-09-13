Chuyển đổi số
Y tế số

Hợp tác Y Tế Việt - Nga: Bước đột phá từ công nghệ hiện đại

CTV

CTV

12:40 | 13/09/2025
Ngày 12/9, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko thăm Việt Nam và làm việc tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga. Chuyến thăm nhấn mạnh cam kết chuyển giao công nghệ y tế hiện đại, mở ra cơ hội nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và củng cố quan hệ song phương.

Bộ trưởng Mikhail Murashko giới thiệu các thành tựu y tế nổi bật của Nga. Trung tâm Dmitry Rogachyov điều trị ung thư trẻ em đạt tỷ lệ thành công 92% nhờ công nghệ tiên tiến. Bệnh viện Ung bướu nhãn khoa Herzen áp dụng thuốc và liệu pháp hiện đại, nghiên cứu vaccine và phát triển thuốc ung thư thế hệ mới. Ông cam kết hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các công nghệ này, đặc biệt trong lĩnh vực nhãn khoa, ung thư và sử dụng dược phẩm phóng xạ trong chẩn đoán, điều trị.

Hợp tác Y Tế Việt - Nga: Bước đột phá từ công nghệ hiện đại
Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Murashko.

Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga trở thành điểm sáng trong hợp tác. Bệnh viện sử dụng công nghệ Smile Pro và trí tuệ nhân tạo để chẩn đoán bệnh hoàng điểm, phục vụ hơn 3 triệu bệnh nhân và thực hiện gần 300.000 ca phẫu thuật. Ông Dương Chí Kiên, Chủ tịch HĐQT, khẳng định công nghệ đóng vai trò then chốt trong nâng cao hiệu quả điều trị.

Tháng 5/2025, tại Moscow, Bộ trưởng Đào Hồng Lan và Bộ trưởng Mikhail Murashko ký Bản ghi nhớ hợp tác y sinh học. Văn bản tập trung chuyển giao công nghệ y tế, đào tạo nhân lực chất lượng cao và trao đổi chuyên gia. Hai bên tăng cường trao đổi thôngtin, tổ chức chương trình đào tạo, hội nghị và hội thảo khoa học. Các lĩnh vực ưu tiên bao gồm sức khỏe bà mẹ, trẻ em, ung thư, tim mạch và xương khớp. Việt Nam đề xuất phát triển công nghệ tế bào, y tế số và nghiên cứu dược phẩm.

Hợp tác Y Tế Việt - Nga: Bước đột phá từ công nghệ hiện đại
Chương trình hội đàm song phương được tiếp nối từ Bản ghi nhớ về hợp tác y tế giữa hai Bộ Y tế vào tháng 5 năm 2025.

Sáng kiến xây dựng ngân hàng mô giác mạc tại Việt Nam nhận được sự chú ý đặc biệt. Kế hoạch này đã được thảo luận chi tiết trước đó và đề cập trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 6/2024. Hợp tác còn mở rộng sang ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế và kết hợp y học cổ truyền.

Bộ trưởng Mikhail Murashko cung cấp danh sách các bệnh viện hàng đầu Nga để hỗ trợ chuyển giao công nghệ chuyên sâu. Ông nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong y tế số và kỹ thuật điều trị ung thư tiên tiến. Hợp tác không chỉ nâng cao năng lực y tế Việt Nam mà còn thúc đẩy du lịch kết hợp khám chữa bệnh, hướng đến du khách Nga.

Quan hệ y tế Việt - Nga hứa hẹn tiến xa, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước và củng cố quan hệ chiến lược toàn diện.

