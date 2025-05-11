Kí ức kiều bào: Truyện tranh tái hiện lịch sử người Việt tại Pháp và Tân Thế giới

Sự kiện diễn ra vào sáng ngày 11/5 tại Hà Nội có sự tham dự của họa sĩ Clément Baloup - tác giả của hai tập truyện tranh “Kí ức kiều bào”, nhà nghiên cứu văn học Lê Nguyên Long cùng người điều phối - dịch giả Phùng Hồng Minh.

Tại tọa đàm, độc giả có cơ hội chiêm ngưỡng các hình vẽ ấn tượng trong truyện tranh và lắng nghe chia sẻ về quá trình sáng tác, cảm hứng nghệ thuật cũng như giá trị lịch sử, văn hóa đằng sau mỗi trang truyện.

Hai tác phẩm thuộc bộ truyện tranh lịch sử Việt Nam Kí ức kiều bào đã chạm đến những lát cắt ít được biết đến trong lịch sử Việt – Pháp.

Hai tập truyện tranh được NXB Kim Đồng giới thiệu đến bạn đọc.

Cuốn Lính thợ kể lại hành trình của hơn 20.000 người Việt bị trưng tập sang Pháp lao động thời Thế chiến II. Họ góp phần quan trọng vào nền sản xuất thời chiến, nhiều người gắn bó với phong trào yêu nước và ủng hộ Cách mạng Việt Nam.

Trong khi đó, cuốn Chân đăng khắc họa cuộc sống của hàng nghìn lao động Việt tự nguyện rời quê hương đến các mỏ ở New Caledonia, vùng Tân Thế giới, từ đầu thế kỷ XX. Tác phẩm tái hiện chân thực số phận và khát vọng sống của người Việt trong điều kiện khắc nghiệt nơi đất khách.

Hai cuốn truyện tranh mang đến câu chuyện sinh động về cuộc đời của những người Việt Nam sống xa quê hương trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động. Dù trong hoàn cảnh nào, họ vẫn bộc lộ nhiều phẩm chất điển hình của người Việt: Cần cù, dũng cảm, lạc quan, không chịu khuất phục trước nghịch cảnh và luôn hướng về quê cha đất tổ.

“Chính sức mạnh của văn hoá Việt Nam giúp họ luôn đoàn kết và hướng về quê hương, đất nước”, hoạ sĩ khẳng định.

Các diễn giả tham dự tọa đàm.

Với hai tập sách "Kí ức kiều bào", họa sĩ Clément Baloup đã tái hiện những mảnh ghép quá khứ phức tạp của một cộng đồng người Việt Nam dường như bị lãng quên trong lịch sử.

Mang hai dòng máu Pháp - Việt cùng mối quan tâm đặc biệt dành cho lịch sử và văn hoá Việt Nam, họa sĩ Clément Baloup đã khai thác các câu chuyện dưới nhiều góc nhìn khác nhau: So sánh sự khác biệt giữa góc nhìn từ những nhân chứng với quan điểm từ thế giới bên ngoài; những nỗi băn khoăn trước ngã rẽ số phận của con người khi tha hương; về mối quan hệ giữa các thế hệ (cha mẹ - con cái).

Dựa trên các những nghiên cứu lịch sử, tư liệu lưu trữ, các cuộc phỏng vấn và ghi chép cá nhân, họa sĩ Clément Baloup đã tái hiện một thực tại đan xen giữa quá khứ và hiện tại, trên những không gian rộng lớn, từ Việt Nam tới Pháp và New Caledonia.

Theo anh, những trang truyện tranh mang đến cơ hội để anh chia sẻ những cảm xúc của mình, vì vẽ là khao khát bày tỏ suy nghĩ cá nhân, là sự đối thoại với quan điểm của người khác, là thể hiện với thế giới góc nhìn của riêng mình.

Clément Baloup chia sẻ: “Kí ức sẽ dần phai nhạt trong tâm trí mỗi người, bởi vậy, tôi muốn dùng truyện tranh để gắn kết những kí ức mong manh ấy với các mốc thời gian giá trị, nhằm hé lộ những lẽ tất yếu của số phận con người".