Bộ trưởng Bessent đề xuất gia hạn miễn thuế với đối tác thương mại có thiện chí

Khi thời hạn tạm dừng áp thuế quan trong 90 ngày của Tổng thống Donald Trump sắp kết thúc, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đang đưa ra tín hiệu cởi mở mới về việc lùi thời hạn. Ảnh: Getty.

Phát biểu trong phiên điều trần trước Ủy ban Tài chính và Phương tiện của Hạ viện Hoa Kỳ ngày 11 tháng 6, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Mỹ sẵn sàng kéo dài thời gian miễn thuế quan với các đối tác thương mại hàng đầu nếu các cuộc thương lượng diễn ra một cách thiện chí.

“Rất có khả năng những quốc gia và khối thương mại như Liên minh châu Âu, nếu đang đàm phán một cách thiện chí, sẽ được gia hạn để tiếp tục tiến trình này,” ông Bessent nhấn mạnh. “Nếu ai đó không đàm phán, thì chúng tôi cũng sẽ không tiếp tục đàm phán.”

Gia hạn miễn thuế có điều kiện

Lời khẳng định của ông Bessent đánh dấu sự thay đổi linh hoạt trong lập trường của chính quyền Trump, vốn trước đó không để ngỏ khả năng gia hạn thời hạn tạm dừng áp thuế 90 ngày nếu không đạt được ít nhất một số điều khoản cụ thể.

Lệnh tạm dừng áp thuế được Tổng thống Donald Trump công bố ngày 9 tháng 4 nhằm giảm căng thẳng thương mại với các đối tác chính, dự kiến sẽ hết hiệu lực vào ngày 9 tháng 7 tới. Với thời hạn này đang đến gần, chính quyền Trump hiện đang cân nhắc các kịch bản ứng phó tùy theo diễn biến của các cuộc đàm phán.

18 đối tác thương mại quan trọng trong tầm ngắm

Bộ trưởng Bessent cho biết Hoa Kỳ hiện có 18 đối tác thương mại được xếp vào nhóm “quan trọng”. Chính quyền đang nỗ lực thúc đẩy các thỏa thuận với các quốc gia này, nhằm củng cố vị thế của Mỹ trong mạng lưới thương mại toàn cầu, đồng thời bảo vệ lợi ích kinh tế quốc gia.

Dù Nhà Trắng từng tuyên bố đang tiến gần đến việc ký kết thỏa thuận với khoảng sáu quốc gia, song cho đến nay mới chỉ có hai thỏa thuận chính thức được công bố trong đó bao gồm một thỏa thuận thương mại với Vương quốc Anh và một thỏa thuận khung với Trung Quốc.

Đáng chú ý, thỏa thuận với Trung Quốc được công bố vào sáng ngày 11/ 6, tuy nhiên chi tiết cụ thể về các điều khoản vẫn chưa được tiết lộ.

Việc để ngỏ khả năng gia hạn miễn thuế theo “thiện chí đàm phán” cho thấy chính quyền Trump đang áp dụng chiến lược thương mại mềm mỏng hơn, hướng tới xây dựng lòng tin nhưng vẫn duy trì áp lực với các đối tác chưa tích cực trong đàm phán.

“Chúng tôi không rút lại các mục tiêu chính sách, nhưng chúng tôi sẵn sàng điều chỉnh cách tiếp cận để đạt được kết quả có lợi cho người lao động Mỹ,” ông Bessent nhấn mạnh với các nhà lập pháp.