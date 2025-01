Bessent cho biết lệnh trừng phạt nặng hơn đang đến với Nga. Ả nh: Getty.

Về chính sách đối ngoại, Bessent bày tỏ ủng hộ việc tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Nga, báo hiệu một cách tiếp cận có thể cứng rắn hơn với Moscow dưới thời chính quyền Trump thứ hai. Quan điểm này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng quốc tế và các biện pháp kinh tế hiện có đối với Nga.

Về chính sách tài chính trong nước, Bessent bày tỏ lo ngại về tình trạng chi tiêu tài khóa đang "mất kiểm soát", đồng thời nỗ lực trấn an thị trường về nỗi lo lạm phát. Ông nhấn mạnh rằng các chính sách kinh tế của Trump sẽ không gây ra lạm phát, giải quyết một mối quan ngại chính trong giới quan sát kinh tế.

Ứng viên này có lập trường rõ ràng phản đối việc phát triển đồng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương Mỹ (CBDC), lập luận rằng những công cụ như vậy phù hợp hơn với các quốc gia có lựa chọn đầu tư hạn chế. "Tôi không thấy lý do gì để Hoa Kỳ cần một đồng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương," Bessent tuyên bố, giải thích rằng các nước nắm giữ ngoại tệ như đồng nhân dân tệ của Trung Quốc có thể thấy tiền kỹ thuật số có giá trị hơn so với Mỹ, nơi đã có nhiều lựa chọn đầu tư an toàn.

Về vấn đề then chốt là trần nợ công, Bessent thể hiện sự cởi mở với cải cách, bày tỏ sẵn sàng làm việc với cả Trump và Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Elizabeth Warren về khả năng xóa bỏ nó. Lập trường này phù hợp với tuyên bố hồi tháng 12 của Trump ủng hộ việc loại bỏ trần nợ, mặc dù Bessent làm rõ rằng động thái như vậy không tự động cho phép chi tiêu liên bang bổ sung.

Trong các cuộc trao đổi với các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ, Bessent duy trì sự ủng hộ nhất quán đối với Đạo luật Cắt giảm Thuế và Việc làm (TCJA) thời kỳ đầu của Trump, liên tục từ chối ủng hộ việc tăng thuế đối với người Mỹ có thu nhập cao khi được Thượng nghị sĩ Raphael Warnock của Georgia chất vấn. Ông ủng hộ việc mở rộng các điều khoản của TCJA trên mọi mức thu nhập.

Phiên điều trần cũng đề cập đến tính độc lập của các tổ chức, với việc Bessent bày tỏ ủng hộ việc duy trì quyền tự chủ của Cục Dự trữ Liên bang. Ông cũng củng cố cam kết của Trump về việc bảo tồn An sinh Xã hội, giải quyết những lo ngại về những thay đổi tiềm năng đối với chương trình này.

Thông qua những lập trường này, bài phát biểu của Bessent đã cho thấy cách một chính quyền Trump thứ hai có thể tiếp cận các thách thức kinh tế và tài chính quan trọng, cân bằng các nguyên tắc tài khóa bảo thủ với các cân nhắc chính sách thực tế.