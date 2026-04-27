Claude cho phép tích hợp nhiều ứng dụng, tăng tốc hệ sinh thái AI

Bản cập nhật đưa Claude tiến gần mô hình trợ lý số đa năng. Người dùng có thể tìm và phát nhạc qua Spotify ngay trong hội thoại, đồng thời tra cứu, đặt phòng trên Booking.com mà không cần rời khỏi giao diện trò chuyện. Việc mở miễn phí cho toàn bộ tài khoản giúp mở rộng nhanh tệp người dùng, đồng thời tạo áp lực cạnh tranh trực tiếp lên các nền tảng AI cùng phân khúc.

Claude giờ đã có thể kết nối với các ứng dụng ngoài. Ảnh: Ocasio Consulting

Khác với cách liệt kê công cụ truyền thống, Claude phân tích ngữ cảnh hội thoại để xác định nhu cầu, từ đó đề xuất ứng dụng phù hợp. Khi xuất hiện nhiều lựa chọn, hệ thống sắp xếp theo mức độ hữu ích thực tế, giữ quyền quyết định cho người dùng. Anthropic nhấn mạnh cơ chế xếp hạng không phụ thuộc thỏa thuận thương mại, qua đó duy trì tính trung lập trong kết quả gợi ý. Cách tiếp cận này giúp luồng tương tác trở nên gọn gàng, giảm thao tác chuyển đổi giữa các nền tảng riêng lẻ.

Nền tảng connector, ra mắt từ giữa năm 2025, đã mở rộng vượt mốc 200 ứng dụng. Ban đầu tập trung vào công cụ công việc như thiết kế, tài chính, năng suất, hệ sinh thái nay mở rộng sang nhu cầu giải trí và du lịch. Sự dịch chuyển này phản ánh rõ định hướng đưa AI trở thành trung tâm điều phối hoạt động số hằng ngày, thay vì chỉ đóng vai trò hỗ trợ tác vụ chuyên môn.

Vấn đề dữ liệu nhận được xử lý chặt chẽ. Dữ liệu từ ứng dụng kết nối không phục vụ huấn luyện mô hình, đồng thời các bên thứ ba không thể truy cập lịch sử trò chuyện ngoài phạm vi cho phép. Với các hành động có tác động thực tế như đặt phòng, hệ thống yêu cầu xác nhận trước khi thực hiện, qua đó duy trì quyền kiểm soát ở phía người dùng. Người dùng cũng có thể chủ động ngắt kết nối bất kỳ thời điểm nào, đảm bảo tính linh hoạt trong quản lý dữ liệu cá nhân.

Phiên bản di động đang trong giai đoạn thử nghiệm, mở rộng khả năng sử dụng trên nhiều thiết bị. Người dùng kích hoạt connector thông qua biểu tượng “+” trên thanh lệnh, sau đó lựa chọn ứng dụng cần liên kết. Khi hoàn tất, các dịch vụ sẵn sàng xuất hiện trong mọi cuộc trò chuyện tiếp theo. Đồng thời, Anthropic cho phép nhà phát triển tham gia bổ sung ứng dụng, qua đó gia tăng tốc độ mở rộng hệ sinh thái.

Việc kết nối trực tiếp với các nền tảng phổ biến giúp Claude rời khỏi khuôn khổ một chatbot soạn thảo văn bản, chuyển sang vai trò trung tâm điều phối dịch vụ số. Xu hướng tích hợp sâu tiếp tục định hình lại cách người dùng tương tác với AI, đồng thời thiết lập chuẩn mới cho trải nghiệm liền mạch trong môi trường số hiện đại.