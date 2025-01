Tuần sách truyện tranh Ehon Nhật Bản tại Hà Nội

Chương trình là hoạt động được tổ chức bởi Quỹ Bắc cầu, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Tiếp nối thành công của Tuần sách kết nối Ehon Week năm 2023, triển lãm năm nay với chủ đề “Động vật". Sự kiện sẽ trưng bày 100 cuốn tranh truyện Ehon gốc bằng tiếng Nhật cùng các phiên bản tiếng Việt, giúp các em nhỏ thoả sức khám phá những cuốn sách đầy thú vị.

Bà Lê Thị Thu Hiền - người sáng lập Quỹ Bắc Cầu, Trưởng BTC Ehon Week 2024 chia sẻ.

Bà Lê Thị Thu Hiền - người sáng lập Quỹ Bắc Cầu, Trưởng Ban tổ chức Ehon Week 2024 cho biết, các tác phẩm trưng bày được VBBY - Hội đồng sách cho thanh thiếu nhi quốc tế tại Việt Nam lựa chọn, đảm bảo sự đa dạng về nội dung, độ tuổi, và phong phú về hình ảnh minh họa đến từ các đơn vị xuất bản và phát hành sách: Nhà xuất bản Kim Đồng, More Production Việt Nam, Quảng Văn Books, Meiji Co., Ltd.

Bà Kamitani Naoko, Trưởng ban Báo chí Văn hóa Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam chia sẻ: “Tôi rất mong rằng, thông qua trải nghiệm về sách Ehon, các em nhỏ thế hệ tương lai của Việt Nam sẽ trở nên gần gũi với sách Ehon, nuôi dưỡng được trí tưởng tượng phong phú và mở rộng thêm thế giới quan của mình”.

Bà Kamitani Naoko - Trưởng ban Văn hóa và Báo chí của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Đại diện của Công ty Thái Hà Books, bà Bùi Sao cho biết, khi lựa chọn bản quyền tranh truyện Ehon để dịch sang tiếng Việt, Thái Hà Books đã cân nhắc nhiều tiêu chí để đảm bảo rằng các cuốn sách được lựa chọn không chỉ đáp ứng được nhu cầu giáo dục mà vẫn phù hợp với văn hóa và sở thích của người Việt Nam. “Truyện phải truyền tải những thông điệp mang giá trị giáo dục và nhân văn, phải phù hợp với tâm lý và văn hóa của người Việt Nam. Việc sử dụng ngôn ngữ phải rõ ràng, dễ hiểu và trong sáng giúp trẻ học hỏi mà không cảm thấy áp lực” - bà Bùi Sao cho biết thêm.

“Tuần sách kết nối - Ehon Week 2024 " sẽ diễn ra từ ngày 12/10 đến ngày 27/10/2024 tại Toà nhà Văn hoá và Quan hệ Công chúng thuộc Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Các gia đình được trải nghiệm trong không gian sách Ehon.

“Tuần sách kết nối 2024” không chỉ dành cho những trẻ biết đọc, mà còn phù hợp với trẻ chưa biết đọc, giúp trẻ cảm nhận thế giới qua hình ảnh và câu chuyện được kể bởi người lớn. Bên cạnh đó, phụ huynh đến triển lãm sẽ có cơ hội trải nghiệm đọc sách cùng con, đồng thời mở ra góc nhìn mới về dòng tranh truyện Ehon.

Trong khuôn khổ Tuần sách kết nối - Ehon Week 2024, Hội sách kết nối cũng sẽ được khai mạc lúc 14h30 ngày 20/10 tại khách sạn Melia Hà Nội, 44 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.