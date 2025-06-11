Phẫu thuật bằng robot AI: Giải pháp mới cho bệnh nhân u não

Robot AI Modus V Synaptive nâng cao độ chính xác trong phẫu thuật não

Modus V Synaptive, sản phẩm của Synaptive Medical (Canada), tích hợp hình ảnh MRI, CT, DSA thành mô hình 3D chi tiết, giúp bác sĩ xác định đường mổ an toàn, bảo vệ các bó sợi thần kinh quan trọng. Công nghệ này hiện chỉ có mặt tại khoảng 10 quốc gia trên thế giới, chủ yếu là các nước châu Âu và Bắc Mỹ, và mới được ứng dụng tại Việt Nam qua Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM.

Ứng dụng robot trí tuệ nhân tạo Modus V Synaptive vào phẫu thuật mắc các bệnh lý não và tủy sống. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, ông Trần Văn Hải, 55 tuổi, được chẩn đoán bị xuất huyết não và cần phẫu thuật khẩn cấp. Trong suốt ca mổ, ông vẫn tỉnh táo, thậm chí có thể hát và trò chuyện với các bác sĩ khi họ tiến hành loại bỏ khối máu tụ. Ca mổ chỉ cần rạch da đầu 5 cm, mở nắp sọ 3 cm, hút 40 ml máu tụ, bảo tồn chức năng thần kinh và giúp bệnh nhân hồi phục nhanh. Robot kết hợp kính vi phẫu 3D và hệ thống định vị Neuro-Navigation AI, giảm thời gian phẫu thuật từ 4 giờ xuống còn 90 phút.

Trường hợp ông Giang, 60 tuổi, có ba khối u não lớn nhỏ khác nhau, cũng được phẫu thuật thành công nhờ robot Modus V Synaptive. Robot giúp mô phỏng ca mổ trên mô hình 3D, lựa chọn đường tiếp cận tối ưu, tránh tổn thương các vùng não chức năng. Kết hợp máy cắt hút siêu âm Cusa, êkíp loại bỏ triệt để hai khối u lớn, bảo tồn mô não lành. Bệnh nhân hồi tỉnh nhanh, nói chuyện rõ ràng và vận động gần như bình thường sau vài ngày.

Kết quả giải phẫu mô bệnh học trong trường hợp ông Giang xác định u thần kinh đệm đa ổ - loại u não nguyên phát thường gặp ở nam giới trên 50 tuổi. Bác sĩ khuyến cáo người lớn tuổi có dấu hiệu đau đầu kéo dài, nói lắp, yếu chi cần chụp MRI, CT sọ não sớm để phát hiện tổn thương, đặc biệt với người có bệnh nền như đái tháo đường, tăng huyết áp.

Bác sĩ dùng robot Modus V Synaptive tích hợp AI để loại bỏ khối u não. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Tính đến nay, bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã hoàn thành hơn 100 ca phẫu thuật não và tủy sống bằng robot AI Modus V Synaptive. Các ca mổ phức tạp như u não đa ổ, xuất huyết não hay tổn thương tủy sống đều đạt tỷ lệ thành công cao, giảm thiểu di chứng. Phẫu thuật tỉnh thức cho phép bác sĩ theo dõi chức năng thần kinh ngay trong quá trình mổ, nâng cao hiệu quả điều trị. Công nghệ hiện chỉ có mặt tại 10 quốc gia trên thế giới, khẳng định trình độ bác sĩ Việt Nam ngang tầm quốc tế.

Robot AI Modus V Synaptive đánh dấu bước tiến vượt bậc của y tế số Việt Nam trong phẫu thuật thần kinh. Công nghệ này mang lại hy vọng mới cho bệnh nhân mắc các bệnh lý não và tủy sống phức tạp, giúp Việt Nam tiến gần hơn đến chuẩn mực y tế toàn cầu.