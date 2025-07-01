Chuyển đổi số
Y tế số

Tăng hiệu quả điều trị ung thư não nhờ kết hợp AI và công nghệ hình ảnh FCI

09:57 | 01/07/2025
Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) kết hợp kỹ thuật chụp ảnh theo chu kỳ từ trường FCI do các nhà khoa học Anh phát triển giúp phát hiện và phân loại khối u não nhanh và chính xác hơn phương pháp truyền thống.

AI nâng cao độ chính xác và tốc độ chẩn đoán u não

Mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) do Đại học College London (UCL) và Bệnh viện Đại học College London (UCLH) phát triển có khả năng chẩn đoán ung thư não. Thuật toán AI phân tích hơn 2,5 triệu hình ảnh khối u, đưa ra kết quả trong chưa đầy 3 phút, nhanh gấp 10 lần so với chuyên gia bệnh học truyền thống. Độ chính xác của công nghệ này tương đương, thậm chí vượt trội hơn con người khi thử nghiệm trên 278 bệnh nhân.

AI hỗ trợ chuẩn đoán u não nhanh và chính xác hơn các phương pháp truyền thống.

Công nghệ AI giúp giảm áp lực cho ngành y tế khi phải xử lý hơn 1 triệu mẫu ung thư mỗi năm. Hệ thống hỗ trợ bác sĩ đưa ra quyết định điều trị nhanh chóng, xác định mức độ xâm lấn của khối u thần kinh đệm. Qua đó dễ dàng quyết định tiêm thuốc tiêu diệt khối u ngay trong phẫu thuật hoặc kết hợp phẫu thuật với liệu pháp nhắm trúng đích hiệu quả.

Miếng dán nano kết hợp chụp ảnh từ trường FCI theo dõi u não hiệu quả

Phương pháp chụp ảnh chu kỳ từ trường FCI (Field Cycling Imaging) do Đại học Aberdeen, Scotland phát triển sử dụng từ trường yếu để ghi lại hình ảnh mô não với độ nhạy cao, vượt trội hơn chụp cộng hưởng từ (MRI) truyền thống. FCI quan sát chuyển động ở quy mô nhỏ hơn cả một tế bào, thu thập dữ liệu chi tiết về mô bệnh, phân biệt rõ mô lành và mô ung thư. Hỗ trợ theo dõi sự phát triển và di căn của khối u ở cấp độ vi mô, điều mà MRI hiện nay không thực hiện được.

FCI đã được thử nghiệm trên bệnh nhân đột quỵ và ung thư vú, cho thấy tiềm năng vượt trội. Hiện công nghệ này đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng trên 18 bệnh nhân mắc u nguyên bào thần kinh đệm – loại u não ác tính phổ biến, tiến triển nhanh ở người trưởng thành. Dù được điều trị tích cực bằng phẫu thuật, xạ trị và hóa trị, hơn một nửa bệnh nhân mắc loại u này tử vong trong vòng 15 tháng sau chẩn đoán.

Ảnh minh họa

Giáo sư Anne Kiltie, Trưởng Khoa Ung thư Đại học Aberdeen, cho biết: “Khi chụp lại cho bệnh nhân sau phẫu thuật và xạ hóa trị, nhiều trường hợp hình ảnh cho thấy khối u như đang tái phát, nhưng thực tế chỉ là phản ứng giả với điều trị. Nếu kết quả sai có thể gây hoang mang cho bệnh nhân và khó khăn cho bác sĩ trong việc quyết định bước điều trị tiếp theo.”

Tiến sĩ Lionel Broche, chuyên gia vật lý y sinh tại Đại học Aberdeen, nhấn mạnh: “Phương pháp FCI cho phép chúng tôi quan sát chuyển động ở quy mô nhỏ hơn cả một tế bào. Nhờ điều chỉnh linh hoạt từ trường trong lúc quét, chúng tôi thu được nhiều dữ liệu chi tiết hơn về mô bệnh, từ đó phân biệt được giữa mô lành và ung thư, thậm chí nhận biết khối u có đang lan rộng hay không.” FCI giúp bác sĩ xác định chính xác bản chất khối u, lựa chọn phác đồ điều trị phù hợp, giảm lo lắng cho bệnh nhân, cải thiện chất lượng sống và kéo dài thời gian sống.

Bên cạnh đó, công nghệ miếng dán nano siêu nhỏ từ Đại học King's College London tích hợp kim nano theo công nghệ vi mạch bán dẫn. Miếng dán cung cấp thông tin phân tử đa chiều, phân biệt các loại tế bào trong mẫu mô chỉ trong 20 phút. Điều này giúp bác sĩ quyết định cắt bỏ mô nghi ngờ ngay trong phẫu thuật, tăng độ chính xác và giảm thủ thuật xâm lấn.

Sự kết hợp giữa AI, kỹ thuật chụp ảnh theo chu kỳ từ trường và miếng dán nano hứa hẹn tạo ra bước đột phá trong chẩn đoán và điều trị ung thư não. Người bệnh có cơ hội được phát hiện sớm, điều trị chính xác và kịp thời hơn, nâng cao hiệu quả điều trị và giảm thiểu các thủ thuật xâm lấn đau đớn.

Phẫu thuật bằng robot AI: Giải pháp mới cho bệnh nhân u não

Phẫu thuật bằng robot AI: Giải pháp mới cho bệnh nhân u não

Việt Nam tham gia mạng lưới toàn cầu về AI y tế minh bạch

Việt Nam tham gia mạng lưới toàn cầu về AI y tế minh bạch

AI Delphi-2M dự đoán bệnh: công nghệ y tế cá nhân hóa giúp phòng ngừa ung thư, tiểu đường và đau tim

AI Delphi-2M dự đoán bệnh: công nghệ y tế cá nhân hóa giúp phòng ngừa ung thư, tiểu đường và đau tim

AI giúp phát hiện dấu hiệu ung thư da, giảm nhu cầu sinh thiết

AI giúp phát hiện dấu hiệu ung thư da, giảm nhu cầu sinh thiết

