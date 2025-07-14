Singapore tăng trưởng vượt dự báo trong quý II nhưng vẫn lo ngại về chính sách thuế của Mỹ

Việc công bố GDP cũng diễn ra trước quyết định về chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương nước này vào cuối tháng 7.

Tín hiệu tích cực trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều bất ổn kéo dài

Tính theo quý, GDP của Singapore tăng 1,4 phần trăm, đảo ngược hoàn toàn mức giảm 0,5 phần trăm của ba tháng đầu năm. Động lực tăng trưởng chính đến từ ngành sản xuất, lĩnh vực chiếm khoảng 17 phần trăm nền kinh tế, với mức tăng mạnh 5,5 phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore trong thông cáo phát hành cùng ngày đã lên tiếng cảnh báo rằng nền kinh tế toàn cầu vẫn đang đối diện với nhiều rủi ro trong nửa cuối năm nay. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự thiếu rõ ràng trong chính sách thuế quan của Hoa Kỳ, đặc biệt sau hàng loạt tuyên bố cứng rắn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước đó vào tháng tư, cơ quan này đã hạ dự báo tăng trưởng cả năm 2025 xuống chỉ còn từ 0 đến 2 phần trăm, thấp hơn so với mức 1 đến 3 phần trăm được đưa ra trước đó. Năm 2024, Singapore ghi nhận tăng trưởng kinh tế đạt 4,4 phần trăm.

Dù chưa bị nhắm tới trong các đợt áp thuế cụ thể từ Mỹ, Singapore hiện vẫn chịu mức thuế cơ sở 10 phần trăm đối với hàng hóa xuất khẩu sang thị trường này. Điều này gây không ít lo ngại, nhất là khi Singapore đã có hiệp định thương mại tự do với Hoa Kỳ từ năm 2004 và đang duy trì tình trạng thâm hụt thương mại với Washington.

Nhằm chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất, Singapore đã thành lập lực lượng đặc nhiệm phục hồi kinh tế từ tháng tư để hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước đối phó với tác động lan rộng của căng thẳng thương mại toàn cầu. Tuần trước, nhóm này đã công bố gói tài trợ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tăng khả năng thích ứng nếu tình hình xấu đi.

Số liệu GDP được công bố vào thời điểm Ngân hàng Trung ương Singapore chuẩn bị nhóm họp trong tháng bảy để đưa ra quyết định chính sách tiền tệ mới. Trong cuộc họp gần nhất hồi tháng năm, Cơ quan Tiền tệ Singapore đã tiếp tục nới lỏng chính sách lần thứ hai liên tiếp và cảnh báo về rủi ro suy giảm do nhu cầu bên ngoài sụt giảm cũng như sự biến động của thị trường tài chính quốc tế.

Một yếu tố có thể tạo điều kiện để tiếp tục nới lỏng là diễn biến tích cực của lạm phát. Trong tháng năm, tỷ lệ lạm phát toàn phần tại Singapore đã giảm xuống chỉ còn 0,8 phần trăm, mức thấp nhất kể từ tháng hai năm 2021. Lạm phát cơ bản, không bao gồm giá nhà ở và xe cá nhân, cũng giảm nhẹ xuống 0,6 phần trăm từ mức 0,7 phần trăm của tháng trước đó.

Bức tranh kinh tế Singapore hiện tại cho thấy sự vững vàng nhưng cũng đầy thận trọng. Trong khi tốc độ tăng trưởng vượt kỳ vọng mang lại lạc quan, những biến số từ chính sách thuế của Hoa Kỳ tiếp tục là ẩn số khiến giới hoạch định chính sách tại đảo quốc này không thể lơ là.