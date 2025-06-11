Ra mắt sách ảnh '100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam (1925–2025)'

Đây là ấn phẩm sách ảnh đầu tiên tổng kết hành trình một thế kỷ báo chí cách mạng, với hơn 1.000 bức ảnh, tư liệu quý hiếm được tuyển chọn công phu từ nhiều nguồn trên cả nước.

Cuốn sách được thực hiện theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Thông tấn xã Việt Nam, do Nhà xuất bản Thông tấn biên soạn. Đặc biệt, Tổng Bí thư Tô Lâm dành lời chúc mừng đăng trang trọng ở phần đầu sách. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng có bài viết đề dẫn đầy tâm huyết.

Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Thông tấn Phùng Thị Mỹ phát biểu. Ảnh: H.Hoàng

Phát biểu tại lễ ra mắt sách, Giám đốc -Tổng Biên tập Nhà xuất bản Thông tấn Phùng Thị Mỹ khẳng định: “Cuốn sách là lời tri ân sâu sắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà báo cách mạng vĩ đại, người sáng lập nền Báo chí cách mạng Việt Nam và các thế hệ người làm báo cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những nhà báo, liệt sĩ đã ngã xuống để nền báo chí cách mạng phát triển rực rỡ như ngày hôm nay; đồng thời là niềm tin, niềm tự hào, cổ vũ, động viên các thế hệ nhà báo trẻ hôm nay và mai sau vững bước trên con đường đồng hành cùng dân tộc”, Giám đốc Phùng Thị Mỹ nhấn mạnh.

Lần đầu tiên có một cuốn sách ảnh quy mô lớn khái quát 100 năm lịch sử báo chí cách mạng, với các bài viết cô đọng và hệ thống ảnh, tư liệu từ nhiều đơn vị: Ban biên tập Ảnh và Trung tâm Thông tin Tư liệu – Đồ họa (TTXVN), Bảo tàng Báo chí Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Thư viện Quốc gia, Thư viện Hà Nội, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân, Báo Công an nhân dân, Báo Lao động, Báo Tiền phong, Báo Văn nghệ, Khoa Nhiếp ảnh - Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, các cơ quan báo chí ở Trung ương, địa phương, một số nhà sưu tầm báo chí và các phóng viên ảnh khác...

Lễ ra mắt sách. Ảnh: H.Hoàng

Nội dung sách được trình bày song ngữ Việt – Anh, in 4 màu, chia làm 6 phần ứng với các chặng đường phát triển của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam: Báo chí Cách mạng Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945: Tuyên truyền, giác ngộ, cổ động, tập hợp, tổ chức lực lượng đấu tranh giành độc lập, tự do; báo chí Cách mạng Việt Nam giai đoạn 1945 - 1954: Phục vụ nhiệm vụ kháng chiến, kiến quốc; báo chí Cách mạng Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975: Phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, chi viện cho miền Nam, thống nhất đất nước; báo chí Cách mạng Việt Nam giai đoạn 1975 - 1986: Với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước; báo chí Cách mạng Việt Nam giai đoạn 1986 - 2000: Phục vụ sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước; báo chí Cách mạng Việt Nam giai đoạn 2001 - 2025: Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo tiền đề đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Cuốn sách có nhiều hình ảnh, tư liệu đặc biệt lần đầu tiên được đưa vào sách xuất bản chính thống. Đáng chú ý là hình ảnh Báo Cờ giải phóng – cơ quan tuyên truyền cổ động Trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương, tờ số 1 ra ngày (10/10/1942).

Trao tặng sách các đại biểu. Ảnh: H.Hoàng

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá: “Cuốn sách giúp người đọc nhìn lại một cách hệ thống quá trình phát triển của báo chí cách mạng từ những ngày đầu gian khổ cho đến hiện tại. Cuốn sách được biên soạn và phát hành dưới hình thức song ngữ, không chỉ giúp người Việt hiểu rõ hơn về lịch sử báo chí nước nhà, mà còn giới thiệu đến bạn bè quốc tế một cách sinh động về hành trình phát triển đầy tự hào của Báo chí cách mạng Việt Nam.

Theo Nhà xuất bản Thông tấn, quá trình chuẩn bị cuốn sách kéo dài hơn một năm, với sự tham gia của đội ngũ biên tập viên, nhà báo lão thành, nhà nghiên cứu, nhiếp ảnh gia và các nhà sưu tầm trên cả nước.