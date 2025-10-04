Đại học Bách khoa Hà Nội thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Đại học Bách khoa Hà Nội nhiều năm qua trở thành điểm tựa cho những ý tưởng sáng tạo và khát vọng khởi nghiệp của sinh viên. Không chỉ dừng ở giảng dạy kiến thức, Nhà trường còn tạo dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với hàng trăm dự án được ươm mầm, nhiều ý tưởng bước ra thị trường và nhận vốn đầu tư.

Hội nghị Tổng kết Tháng sinh viên NCKH năm học 2024-2025 của Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Fanpage trường

Từ các sân chơi như TechStart, Sáng tạo trẻ, Startup City đến những sự kiện quốc tế như D-Camp hay Business Pizza Hackathon, sinh viên Bách khoa đã chứng minh bản lĩnh hội nhập. Nhiều dự án nhận hỗ trợ lên tới hàng trăm triệu đồng, mở đường để sinh viên đưa ý tưởng thành sản phẩm thương mại.

Theo số liệu trường công bố, số lượng dự án của sinh viên Bách khoa tham gia các cuộc thi đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp gia tăng mạnh mẽ qua từng năm: Năm học 2022-2023 ghi nhận hơn 90 dự án; Năm học 2023-2024, số dự án là 131, tăng 33%. Năm học 2024-2025, hơn 6.000 sinh viên tham gia các khóa học về đổi mới sáng tạo và kỹ năng khởi nghiệp trên nền tảng trực tuyến Coursera; Gần 2.300 sinh viên được nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thông qua các hội thảo, talkshow, seminar; Hội nghị Sinh viên NCKH lần thứ 42 năm 2025 thu hút 1.545 sinh viên, với 512 công trình và 117 công bố khoa học; hàng nghìn lượt sinh viên, giảng viên tham dự hội thảo, workshop về công nghệ và khởi nghiệp;...

Tại Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2025-2026, PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội khẳng định định hướng giai đoạn 2025-2030 sẽ dựa trên ba trụ cột đột phá: Quản trị và hợp tác, Đào tạo, Nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

PGS. Huỳnh Quyết Thắng - Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội tham quan sản phẩm tại Hội nghị Sinh viên NCKH lần thứ 41 năm học 2023-2024. Ảnh: Fanpage trường

Nhà trường kiên định phát triển mô hình “Ba nhà”: Nhà trường - Nhà nước - Doanh nghiệp. Đây là cơ sở để Bách khoa Hà Nội mở rộng quan hệ chiến lược với nhiều tập đoàn lớn như VinFast, Gelex, VEAM, EVN, Vinachem, Thaco, Hòa Phát, Mitsubishi… Đồng thời, những chương trình trọng điểm như Liên minh AI Âu Lạc với FPT, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội với CMC hay các dự án trong lĩnh vực năng lượng, vật liệu, bán dẫn, giao thông và viễn thông đều được triển khai để phục vụ trực tiếp nhu cầu phát triển của Thủ đô và vùng Đồng bằng sông Hồng.

Mỗi sinh viên Bách khoa không chỉ được đào tạo về chuyên môn mà còn được truyền cảm hứng sáng tạo, khuyến khích nuôi dưỡng ý tưởng, thử sức khởi nghiệp và đưa sản phẩm ra thị trường. Đây là cách Đại học Bách khoa Hà Nội xây dựng thế hệ nhân lực chất lượng cao, gắn liền thực học, thực chiến với nghiên cứu và sáng tạo.

Trong chiến lược đào tạo, Nhà trường phân lớp rõ ràng: đào tạo nhân lực chất lượng cao, đào tạo nhân tài cho tương lai, chuyên gia công nghệ, nhân lực sáng tạo và khởi nghiệp. Đội ngũ giảng viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn dẫn dắt nghiên cứu, thúc đẩy đổi mới công nghệ, trở thành hạt nhân của sự phát triển.

Trên nền tảng sáng tạo và khát vọng khởi nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo công nghệ, công nghiệp chiến lược và nghiên cứu đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước. Hệ sinh thái khởi nghiệp không chỉ tạo cơ hội cho sinh viên mà còn góp phần dựng xây tương lai đất nước, đưa trí tuệ Việt Nam hội nhập thế giới.