Đại học Bách khoa Hà Nội vừa ký kết với tập đoàn công nghệ hàng đầu Nhật Bản Fujitsu Limited nhằm thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng trong lĩnh vực Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ tiên tiến cho sinh viên, giảng viên và các nhà nghiên cứu Việt Nam.

Lễ ký kết hợp tác giữa Đại học Bách khoa Hà Nội và Công ty Fujitsu Limited. Nguồn: Đại học Bách khoa Hà Nội

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp triển khai các dự án nghiên cứu chung về AI và Khoa học Dữ liệu, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, hỗ trợ tài trợ nghiên cứu, đồng thời tạo điều kiện cho các chương trình thực tập, học bổng và trao đổi sinh viên lẫn giảng viên, hướng tới xây dựng các chương trình đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, qua đó tăng cường kết nối giữa môi trường học thuật và thị trường lao động.

Phát biểu tại lễ ký kết, PGS.TS Vũ Văn Yêm - Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội nhấn mạnh hợp tác lần này phản ánh tầm nhìn chung trong việc thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực AI, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn, đồng thời nuôi dưỡng thế hệ kỹ sư có khả năng tham gia vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn cầu.

PGS.TS Vũ Văn Yêm - Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội phát biểu tại lễ ký kết hợp tác. Nguồn ảnh: Đại học Bách khoa Hà Nội

Phó Giám đốc cũng khẳng định Nhà trường sở hữu hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại, đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và sinh viên năng động, sẵn sàng tham gia các chương trình hợp tác quốc tế, đồng thời cam kết đảm bảo các nguyên tắc về sở hữu trí tuệ, an ninh thông tin và phát triển quan hệ đối tác bền vững.

Về phía Công ty Fujitsu Limited, ông Doi Yuki - Giám đốc điều hành Chiến lược AI và Phát triển kinh doanh bày tỏ sự tin tưởng rằng mối quan hệ hợp tác với Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ mang lại nhiều kết quả thiết thực, đặc biệt trong việc thúc đẩy ứng dụng AI vào đời sống.

TS. Nguyễn Việt Sơn - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI4LIFE) cho rằng sự hợp tác lần này sẽ tạo thêm nguồn lực quan trọng cho các hoạt động nghiên cứu trong thời gian tới đây. Ông Đặng Quang Duy - Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Data Impact đánh giá đây là bước khởi đầu tích cực cho việc thúc đẩy các dự án AI mang tính ứng dụng giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội và Công ty Fujitsu Limited chụp ảnh lưu niệm tại lễ ký kết hợp tác. Nguồn: Đại học Bách khoa Hà Nội

Với gần 70 năm hình thành và phát triển, Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong những cơ sở đào tạo kỹ thuật hàng đầu Việt Nam, có thế mạnh trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử và các ngành công nghệ số, đồng thời đang đẩy mạnh mô hình hợp tác với doanh nghiệp nhằm xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với thực tiễn.

Thỏa thuận hợp tác với Fujitsu Limited được xem là dấu mốc quan trọng trong việc củng cố liên kết giữa học thuật và công nghiệp, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển các giải pháp công nghiệp thông minh và mở rộng ứng dụng AI tại Việt Nam cũng như khu vực, mang lại lợi ích thiết thực cho người học, đội ngũ giảng viên và cả hai tổ chức, đồng thời phản ánh xu hướng hợp tác ngày càng sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực công nghệ cao.