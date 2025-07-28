Xiaomi POP Run 2025 thu hút hơn 1.600 người tham dự

Xiaomi POP Run là giải chạy thường niên do Xiaomi tổ chức, sự kiện năm nay vừa diễn ra ngày 27/7 đã thu hút hơn 1.600 người tham gia, đây không chỉ là một ngày hội thể thao dành cho người dùng Xiaomi mà còn truyền cảm hứng sống khỏe tới cộng đồng.

Chia sẻ nhân sự kiện này, Ooong Patrick Chou, Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam, cho biết: “Xiaomi Smart Band luôn là niềm tự hào của chúng tôi khi liên tục lập kỷ lục doanh số ở mỗi đợt mở bán. Năm nay, Xiaomi Smart Band 10 đã một lần nữa chinh phục người dùng Việt Nam nhờ thiết kế thời thượng và loạt tính năng thông minh, tiện dụng”.

Diễn ra lần đầu tiên vào năm 2019, sau 6 năm giải chạy Xiaomi POP Run đã phát triển thành sự kiện thể thao thường niên được mong đợi trên toàn cầu. Đây là một trong những nỗ lực tiêu biểu của Xiaomi trong hành trình truyền cảm hứng và lan tỏa lối sống lành mạnh thông qua các hoạt động ý nghĩa.

Năm 2025 đánh dấu bước tiến mới khi Xiaomi POP Run lần đầu tiên tổ chức thêm cự ly 21km tại Việt Nam, nâng tầm quy mô và chất lượng giải chạy. Năm nay, Xiaomi cũng đã thể hiện sự đầu tư nghiêm túc cho giải chạy thông qua hệ thống giải thưởng đặc biệt nhằm cổ vũ tinh thần thể thao và nỗ lực vượt giới hạn của người tham gia. Ở mỗi cự ly, bảng xếp hạng sẽ vinh danh riêng biệt 2 bảng thi nam và nữ. Cơ cấu giải thưởng tại mỗi bảng thi bao gồm:

Đối với cự ly 21km (Half Marathon) - thử thách thể lực lớn nhất, các vận động viên xuất sắc nhất sẽ nhận được: Giải Nhất - 01 Xiaomi TV A Pro 75" (phiên bản 2026); Giải Nhì: 01 Xiaomi 4K Monitor A27Ui; Giải Ba - 01 Xiaomi Smart Air Purifier Elite.

Đối với cự ly 10km, các vận động viên đạt thành tích cao sẽ được trao tặng: Giải Nhất - 01 Xiaomi Robot Vacuum S20+; Giải Nhì - 01 Xiaomi 2K Monitor A27Qi; Giải Ba - 01 Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite.

Đối với cự ly 5km, giải thưởng bao gồm: Giải Nhất - 01 Xiaomi Monitor A24i; Giải Nhì - 01 Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact; Giải Ba - 01 Xiaomi Smart Camera C301.

Xiaomi Smart Band 10 tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong thị trường vòng đeo tay thông minh khi đạt doanh số ấn tượng hơn 15.000 thiết bị đến tay người dùng chỉ chưa đầy1 tháng mở bán, đặc biệt, phiên bản khung gốm sứ cháy hàng trên toàn hệ thống, duy trì vững chắc danh hiệu "vòng đeo tay quốc dân" được người tiêu dùng Việt Nam yêu thích.

Sản phẩm có màn hình AMOLED 1,72 inch có độ sáng lên tới 1.500 nit, mang lại khả năng hiển thị sắc nét và rõ ràng ngay cả trong điều kiện ánh sáng mạnh. Công nghệ màn hình cao cấp này đảm bảo trải nghiệm hình ảnh mượt mà cho người dùng trong mọi tình huống sử dụng.

Sự kiện cũng đồng thời ghi dấu 15.000 chiếc Xiaomi Smart Band 10 được bán ra thị trường sau 1 tháng ra mắt

Xiaomi Smart Band 10 sở hữu những tính năng kết nối thông minh nhờ hệ điều hành Xiaomi HyperOS 2 mới nhất, cho phép người dùng dễ dàng điều khiển các thiết bị Xiaomi khác chỉ với một thao tác chạm đơn giản. Sản phẩm còn được hỗ trợ hơn 150 bộ môn rèn luyện sức khỏe đa dạng, từ đó thiết bị theo dõi và đưa ra chế độ luyện tập phù hợp cho từng hoạt động thể thao khác nhau. Ngoài ra, sản phẩm còn theo dõi các chỉ số sức khỏe quan trọng khác hàng ngày như: nhịp tim, độ bão hòa oxy trong máu (SpO2), mức độ căng thẳng (stress) và cả chu kỳ kinh nguyệt dành riêng cho nữ giới.

