Những cải tiến đáng giá trên Xiaomi Smart Band 10

Đầu tiên là về thiết kế: Chúng ta dễ dàng nhận thấy Xiaomi Smart Band 10 có thiết kế đẹp hơn, hoàn thiện hơn ngay cả những chi tiết nhỏ. Điển hình là màn hình được thiết kế tràn viền với các cạnh được làm đều và sắc nét, tỉ mỉ và tinh xảo hơn hẳn. Nhờ vậy mà tổng thể màn hình đã trở nên đẹp hơn, mang đến nét xinh xắn đáng yêu, trải nghiệm thị giác cũng đã mắt hơn.

Theo đánh giá từ chuyên trang công nghệ Vật Vờ studio thì "Đây là sự thay đổi lớn nhất, đáng giá nhất và dễ nhận thấy nhất trên Xiaomi Smart Band 10 so với Xiaomi Band 9. Mặc dù cả hai đều sử dụng tấm nền AMOLED với tần số quét 60Hz mượt mà, song Xiaomi Smart Band 10 đã có cải thiện nhằm giúp trải nghiệm hiển thị trở nên trọn vẹn hơn."

Xiaomi Smart Band 10 cũng được nâng cấp lên 1.500 nits, cao hơn con số 1.200 nits của Xiaomi Smart Band 9, nhờ đó mà Xiaomi Smart Band 10 sáng hơn.

Quả thật nhìn bằng mắt thường nếu so sánh màn hình của Xiaomi Smart Band 10 so với Xiaomi Smart Band 9, chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy sự khác biệt này. Với kích thước màn hình 1,72inch so với 1,62inch trên Band 9 nhưng nhờ thiết kế tràn viền cộng với độ phân giải cũng được nâng cao thêm (từ 192 x 490 pixel lên 212 x 530 pixel) mà Band 10 có khả năng hiển thị tốt hơn, dễ nhìn hơn. Đồng thời Xiaomi Smart Band 10 cũng được nâng cấp lên 1.500 nits, cao hơn con số 1.200 nits của Xiaomi Smart Band 9, nhờ đó mà Xiaomi Smart Band 10 sáng hơn.

Có thể nói, với những thay đổi nhỏ nhưng đáng giá này, Xiaomi đã mang đến sự lột xác đáng kể cho Xiaomi Smart Band thế hệ thứ 10.

Tiếp đến là màn hình: Sự cải tiến đáng chú ý về thiết kế đã mang đến trải nghiệm đã hơn cho người dùng dù kích thước màn hình không thay đổi quá nhiều. Với tấm nền AMOLED 60 Hz, độ phân giải 212 x 520 pixel, màn hình của Xiaomi Smart Band 10 cho khả năng hiển thị đẹp hơn với sắc màu tươi sáng và chi tiết tốt hơn. Độ sáng tối đa lên đến 1.500 nit cũng giúp người dùng có thể xem rõ nội dung ngay cả ở ngoài trời nắng.

Chưa kể trải nghiệm vuốt khi cần xem thông báo hay chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng cũng rất mượt mà, không còn hiện tượng giật lag, giúp người dùng cảm nhận được sự đầu tư chỉn chu của Xiaomi đối với sản phẩm.

Hệ điều hành Xiaomi HyperOS 2 trên Smart Band 10 đã được thiết kế tinh tế hơn

Một thay đổi mà những ai đã từng sử dụng qua các dòng Xiaomi Smart Band có thể nhận thấy rõ đó là hệ điều hành Xiaomi HyperOS 2 trên Smart Band 10 đã được thiết kế tinh tế hơn. Ngoài kho mặt đồng hồ phong phú với nhiều mặt động vật 3D dễ thương, người dùng còn có vô vàn lựa chọn mặt đồng hồ phù hợp với sở thích và phong cách cá nhân, thậm chí có thể thay đổi theo thời trang hoặc theo ngày thứ trong tuần dễ dàng. Giao diện trình điều khiển từng ứng dụng cũng rất dễ thương ví dụ với trình điều khiển nhạc có thể tự động thay đổi màu nền theo bìa album đang phát hay trình thời tiết được biểu hiện rất rõ theo thời gian thực. Những thay đổi dù rất nhỏ này đã cho thấy Xiaomi thực sự quan tâm đến việc biến chiếc vòng đeo tay thông minh trở thành một thiết bị thân thiện hơn và thú vị hơn với người dùng.

Đánh giá về khả năng hiển thị của màn hình Xiaomi Smart Band 10, tác giả bài viết trên Tinh tế.vn cho biết: “Mình đánh giá cao khả năng hiển thị ngoài trời của mẫu dây đeo thông minh thế hệ mới này. Chắc chắn nó sẽ làm hài lòng các nhu cầu tập luyện thể dục thể thao, theo dõi sức khoẻ người dùng từ trong nhà đến ngoài trời. Viền màn hình của chiếc đồng hồ này khá mỏng và đều, tạo cảm giác xem, nhìn đã hơn.”

Rõ ràng trải nghiệm màn hình cùng các tùy chọn ứng dụng trên Xiaomi Smart Band 10 mang đến sự mượt mà và thân thiện.

Thời lượng pin ấn tượng nhất phân khúc: So với smart watch thì smart band thường có thời lượng pin tốt hơn. Tuy nhiên thời gian gần đây cùng với sự tiến bộ của khoa học và công nghệ thì thời lượng pin của smart watch đã được cải thiện đáng kể. Điều này vô tình khiến các nhà sản xuất smart band phải tính toán lại. Cụ thể với Xiaomi Band 10 dù dung lượng pin không có khác biệt gì so với thế hệ tiền nhiệm, vẫn 233mAh nhưng nhờ vào những cải tiến mới mà Xiaomi Smart Band 10 cho thời gian sử dụng tốt hơn.

Theo đó, ở chế độ sử dụng cường độ cao, Xiaomi Smart Band 10 có thể cho 8 ngày sử dụng liên tục. Đây là con số không quá lý tưởng nếu so với 6,6 ngày sử dụng cường độ cao của Xiaomi Smart Band 9. Tuy nhiên khi sử dụng ở chế độ AOD, Xiaomi Smart Band 10 cho phép sử dụng tối đa lên đến 3 tuần sau 1 lần sạc đầy. Điều này thật sự rất đáng giá với đại đa số người dùng, đặc biệt là những người sử dụng smart band như một thiết bị hữu ích cho việc theo dõi sức khỏe và luyện tập. Đồng thời công nghệ sạc nhanh trên Xiaomi Smart Band 10 cũng cho phép sạc đầy 100% trong khoảng 1 giờ cũng mang đến sự thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Đánh giá về thời lượng pin của Xiaomi Smart Band 10, chuyên trang VnReview cho rằng:“Thời lượng pin tiếp tục là một thế mạnh tuyệt đối của Xiaomi Band 10. Xiaomi công bố con số lên đến 2-3 tuần, và trong thực tế, nó hoàn toàn khả thi với người dùng cơ bản. Với nhu cầu sử dụng cường độ cao của mình – bật Màn hình luôn bật (Always On Display), đo nhịp tim liên tục, nhận hàng trăm thông báo và chạy bộ mỗi ngày – Band 10 vẫn dễ dàng trụ được gần một tuần lễ. Đây là một con số quá ấn tượng, mang lại sự tự do và thoải mái, không phải lo lắng về việc sạc pin mỗi đêm. Thêm vào đó, sạc từ tính cũng rất nhanh, chỉ mất khoảng 40 phút để sạc đầy, đủ nhanh để bạn tranh thủ sạc trong lúc tắm hay chuẩn bị ra ngoài.”

So với đại đa số các smart band hiện có trên thị trường, thời lượng pin của Xiaomi Smart Band 10 rất đáng ghi nhận, đặc biệt là khi Smart Band 10 được trang bị màn hình AMOLED với độ sáng lên đến 1500 nits.

Đầy đủ các chế độ luyện tập và theo dõi sức khỏe mà người dùng cần: Đây cũng chính là ‘điểm 10 cho chất lượng’ của Xiaomi Smart Band so với đại đa số các smart band đang bán trên thị trường. Tính đến nay, trải qua 10 thế hệ thì Xiaomi Band vẫn làm rất tốt công việc của mình, đó là theo dõi sức khỏe và luyện tập cho người dùng.

Với hơn 150 chế độ thể thao được tích hợp, Xiaomi Smart Band 10 đáp ứng gần như tất cả mọi nhu cầu của người dùng về một thiết bị theo dõi sức khỏe và luyện tập, từ từ đi bộ, chạy bộ, đạp xe… cho đến các môn thể thao trong nhà. Thậm chí các chế độ bạn thường xuyên luyện tập cũng được Xiaomi Smart Band 10 ghi nhớ để tự động cập nhật và mang đến các chỉ số thực tế nhất theo thói quen của người dùng.

Các tính năng theo dõi nhịp tim, SpO₂, mức độ căng thẳng hay giấc ngủ… cũng đã được Xiaomi hoàn thiện hơn thông qua hợp tác mới nhất với các tổ chức uy tín trên toàn cầu để nghiên cứu và phát triển chuyên sâu. Ví dụ như chương trình cải thiện giấc ngủ sau 21 ngày được cá nhân hóa theo thói quen người dùng là một công cụ thật sự hữu ích, nó giúp cho những người khó ngủ có được các thông tin chi tiết và chính xác hơn, từ đó giúp họ có thể điều chỉnh và cải thiện chất lượng giấc ngủ của mình một cách chủ động.

Vòng đeo thông minh Xiaomi Smart Band 10 cũng giúp chị em phụ nữ dễ dàng theo dõi chu kỳ kinh nguyệt hoặc đo mức độ stress của mình.

“Giờ đây, Band 10 không chỉ đếm vòng bơi mà còn có thể theo dõi nhịp tim theo thời gian thực ngay cả khi ở dưới nước và tự động nhận diện các kiểu bơi khác nhau. Đây là một bước tiến lớn, mang lại dữ liệu phân tích chuyên sâu hơn cho những người yêu thích bộ môn này.” Bài đánh giá trên trang VnReview ghi nhận.

Đồng thời tác giả bài viết cũng chỉ ra một điểm cố hữu của Xiaomi Band vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay dù đã trải qua 10 thế hệ đó chính là “không có GPS độc lập”. Tác giả bài viết cho biết: “Thiết bị vẫn phải "mượn" GPS từ điện thoại để ghi lại quãng đường và bản đồ chạy. Điều này có nghĩa là nếu bạn là một vận động viên chạy bộ hay đạp xe muốn ghi lại lộ trình một cách chính xác mà không muốn mang theo chiếc điện thoại bên mình thì Smart Band 10 chưa phải là lựa chọn lý tưởng.”

“Đây là điểm phân biệt rõ ràng nhất giữa nó và các đồng hồ thể thao chuyên dụng, và có lẽ là "điểm chờ" mà Xiaomi để dành cho một phiên bản Pro trong tương lai.” Tác giả bài viết nhận định.

Người dùng có thể dễ dàng tùy chọn mặt đồng hồ theo phong cách và thời trang

Sau hai tuần trải nghiệm Xiaomi Smart Band 10, cá nhân mình đánh giá Xiaomi Smart Band 10 thỏa mãn gần như mọi nhu cầu về việc theo dõi sức khỏe và luyện tập, đặc biệt là theo dõi giấc ngủ chuyên sâu. Tuy nhiên điểm mà mình hy vọng Xiaomi có thể cải thiện trong thế hệ tiếp theo đó là chất lượng màn hình tốt hơn để trong quá trình sử dụng tránh bị trầy xước, và cũng hy vọng các nhà sản xuất smart band cũng như smart watch có thể cùng ngồi lại để mang đến một công cụ sạc chung, giúp mang đến sự thuận tiện tối ưu cho người dùng.