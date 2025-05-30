Chuyển động số
Tháng sách Kim Đồng rộn ràng- Hè vui ngập tràn

Bình Lê

19:09 | 30/05/2025
Chào đón Tết Thiếu nhi 1/6, mở ra một mùa hè khám phá đầy lý thú, chào mừng kỉ niệm 68 năm ngày thành lập Nhà xuất bản Kim Đồng (17/6/1957-17/6/2025), trong khuôn khổ Tháng sách Kim Đồng, Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt nhiều sách mới, phong phú đa dạng thể loại dành cho thiếu nhi và bạn đọc trẻ.
Nhiều hoạt động giao lưu giới thiệu sách mới được tổ chức trong dịp này, cùng những sự kiện thú vị mỗi sáng thứ Bảy hàng tuần trong chuỗi sự kiện Góc đọc Cuối tuần.

Những tác phẩm văn học thiếu nhi Việt Nam khơi gợi tình yêu quê hương, và lòng cảm thông, sự trắc ẩn trong tâm hồn trẻ thơ

“Cây mận ngọt nhất trái đất từng đến vịnh Hạ Long” của Tiểu Phong là câu chuyện chân thực và cảm động về tình cảm gia đình, về lòng trắc ẩn, sự tha thứ. Cha của Kỳ Duyên sống ở vịnh Hạ Long cùng gia đình mới. Cô bé sống cùng mẹ và ông bà ngoại ở miền quê khác. Mẹ vừa làm cha vừa làm mẹ của em, còn người cha, dẫu vắng bóng nhưng lại luôn hiện diện bằng sự vắng bóng của mình trong cuộc sống hai mẹ con. Tám năm rồi chưa từng gặp cha và khi có cơ hội cô bé xin phép mẹ đến vịnh Hạ Long…

Loạt ấn phẩm đặc sắc, phong phú vừa được NXB Kim Đồng giới thiệu tới độc giả.

“Miền thảo nguyên Panduranga” của Lê Đức Dương là câu chuyện cảm động về tuổi thơ nơi nắng gió Ninh Thuận, xoay quanh những đứa trẻ chăn cừu dũng cảm giữa thảo nguyên khô cằn. Qua hành trình du mục đầy thử thách, cuốn sách khơi gợi tình yêu thiên nhiên, quê hương và tình bạn chân thành.

“Tiếng sáo Gà Lôi” của Hữu Vi là tập truyện thiếu nhi kì ảo, tinh tế, đưa người đọc vào thế giới đầy chất thơ giữa thiên nhiên hoang dã và làng quê. Qua hành trình của Mía Út, bác Trâu già, cô Gió, gia đình thỏ năm màu và nhiều nhân vật thú vị khác, cuốn sách nhẹ nhàng khơi dậy tình yêu thiên nhiên, lòng trắc ẩn và sự tử tế trong tâm hồn trẻ nhỏ.

Trong dịp này, tác giả Mộc An trình làng hai tập truyện mới. “Cậu bé tròn xoe và con ma thích ăn gà rán” là câu chuyện cảm động, dí dỏm về tình bạn kỳ lạ giữa một cậu bé hồn nhiên và một con ma hiền lành mê gà rán, khơi dậy sự cảm thông, chia sẻ và lòng dũng cảm. “Người thầy một nửa ma” lại đưa người đọc vào thế giới bí ẩn, nơi thầy giáo Dũng với năng lực đặc biệt của mình âm thầm chữa lành những vết thương tâm hồn và khơi dậy ánh sáng hi vọng giữa bóng tối nhân gian.

“Đi bắt nỗi buồn” của Nguyễn Thị Như Hiền là tập truyện trong trẻo, xúc động về thế giới tuổi thơ và những xúc cảm ngây ngô, hồn nhiên. Tác phẩm mang lại cái nhìn dịu dàng và chữa lành về cách trẻ con cảm nhận thế giới, nơi người lớn cũng có thể soi mình trong những trang viết tinh tế, đong đầy tình cảm gia đình và lòng nhân ái.

Bước vào thế giới phiêu lưu kì ảo

“Nobita và cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranh” là tiểu thuyết phiêu lưu kì ảo mở ra chuyến hành trình li kì của Nobita và các bạn qua những bức tranh sống động. Gặp gỡ công chúa Claire, đối mặt quái vật Minotaur, khám phá Công quốc Artoria đầy huyền bí – nhóm bạn cùng Doraemon bước vào cuộc phiêu lưu nghẹt thở, nơi nghệ thuật, thời gian và tình bạn giao hòa. Một tác phẩm hấp dẫn, cảm động và đầy màu sắc tưởng tượng, chạm đến trái tim độc giả nhỏ tuổi.

“Cổ tích dưới bóng sồi ngàn tuổi” là một tuyển tập những câu chuyện cổ tích mới đầy sáng tạo và giàu chất thơ, mang đến cho độc giả nhỏ bài học sâu sắc về thiên nhiên, thời gian, tình bạn, sự trưởng thành và lòng tử tế. Bác sồi già đã sống ngàn năm giữa rừng sâu chứng kiến rất nhiều câu chuyện, hài hước có, xúc động có, li kì cũng có. Mỗi câu chuyện đều vừa quen lại vừa mới lạ, kết hợp yếu tố truyền thống với cái nhìn mới mẻ và nhân văn. Các sinh vật thần thoại như yêu tinh, kì mã, chằn tinh… cùng nhân vật nổi tiếng trong cổ tích phương Tây như Bạch Tuyết, cô bé quàng khăn đỏ… được tái hiện dưới một góc nhìn khác lạ, tinh tế và cảm động.

Tháng sách Kim Đồng rộn ràng- Hè vui ngập tràn

“Nàng tiên hạt bụi” là bộ sách về nàng tiên của những điều bé xíu. Nàng có những phép thuật siêu nhỏ, có thể lắng nghe những bài ca của sỏi, nàng có thể khiến từng phút giây trong ngày trở nên tươi sáng và lấp lánh! Theo chân “Nàng tiên hạt bụi”, bạn sẽ được khám phá những câu chuyện đáng yêu, dí dỏm về mọi điều giản đơn, nhỏ nhoi trong cuộc sống quanh ta mà đôi khi vì mải hướng về những thứ to lớn mà ta bỏ lỡ mất… Bộ sách dành cho những bạn nhỏ giàu cảm xúc, thích quan sát thế giới và yêu mến những điều bé nhỏ tuyệt diệu trong cuộc sống thường ngày.

Bộ sách tranh Iston gồm 3 cuốn: “Tiệm bánh mì của Iston”, “Iston và cơn gió đầu xuân”, “Iston và buổi hòa nhạc” kể về Iston – một cậu bé tí hon có biệt tài làm bánh mì. Ba tập sách kể những câu chuyện nhẹ nhàng xung quanh tiệm bánh mì của Iston và những người bạn trong khu rừng với nhiều thông điệp nhân văn, ý nghĩa. Bộ sách giúp các bạn nhỏ khám phá thế giới văn chương và mĩ thuật Nhật Bản giàu trí tưởng tượng và mộng mơ qua không gian cổ tích và cuộc sống của các tinh linh, động vật trong rừng sống động.

Sách kiến thức phong phú cho một mùa hè khám phá đầy lý thú

Bộ sách Tô màu di sản mang đến phương pháp độc đáo để các bạn độc giả nhí khám phá các di sản nổi tiếng trong và ngoài nước, từ những bảo vật quốc gia đến các di tích, danh lam thắng cảnh trong và ngoài nước. Trong tập sách Danh thắng Việt Nam và Bảo vật quốc gia, độc giả nhí sẽ khám phá và tô màu các danh thắng nổi tiếng (như Hồ Gươm, Vịnh Hạ Long, Cố đô Huế…) và bảo vật quốc gia giá trị (như Trống đồng Ngọc Lũ, Chuông Thanh Mai, Tượng Phật nghìn mắt nghìn tay chùa Bút Tháp…).

Còn trong cuốn sách Kì quan thế giới, em sẽ được du lịch vòng quanh thế giới, qua hàng chục quốc gia và khám phá kì quan nổi tiếng (như Tượng Nữ thần Tự Do, Đại Kim tự tháp Kheops, Lăng mộ Petra…).

Tháng sách Kim Đồng rộn ràng- Hè vui ngập tràn

“Muôn sắc cánh chuồn” – cuốn sách ảnh giới thiệu vẻ đẹp và sự đa dạng của các loài chuồn chuồn ở Việt Nam Là kết quả tìm tòi, nghiên cứu thực địa của nhà côn trùng học Phan Quốc Toản trong hơn 10 năm, tất cả những bức ảnh trong “Muôn sắc cánh chuồn” đều do chính tác giả ghi lại trong môi trường tự nhiên khắp ba miền đất nước.

Qua cuốn sách, độc giả có thể hiểu thêm về vai trò của chuồn chuồn với hệ sinh thái và đời sống con người, cảm nhận phần nào sự đa dạng sinh học ở Việt Nam, thêm yêu mến và trân trọng những gì thiên nhiên ban tặng cho dải đất hình chữ S.

Từ sự sáng tạo, lòng quyết tâm và đôi khi cả sự dũng cảm, những nghệ sĩ đã mang đến cho chúng ta những ô cửa để quan sát thế giới dưới nhiều góc độ mới hoặc khía cạnh đầy ý nghĩa. Là một bộ sưu tập hình ảnh và âm nhạc tuyệt đẹp, “Câu chuyện âm nhạc” là cuốn sách dẫn nhập đầy sáng tạo cùng bạn đọc trẻ tìm hiểu sự đa dạng của âm nhạc trên thế giới ngày nay.

Dành cho bạn đọc muốn tìm hiểu kĩ hơn về hội họa, “Giải mã danh tác” sẽ đưa bạn chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật vĩ đại từ khắp nơi trên thế giới và xuyên suốt các thời đại, dẫn dắt bạn đọc hiểu hơn về những chi tiết trong bức họa hay thông điệp “ẩn” trong bức tranh. Khắc họa hai loại hình nghệ thuật khác nhau, song hai cuốn sách đều mở ra con đường khám phá không gian nghệ thuật đầy mới lạ và thưởng thức bữa tiệc thị giác – thính giác đầy ấn tượng.

Sách dành cho bạn đọc trẻ

“Thái Long Tráng Sĩ” - tiểu thuyết dã sử li kì, đậm chất sử thi, xoay quanh hành trình trưởng thành và hành hiệp của Bát trong bối cảnh chống giặc Nguyên. Giữa thời chiến loạn, với thanh kiếm mang khắc tích cha để lại, Bát dấn thân vào cuộc chiến đối mặt định mệnh, khám phá truyền thuyết Thái Long tráng sĩ – những chiến binh xăm rồng can trường. Một câu chuyện hào hùng, cảm động, lay động trái tim độc giả trẻ, khơi dậy tinh thần yêu nước và khát vọng vượt lên số phận.

“Đông phương bách quái” là tuyển tập các câu chuyện huyền bí xoay quanh chủ đề yêu quái trong văn hóa cổ phương Đông. Những câu chuyện nhỏ dẫn dắt bạn đọc bước vào một thế giới “vạn vật hữu linh”, ẩn chứa linh hồn, quyền năng và những chuyện phía sau bốn nhóm yêu quái, gồm: Động vật, thực vật, đồ vật và quái vật. “Đông phương bách quái” không chỉ là bộ sưu tập các câu chuyện kì bí mà còn là tài liệu quý giá giúp độc giả hiểu thêm về văn hóa và tín ngưỡng dân gian phương Đông.

Với lối kể chuyện lôi cuốn và hình ảnh minh họa sinh động, bộ sách phù hợp với độc giả yêu thích văn hóa truyền thống, truyện dân gian và những câu chuyện huyền bí.

Tháng sách Kim Đồng rộn ràng- Hè vui ngập tràn

“Trị liệu nghệ thuật – Giải phóng cảm xúc qua nghệ thuật” là cuốn sách giúp các bạn trẻ học hiểu và thực hành các liệu pháp nghệ thuật. Nghệ thuật và cảm xúc luôn có một sợi dây liên kết vô hình. Nghệ thuật mang trong mình những câu chuyện, những cảm xúc, những bí ẩn đằng sau từng bức tranh, từng tác phẩm, từng câu ca và vần thơ. Nghệ thuật là một phương pháp, một cây cầu, một công cụ giúp bạn bày tỏ và xử lí các vấn đề cảm xúc, để bạn được chia sẻ cảm xúc, được giải phóng cảm xúc, được thấu hiểu cảm xúc qua nghệ thuật.

Cuốn sách “Trị liệu nghệ thuật – Giải phóng cảm xúc qua nghệ thuật” sẽ giúp bạn học hiểu và thực hành các liệu pháp nghệ thuật, khám phá loạt các bài tập ứng dụng nghệ thuật đơn giản, dễ dàng áp dụng trong cuộc sống hằng ngày: từ viết, vẽ và sơn màu đến nghệ thuật kể chuyện...

Nhằm khuyến khích cổ vũ hoạt động đọc sách hè cho thiếu nhi, NXB Kim Đồng tổ chức chương trình Tháng Sách Kim Đồng – Vui Hè Cùng Sách Kim Đồng với nhiều ưu đãi.

Theo đó, độc giả mua sách tại Hệ thống Nhà sách Kim Đồng và các kênh phát hành online của NXB Kim Đồng từ ngày 24/5 - 17/6/2025 sẽ được ưu đãi từ 10% đến 70% và cơ hội nhận được nhiều quà tặng thú vị như quạt nhựa, dây đeo thẻ xinh xắn…
