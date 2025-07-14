Điện tử tiêu dùng
Mobile

Những cải tiến đáng giá trên Xiaomi Smart Band 10

Anh Tuấn

Anh Tuấn

18:09 | 14/07/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Ưu điểm đáng chú ý của Xiaomi Smart Band so với các vòng đeo tay thông minh khác là mức giá hợp lý đi cùng thiết kế mỏng nhẹ và được trang bị đầy đủ các tính năng mà người dùng cần. Vậy thì ở thế hệ thứ 10 này, Xiaomi đã làm gì để thu hút người dùng? Ngoài việc thừa hưởng tất cả những gì 'tinh tuý' nhất của dòng Xiaomi Band thì Xiaomi Band 10 đã được cải tiến đến từng chi tiết nhỏ để mang đến trải nghiệm tối ưu hơn cho người dùng
Xiaomi Smart Band 10 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam Xiaomi Smart Band 8 ghi dấu 10,000 sản phẩm bằng chuỗi hoạt động Xiaomi POP Run Smart Band 8 Pro mới ra mắt của Xiaomi có gì?
Những cải tiến không lớn nhưng đáng giá trên Xiaomi Band 10
Chúng ta dễ dàng nhận thấy Xiaomi Smart Band 10 có thiết kế đẹp hơn

Đầu tiên là về thiết kế: Chúng ta dễ dàng nhận thấy Xiaomi Smart Band 10 có thiết kế đẹp hơn, hoàn thiện hơn ngay cả những chi tiết nhỏ. Điển hình là màn hình được thiết kế tràn viền với các cạnh được làm đều và sắc nét, tỉ mỉ và tinh xảo hơn hẳn. Nhờ vậy mà tổng thể màn hình đã trở nên đẹp hơn, mang đến nét xinh xắn đáng yêu, trải nghiệm thị giác cũng đã mắt hơn.

Theo đánh giá từ chuyên trang công nghệ Vật Vờ studio thì "Đây là sự thay đổi lớn nhất, đáng giá nhất và dễ nhận thấy nhất trên Xiaomi Smart Band 10 so với Xiaomi Band 9. Mặc dù cả hai đều sử dụng tấm nền AMOLED với tần số quét 60Hz mượt mà, song Xiaomi Smart Band 10 đã có cải thiện nhằm giúp trải nghiệm hiển thị trở nên trọn vẹn hơn."

Những cải tiến không lớn nhưng đáng giá trên Xiaomi Band 10
Những cải tiến không lớn nhưng đáng giá trên Xiaomi Band 10

Xiaomi Smart Band 10 cũng được nâng cấp lên 1.500 nits, cao hơn con số 1.200 nits của Xiaomi Smart Band 9, nhờ đó mà Xiaomi Smart Band 10 sáng hơn.

Quả thật nhìn bằng mắt thường nếu so sánh màn hình của Xiaomi Smart Band 10 so với Xiaomi Smart Band 9, chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy sự khác biệt này. Với kích thước màn hình 1,72inch so với 1,62inch trên Band 9 nhưng nhờ thiết kế tràn viền cộng với độ phân giải cũng được nâng cao thêm (từ 192 x 490 pixel lên 212 x 530 pixel) mà Band 10 có khả năng hiển thị tốt hơn, dễ nhìn hơn. Đồng thời Xiaomi Smart Band 10 cũng được nâng cấp lên 1.500 nits, cao hơn con số 1.200 nits của Xiaomi Smart Band 9, nhờ đó mà Xiaomi Smart Band 10 sáng hơn.

Những cải tiến không lớn nhưng đáng giá trên Xiaomi Band 10
Có thể nói, với những thay đổi nhỏ nhưng đáng giá này, Xiaomi đã mang đến sự lột xác đáng kể cho Xiaomi Smart Band thế hệ thứ 10.

Tiếp đến là màn hình: Sự cải tiến đáng chú ý về thiết kế đã mang đến trải nghiệm đã hơn cho người dùng dù kích thước màn hình không thay đổi quá nhiều. Với tấm nền AMOLED 60 Hz, độ phân giải 212 x 520 pixel, màn hình của Xiaomi Smart Band 10 cho khả năng hiển thị đẹp hơn với sắc màu tươi sáng và chi tiết tốt hơn. Độ sáng tối đa lên đến 1.500 nit cũng giúp người dùng có thể xem rõ nội dung ngay cả ở ngoài trời nắng.

Những cải tiến không lớn nhưng đáng giá trên Xiaomi Band 10
Những cải tiến không lớn nhưng đáng giá trên Xiaomi Band 10

Với tấm nền AMOLED 60 Hz, độ phân giải 212 x 520 pixel, màn hình của Xiaomi Smart Band 10 cho khả năng hiển thị đẹp hơn với sắc màu tươi sáng và chi tiết tốt hơn

Chưa kể trải nghiệm vuốt khi cần xem thông báo hay chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng cũng rất mượt mà, không còn hiện tượng giật lag, giúp người dùng cảm nhận được sự đầu tư chỉn chu của Xiaomi đối với sản phẩm.

Những cải tiến không lớn nhưng đáng giá trên Xiaomi Band 10
Những cải tiến không lớn nhưng đáng giá trên Xiaomi Band 10

Hệ điều hành Xiaomi HyperOS 2 trên Smart Band 10 đã được thiết kế tinh tế hơn

Một thay đổi mà những ai đã từng sử dụng qua các dòng Xiaomi Smart Band có thể nhận thấy rõ đó là hệ điều hành Xiaomi HyperOS 2 trên Smart Band 10 đã được thiết kế tinh tế hơn. Ngoài kho mặt đồng hồ phong phú với nhiều mặt động vật 3D dễ thương, người dùng còn có vô vàn lựa chọn mặt đồng hồ phù hợp với sở thích và phong cách cá nhân, thậm chí có thể thay đổi theo thời trang hoặc theo ngày thứ trong tuần dễ dàng. Giao diện trình điều khiển từng ứng dụng cũng rất dễ thương ví dụ với trình điều khiển nhạc có thể tự động thay đổi màu nền theo bìa album đang phát hay trình thời tiết được biểu hiện rất rõ theo thời gian thực. Những thay đổi dù rất nhỏ này đã cho thấy Xiaomi thực sự quan tâm đến việc biến chiếc vòng đeo tay thông minh trở thành một thiết bị thân thiện hơn và thú vị hơn với người dùng.

Đánh giá về khả năng hiển thị của màn hình Xiaomi Smart Band 10, tác giả bài viết trên Tinh tế.vn cho biết: “Mình đánh giá cao khả năng hiển thị ngoài trời của mẫu dây đeo thông minh thế hệ mới này. Chắc chắn nó sẽ làm hài lòng các nhu cầu tập luyện thể dục thể thao, theo dõi sức khoẻ người dùng từ trong nhà đến ngoài trời. Viền màn hình của chiếc đồng hồ này khá mỏng và đều, tạo cảm giác xem, nhìn đã hơn.”

Những cải tiến không lớn nhưng đáng giá trên Xiaomi Band 10
Rõ ràng trải nghiệm màn hình cùng các tùy chọn ứng dụng trên Xiaomi Smart Band 10 mang đến sự mượt mà và thân thiện.

Thời lượng pin ấn tượng nhất phân khúc: So với smart watch thì smart band thường có thời lượng pin tốt hơn. Tuy nhiên thời gian gần đây cùng với sự tiến bộ của khoa học và công nghệ thì thời lượng pin của smart watch đã được cải thiện đáng kể. Điều này vô tình khiến các nhà sản xuất smart band phải tính toán lại. Cụ thể với Xiaomi Band 10 dù dung lượng pin không có khác biệt gì so với thế hệ tiền nhiệm, vẫn 233mAh nhưng nhờ vào những cải tiến mới mà Xiaomi Smart Band 10 cho thời gian sử dụng tốt hơn.

Những cải tiến không lớn nhưng đáng giá trên Xiaomi Band 10

Xiaomi Smart Band 10 cho thời gian sử dụng tốt hơn

Theo đó, ở chế độ sử dụng cường độ cao, Xiaomi Smart Band 10 có thể cho 8 ngày sử dụng liên tục. Đây là con số không quá lý tưởng nếu so với 6,6 ngày sử dụng cường độ cao của Xiaomi Smart Band 9. Tuy nhiên khi sử dụng ở chế độ AOD, Xiaomi Smart Band 10 cho phép sử dụng tối đa lên đến 3 tuần sau 1 lần sạc đầy. Điều này thật sự rất đáng giá với đại đa số người dùng, đặc biệt là những người sử dụng smart band như một thiết bị hữu ích cho việc theo dõi sức khỏe và luyện tập. Đồng thời công nghệ sạc nhanh trên Xiaomi Smart Band 10 cũng cho phép sạc đầy 100% trong khoảng 1 giờ cũng mang đến sự thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Những cải tiến không lớn nhưng đáng giá trên Xiaomi Band 10
Ngay cả khi sử dụng chế độ Màn hình luôn bật (Always On Display) Smart Band 10 vẫn trụ được cả tuần lễ

Đánh giá về thời lượng pin của Xiaomi Smart Band 10, chuyên trang VnReview cho rằng:“Thời lượng pin tiếp tục là một thế mạnh tuyệt đối của Xiaomi Band 10. Xiaomi công bố con số lên đến 2-3 tuần, và trong thực tế, nó hoàn toàn khả thi với người dùng cơ bản. Với nhu cầu sử dụng cường độ cao của mình – bật Màn hình luôn bật (Always On Display), đo nhịp tim liên tục, nhận hàng trăm thông báo và chạy bộ mỗi ngày – Band 10 vẫn dễ dàng trụ được gần một tuần lễ. Đây là một con số quá ấn tượng, mang lại sự tự do và thoải mái, không phải lo lắng về việc sạc pin mỗi đêm. Thêm vào đó, sạc từ tính cũng rất nhanh, chỉ mất khoảng 40 phút để sạc đầy, đủ nhanh để bạn tranh thủ sạc trong lúc tắm hay chuẩn bị ra ngoài.”

Những cải tiến không lớn nhưng đáng giá trên Xiaomi Band 10
So với đại đa số các smart band hiện có trên thị trường, thời lượng pin của Xiaomi Smart Band 10 rất đáng ghi nhận, đặc biệt là khi Smart Band 10 được trang bị màn hình AMOLED với độ sáng lên đến 1500 nits.

Đầy đủ các chế độ luyện tập và theo dõi sức khỏe mà người dùng cần: Đây cũng chính là ‘điểm 10 cho chất lượng’ của Xiaomi Smart Band so với đại đa số các smart band đang bán trên thị trường. Tính đến nay, trải qua 10 thế hệ thì Xiaomi Band vẫn làm rất tốt công việc của mình, đó là theo dõi sức khỏe và luyện tập cho người dùng.

Những cải tiến không lớn nhưng đáng giá trên Xiaomi Band 10
Những cải tiến không lớn nhưng đáng giá trên Xiaomi Band 10
Những cải tiến không lớn nhưng đáng giá trên Xiaomi Band 10

Ảnh minh họa.

Với hơn 150 chế độ thể thao được tích hợp, Xiaomi Smart Band 10 đáp ứng gần như tất cả mọi nhu cầu của người dùng về một thiết bị theo dõi sức khỏe và luyện tập, từ từ đi bộ, chạy bộ, đạp xe… cho đến các môn thể thao trong nhà. Thậm chí các chế độ bạn thường xuyên luyện tập cũng được Xiaomi Smart Band 10 ghi nhớ để tự động cập nhật và mang đến các chỉ số thực tế nhất theo thói quen của người dùng.

Các tính năng theo dõi nhịp tim, SpO₂, mức độ căng thẳng hay giấc ngủ… cũng đã được Xiaomi hoàn thiện hơn thông qua hợp tác mới nhất với các tổ chức uy tín trên toàn cầu để nghiên cứu và phát triển chuyên sâu. Ví dụ như chương trình cải thiện giấc ngủ sau 21 ngày được cá nhân hóa theo thói quen người dùng là một công cụ thật sự hữu ích, nó giúp cho những người khó ngủ có được các thông tin chi tiết và chính xác hơn, từ đó giúp họ có thể điều chỉnh và cải thiện chất lượng giấc ngủ của mình một cách chủ động.

Những cải tiến không lớn nhưng đáng giá trên Xiaomi Band 10
Vòng đeo thông minh Xiaomi Smart Band 10 cũng giúp chị em phụ nữ dễ dàng theo dõi chu kỳ kinh nguyệt hoặc đo mức độ stress của mình.

“Giờ đây, Band 10 không chỉ đếm vòng bơi mà còn có thể theo dõi nhịp tim theo thời gian thực ngay cả khi ở dưới nước và tự động nhận diện các kiểu bơi khác nhau. Đây là một bước tiến lớn, mang lại dữ liệu phân tích chuyên sâu hơn cho những người yêu thích bộ môn này.” Bài đánh giá trên trang VnReview ghi nhận.

Đồng thời tác giả bài viết cũng chỉ ra một điểm cố hữu của Xiaomi Band vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay dù đã trải qua 10 thế hệ đó chính là “không có GPS độc lập”. Tác giả bài viết cho biết: “Thiết bị vẫn phải "mượn" GPS từ điện thoại để ghi lại quãng đường và bản đồ chạy. Điều này có nghĩa là nếu bạn là một vận động viên chạy bộ hay đạp xe muốn ghi lại lộ trình một cách chính xác mà không muốn mang theo chiếc điện thoại bên mình thì Smart Band 10 chưa phải là lựa chọn lý tưởng.”

“Đây là điểm phân biệt rõ ràng nhất giữa nó và các đồng hồ thể thao chuyên dụng, và có lẽ là "điểm chờ" mà Xiaomi để dành cho một phiên bản Pro trong tương lai.” Tác giả bài viết nhận định.

Những cải tiến không lớn nhưng đáng giá trên Xiaomi Band 10
Những cải tiến không lớn nhưng đáng giá trên Xiaomi Band 10
Những cải tiến không lớn nhưng đáng giá trên Xiaomi Band 10

Người dùng có thể dễ dàng tùy chọn mặt đồng hồ theo phong cách và thời trang

Sau hai tuần trải nghiệm Xiaomi Smart Band 10, cá nhân mình đánh giá Xiaomi Smart Band 10 thỏa mãn gần như mọi nhu cầu về việc theo dõi sức khỏe và luyện tập, đặc biệt là theo dõi giấc ngủ chuyên sâu. Tuy nhiên điểm mà mình hy vọng Xiaomi có thể cải thiện trong thế hệ tiếp theo đó là chất lượng màn hình tốt hơn để trong quá trình sử dụng tránh bị trầy xước, và cũng hy vọng các nhà sản xuất smart band cũng như smart watch có thể cùng ngồi lại để mang đến một công cụ sạc chung, giúp mang đến sự thuận tiện tối ưu cho người dùng.

Xiaomi Smart Band 10 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam Xiaomi Smart Band 10 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

Với thiết kế tinh gọn, nhiều tính năng kết nối thông minh cùng mức giá dễ tiếp cận, Xiaomi Smart Band 10 hứa hẹn sẽ ...
Smart Watch hay Smart Band? Smart Watch hay Smart Band?

Trước khi trải nghiệm Huawei Band 9, tôi vẫn băn khoăn không hiểu vì sao cùng là thiết bị chăm sóc sức khỏe, đều đưa ...
Xiaomi ra mắt loạt thiết bị đeo mới Xiaomi ra mắt loạt thiết bị đeo mới

Trong đó, Xiaomi Smart Band 9 là chiếc vòng đeo tay thông minh với màn hình AMOLED 60 Hz, tính năng chăm sóc sức khỏe ...
vòng đeo tay thông minh smart band Xiaomi Smart Band 10

Bài liên quan

Những tính năng nổi trội khiến HUAWEI Watch Fit 3 khuynh đảo thị trường

Những tính năng nổi trội khiến HUAWEI Watch Fit 3 khuynh đảo thị trường

Smart Watch hay Smart Band?

Smart Watch hay Smart Band?

Xiaomi POP Run 2025 thu hút hơn 1.600 người tham dự

Xiaomi POP Run 2025 thu hút hơn 1.600 người tham dự

Xiaomi Smart Band 10 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

Xiaomi Smart Band 10 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

Xiaomi POP Run 2024 ghi dấu cột mốc 17.000 chiếc Xiaomi Smart Band 9 được khách hàng đón nhận

Xiaomi POP Run 2024 ghi dấu cột mốc 17.000 chiếc Xiaomi Smart Band 9 được khách hàng đón nhận

Có thể bạn quan tâm

Samsung Galaxy Tab A11+ chính thức ra mắt, giá chỉ 6-8 triệu đồng

Samsung Galaxy Tab A11+ chính thức ra mắt, giá chỉ 6-8 triệu đồng

Mobile
Theo đó, Galaxy Tab A11+ sẽ được mở bán từ hôm nay, 28/11/2025 với 2 phiên bản, phiên bản Wifi có giá từ 6.690.000 đồng và phiên bản 5G có giá từ 8.190.000 đồng.
POCO F8 Pro sẽ bán ra vào ngày 1/12 với nhiều ưu đãi hấp dẫn

POCO F8 Pro sẽ bán ra vào ngày 1/12 với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Mobile
POCO F8 Pro sẽ được bán ra với 2 phiên bản bộ nhớ, bao gồm 12GB+256GB và 12GB +512GB cùng giá bán lần lượt là 16,99 triệu đồng và 19,99 triệu đồng.
Thêm một mẫu tablet cho nhà sáng tạo nội dung

Thêm một mẫu tablet cho nhà sáng tạo nội dung

Mobile
Sở hữu nhiều tính năng AI thông minh, Yoga Tab không chỉ mở ra một không gian sáng tạo linh hoạt để người dùng phác thảo, giải trí hay tập trung làm việc ở bất kỳ đâu.
Di Động Việt triển khai

Di Động Việt triển khai 'Black Tech Day' lớn nhất năm 2025

Kinh tế số
Đây được xem là “thời điểm vàng” để người dùng sở hữu các thiết bị di động và phụ kiện với mức giá giảm sâu kỷ lục.
vivo chính thức ra mắt siêu phẩm X300 Series tại thị trường Việt Nam

vivo chính thức ra mắt siêu phẩm X300 Series tại thị trường Việt Nam

Điện tử tiêu dùng
Theo vivo Việt Nam, bộ đôi siêu phẩm X300 Series sẽ đánh dấu bước nhảy vọt mang tính đột phá trong công nghệ nhiếp ảnh di động nhờ được trang bị camera ZEISS 200MP. Đây sẽ là minh chứng cho cam kết của vivo trong việc đặt người dùng làm trung tâm phát triển những nghiên cứu công nghệ, xuyên suốt hành trình 30 năm phát triển của thương hiệu.
Xem thêm

Đọc nhiều

COLORFUL ra mắt iGame GeForce RTX 50 MINI OC, card đồ họa 180mm dành cho PC ITX

COLORFUL ra mắt iGame GeForce RTX 50 MINI OC, card đồ họa 180mm dành cho PC ITX

Galaxy CineX khai trương rạp IMAX with Laser đầu tiên ở Hà Nội

Galaxy CineX khai trương rạp IMAX with Laser đầu tiên ở Hà Nội

Hội nghị REV-ECIT 2025 kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam

Hội nghị REV-ECIT 2025 kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam

Vận động viên Esport Thái Lan bị trục xuất khỏi SEA Games 33 vì sử dụng phần mềm gian lận trong thi đấu

Vận động viên Esport Thái Lan bị trục xuất khỏi SEA Games 33 vì sử dụng phần mềm gian lận trong thi đấu

Hội nghị REV-ECIT 2025 thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ - doanh nghiệp

Hội nghị REV-ECIT 2025 thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ - doanh nghiệp

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hà Nội

23°C

Cảm giác: 24°C
mây cụm
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
20°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
20°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
17°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
15°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
15°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
15°C
TP Hồ Chí Minh

28°C

Cảm giác: 31°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
27°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
33°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
30°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
25°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
30°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
30°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
26°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
30°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
31°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
31°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
24°C
Đà Nẵng

24°C

Cảm giác: 25°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
23°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
23°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
22°C
Hải Phòng

22°C

Cảm giác: 23°C
mây thưa
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
20°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
20°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
17°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
15°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
18°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
18°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
18°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
16°C
Khánh Hòa

24°C

Cảm giác: 25°C
mây cụm
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
30°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
23°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
24°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
25°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
20°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
20°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
26°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
20°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
20°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
19°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
21°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
21°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
20°C
Nghệ An

19°C

Cảm giác: 19°C
mây đen u ám
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
17°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
19°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
19°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
13°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
13°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
12°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
12°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
12°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
18°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
18°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
18°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
18°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
20°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
20°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
16°C
Phan Thiết

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
23°C
Quảng Bình

17°C

Cảm giác: 18°C
mây rải rác
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
22°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
19°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
19°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
17°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
13°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
12°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
12°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
12°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
15°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
17°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
17°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
17°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
16°C
Thừa Thiên Huế

23°C

Cảm giác: 23°C
mây thưa
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
21°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
21°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
19°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
18°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
21°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
21°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
19°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
19°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
18°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
18°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
18°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
22°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
20°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
19°C
Hà Giang

18°C

Cảm giác: 18°C
mây rải rác
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
22°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
14°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
14°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
13°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
13°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
13°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
13°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
15°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
13°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
14°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
14°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
18°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
15°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 155,000 158,000
Hà Nội - PNJ 155,000 158,000
Đà Nẵng - PNJ 155,000 158,000
Miền Tây - PNJ 155,000 158,000
Tây Nguyên - PNJ 155,000 158,000
Đông Nam Bộ - PNJ 155,000 158,000
Cập nhật: 28/12/2025 05:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,770 15,970
Miếng SJC Nghệ An 15,770 15,970
Miếng SJC Thái Bình 15,770 15,970
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,620 15,920
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,620 15,920
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,620 15,920
NL 99.99 14,870
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,870
Trang sức 99.9 15,210 15,810
Trang sức 99.99 15,220 15,820
Cập nhật: 28/12/2025 05:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,577 1,597
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,577 15,972
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,577 15,973
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,531 1,561
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,531 1,562
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,511 1,546
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 147,569 153,069
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 107,612 116,112
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 96,789 105,289
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 85,965 94,465
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 81,791 90,291
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 56,125 64,625
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,577 1,597
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,577 1,597
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,577 1,597
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,577 1,597
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,577 1,597
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,577 1,597
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,577 1,597
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,577 1,597
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,577 1,597
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,577 1,597
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,577 1,597
Cập nhật: 28/12/2025 05:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17123 17394 17967
CAD 18694 18972 19588
CHF 32638 33022 33684
CNY 0 3470 3830
EUR 30311 30585 31617
GBP 34675 35067 36016
HKD 0 3252 3454
JPY 161 165 171
KRW 0 17 19
NZD 0 15018 15600
SGD 19909 20191 20743
THB 761 825 879
USD (1,2) 26024 0 0
USD (5,10,20) 26065 0 0
USD (50,100) 26094 26113 26384
Cập nhật: 28/12/2025 05:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,084 26,084 26,384
USD(1-2-5) 25,041 - -
USD(10-20) 25,041 - -
EUR 30,502 30,526 31,786
JPY 164.94 165.24 172.7
GBP 34,999 35,094 36,036
AUD 17,352 17,415 17,924
CAD 18,894 18,955 19,550
CHF 32,968 33,071 33,867
SGD 20,057 20,119 20,811
CNY - 3,698 3,808
HKD 3,326 3,336 3,429
KRW 16.82 17.54 18.89
THB 808.46 818.45 873.31
NZD 15,003 15,142 15,546
SEK - 2,819 2,910
DKK - 4,079 4,210
NOK - 2,584 2,667
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,090.22 - 6,852.22
TWD 756.16 - 913.21
SAR - 6,899.65 7,244.8
KWD - 83,389 88,449
Cập nhật: 28/12/2025 05:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,080 26,084 26,384
EUR 30,387 30,509 31,680
GBP 34,887 35,027 36,024
HKD 3,311 3,324 3,437
CHF 32,750 32,882 33,822
JPY 164.21 164.87 172.29
AUD 17,294 17,363 17,935
SGD 20,110 20,191 20,771
THB 824 827 865
CAD 18,874 18,950 19,538
NZD 15,095 15,625
KRW 17.41 19.07
Cập nhật: 28/12/2025 05:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26090 26090 26384
AUD 17258 17358 18289
CAD 18864 18964 19976
CHF 32877 32907 34498
CNY 0 3716.8 0
CZK 0 1220 0
DKK 0 4125 0
EUR 30495 30525 32253
GBP 34948 34998 36769
HKD 0 3390 0
JPY 164.55 165.05 175.56
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.6 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6640 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 15098 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2820 0
SGD 20078 20208 20940
THB 0 790.8 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 15740000 15740000 15940000
SBJ 13000000 13000000 15940000
Cập nhật: 28/12/2025 05:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,100 26,150 26,384
USD20 26,100 26,150 26,384
USD1 23,872 26,150 26,384
AUD 17,296 17,396 18,542
EUR 30,620 30,620 32,087
CAD 18,799 18,899 20,244
SGD 20,144 20,294 20,895
JPY 164.94 166.44 171.28
GBP 35,020 35,170 36,000
XAU 15,718,000 0 15,922,000
CNY 0 3,599 0
THB 0 826 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 28/12/2025 05:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Lần đầu tiên xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 900 tỷ USD

Lần đầu tiên xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 900 tỷ USD

Tổng Bí thư Tô Lâm dự chương trình

Tổng Bí thư Tô Lâm dự chương trình 'Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025'

Đại hội đại biểu nhiệm kỳ I Hội Truyền thông - Điện tử TP. Hồ Chí Minh

Đại hội đại biểu nhiệm kỳ I Hội Truyền thông - Điện tử TP. Hồ Chí Minh

‘Di sản văn hóa Việt Nam - Sức sống từ truyền thống đến hiện đại’

‘Di sản văn hóa Việt Nam - Sức sống từ truyền thống đến hiện đại’

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Mỹ giải phóng băng tần 7.125-7.4 GHz phát triển mạng 6G

Mỹ giải phóng băng tần 7.125-7.4 GHz phát triển mạng 6G

Seinetime bắt tay 5S Media đưa AI vào truyền thông quảng cáo

Seinetime bắt tay 5S Media đưa AI vào truyền thông quảng cáo

Thúc đẩy số hoá, Schaeffler đào tạo nhân lực chuyên sâu về AI

Thúc đẩy số hoá, Schaeffler đào tạo nhân lực chuyên sâu về AI

Zalo lọt TOP 10 nền tảng tin nhắn phổ biến nhất thế giới

Zalo lọt TOP 10 nền tảng tin nhắn phổ biến nhất thế giới

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Đột phá trong ước lượng góc tới và độ trễ cho truyền thông vô tuyến băng thông

Đột phá trong ước lượng góc tới và độ trễ cho truyền thông vô tuyến băng thông

Hội nghị REV-ECIT 2025 vinh danh 4 công trình xuất sắc nhất về Terahertz và AI

Hội nghị REV-ECIT 2025 vinh danh 4 công trình xuất sắc nhất về Terahertz và AI

REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Triển khai công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trường học đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên số

Triển khai công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trường học đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên số

Hơn 900 giáo viên Hà Nội được bồi dưỡng kiến thức về Hệ sinh thái học tập sáng tạo

Hơn 900 giáo viên Hà Nội được bồi dưỡng kiến thức về Hệ sinh thái học tập sáng tạo

Xu hướng phát triển thị trường khí thiên nhiên tại Việt Nam và ASEAN

Xu hướng phát triển thị trường khí thiên nhiên tại Việt Nam và ASEAN

TT Trump đình chỉ loạt dự án điện gió ngoài khơi, cổ phiếu Dominion Energy lao dốc

TT Trump đình chỉ loạt dự án điện gió ngoài khơi, cổ phiếu Dominion Energy lao dốc

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Cổ phiếu Oracle lao dốc mạnh nhất kể từ năm 2001, thử thách đầu tiên với các CEO mới trong cuộc đua AI

Cổ phiếu Oracle lao dốc mạnh nhất kể từ năm 2001, thử thách đầu tiên với các CEO mới trong cuộc đua AI

Hợp tác chiến lược 3 bên Visa, C.P. Việt Nam và VIB

Hợp tác chiến lược 3 bên Visa, C.P. Việt Nam và VIB

Thị trường châu Á mở cửa tích cực trong phiên lễ thưa thớt, giá bạc lập đỉnh lịch sử mới

Thị trường châu Á mở cửa tích cực trong phiên lễ thưa thớt, giá bạc lập đỉnh lịch sử mới

Doanh số sản phẩm có thương hiệu của doanh nghiệp Việt trên Amazon tăng 40%

Doanh số sản phẩm có thương hiệu của doanh nghiệp Việt trên Amazon tăng 40%

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Hợp tác chiến lược 3 bên Visa, C.P. Việt Nam và VIB

Hợp tác chiến lược 3 bên Visa, C.P. Việt Nam và VIB

Thúc đẩy số hoá, Schaeffler đào tạo nhân lực chuyên sâu về AI

Thúc đẩy số hoá, Schaeffler đào tạo nhân lực chuyên sâu về AI

Khởi nghiệp từ nông nghiệp công nghệ cao, cơ hội và thách thức

Khởi nghiệp từ nông nghiệp công nghệ cao, cơ hội và thách thức

Nvidia chi 20 tỷ USD thâu tóm tài sản Groq, lập kỷ lục M&A trong kỷ nguyên chip AI

Nvidia chi 20 tỷ USD thâu tóm tài sản Groq, lập kỷ lục M&A trong kỷ nguyên chip AI

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Nguyên nhân Vingroup rút đăng ký đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Nguyên nhân Vingroup rút đăng ký đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

UIC và Subaru ra mắt chương trình đồng thương hiệu

UIC và Subaru ra mắt chương trình đồng thương hiệu

Siết xe tải vào nội đô giờ cao điểm

Siết xe tải vào nội đô giờ cao điểm

Uber và Lyft chuẩn bị thử nghiệm taxi tự lái tại London cùng Baidu

Uber và Lyft chuẩn bị thử nghiệm taxi tự lái tại London cùng Baidu

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Năm 2025 là năm bứt phá của các tựa Game Indie

Năm 2025 là năm bứt phá của các tựa Game Indie

Thống kê về các tựa game sử dụng AI và xu thế tất yếu của công nghệ làm game

Thống kê về các tựa game sử dụng AI và xu thế tất yếu của công nghệ làm game

Thể thao Điện Tử Việt Nam giành thành tích xuất sắc tại SEA Games 33

Thể thao Điện Tử Việt Nam giành thành tích xuất sắc tại SEA Games 33

Vận động viên Esport Thái Lan bị trục xuất khỏi SEA Games 33 vì sử dụng phần mềm gian lận trong thi đấu

Vận động viên Esport Thái Lan bị trục xuất khỏi SEA Games 33 vì sử dụng phần mềm gian lận trong thi đấu