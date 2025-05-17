Cuốn sách tranh đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên xuất bản tiếng Việt

Nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), NXB Kim Đồng ra mắt cuốn sách tranh “Hồ Chí Minh - Một con người và một dân tộc”, chuyển ngữ từ nguyên bản tiếng Ý phát hành năm 1968 tại Italia.

Tác phẩm tái hiện sinh động cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với hành trình đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam.

Ấn phẩm gốc có tên “Ho Ci Min - Un uomo e un popolo”, do Tạp chí Vie Nuove – cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Italia phát hành, với sự chấp bút của hai nhà báo Paolo Bracaglia Morante, Camillo Pisani và phần minh họa do họa sĩ Pino Dangelico thực hiện.

Sách gồm 12 chương tương ứng 12 số tạp chí, kể lại hành trình từ cậu bé Nguyễn Sinh Cung đến lãnh tụ Hồ Chí Minh - biểu tượng khát vọng độc lập và hòa bình của nhân loại.

Năm 2020, Chi hội Hữu nghị Italia - Việt Nam vùng Veneto đã trao tặng bản gốc cho Bảo tàng Hồ Chí Minh. Sau đó, Hội Hữu nghị Việt Nam –- Italia phối hợp với Nhà xuất bản Kim Đồng chuyển ngữ và giới thiệu phiên bản tiếng Việt với tên gọi “Hồ Chí Minh - Một con người và một dân tộc”.

Đây là ấn phẩm hiếm hoi kể về cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở hình thức truyện tranh.

Bản dịch do dịch giả Bùi Thị Thái Dương thực hiện, có sự hỗ trợ hiệu đính của Bảo tàng Hồ Chí Minh và Phó giáo sư, Tiến sĩ Đinh Quang Hải, Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Theo PGS.TS Hải, sách có góc nhìn mới, tư liệu quý giá, và là tài liệu giáo dục ý nghĩa với thế hệ trẻ hôm nay.

Cuốn sách giúp mọi người hiểu thêm về tình cảm chân thành mà bạn bè quốc tế dành cho Việt Nam.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Việt Nam - Italia Trần Thanh Quyết và Chủ tịch Chi hội Hữu nghị Italia – Việt Nam vùng Veneto Renato Darsiè đánh giá, đây là món quà tinh thần từ những người bạn Italia, thể hiện sự ngưỡng mộ với tư tưởng và cuộc đời cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Kim Đồng chia sẻ, thông qua tác phẩm, đơn vị mong muốn truyền cảm hứng yêu nước, tinh thần học tập và khát vọng dựng xây đất nước tới độc giả trẻ.

Dịp này, NXB Kim Đồng ra mắt độc giả nhiều tựa sách mới về Bác Hồ.

Ngoài ra, nhân dịp này, NXB Kim Đồng cũng phát hành thêm nhiều ấn phẩm ý nghĩa về Bác Hồ như: Hai tuyển tập Thư Tết của Bác Hồ; Thư Bác Hồ gửi thiếu nhi; Những ngày sống gần Bác – hồi ký của bà Nông Thị Trưng;Thư ký Bác Hồ kể chuyện - chia sẻ của đồng chí Vũ Kỳ; Theo dấu chân Người – truyện ký của GS.TS Trình Quang Phú.

Đặc biệt, NXB phối hợp Nhà sách Fahasa ra mắt ấn bản đặc biệt Búp Sen Xanh (Sơn Tùng) với bìa cứng, tặng kèm áp phích đồ họa thông tin về hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.