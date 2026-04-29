Thiết bị báo cháy tại Hà Nội gây can nhiễu, tê liệt hàng loạt smartkey

Cục Tần số vô tuyến điện tiếp nhận phản ánh từ người dân về hiện tượng hàng loạt smartkey ô tô và xe máy tại số 23 ngõ 10 Lưu Quang Vũ, phường Yên Hòa, TP. Hà Nội (tức khu vực số 58 đường Trung Yên 14 cũ) đột ngột mất tác dụng. Người dân sinh sống và để xe trong khu vực không thể khởi động hoặc mở khóa phương tiện theo cách thông thường, khiến việc đi lại bị đình trệ và gây hoang mang cho nhiều hộ dân.

Bộ báo cháy nhãn hiệu FIRESMART lắp đặt tại trung tâm ngoại ngữ trên phố Thâm Tâm, phường Yên Hòa, Hà Nội, thiết bị bị lỗi kỹ thuật gây can nhiễu smartkey trên toàn khu vực lân cận ngày 29/4/2026. Ảnh: CTS

Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực I cho biết kết quả xác định nguyên nhân đến từ bộ báo cháy lắp đặt tại một trung tâm ngoại ngữ trên phố Thâm Tâm, phường Yên Hòa, Hà Nội. Thiết bị này bị sự cố kỹ thuật nên phát xạ liên tục trên tần số 434.0125 MHz, đây chính là dải tần số mà các hệ thống khóa thông minh smartkey phổ biến hiện nay sử dụng để kết nối không dây giữa chìa khóa và thân xe. Tần số 434 MHz thuộc băng ISM (Industrial, Scientific and Medical), dải tần được phân bổ dùng chung cho nhiều thiết bị gia dụng và công nghiệp, nên khi một nguồn phát mạnh và liên tục xuất hiện trong vùng, toàn bộ tín hiệu smartkey lân cận bị "áp chế" và mất khả năng hoạt động.

Đến 18 giờ 22 cùng ngày, Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực I xử lý thành công sự cố, triệt tiêu nguồn phát xạ bất thường. Toàn bộ hệ thống smartkey của các phương tiện trong khu vực phục hồi hoạt động bình thường, đảm bảo an ninh và an toàn cho người dân đón chào ngày lễ 30/4 và 1/5.

Trước đó, vào ngày 20/4/2026, người dân tại khu vực ngã tư Trần Bình Trọng giao Hùng Vương, phường Vườn Lài, TP Hồ Chí Minh cũng phản ánh tình trạng tương tự khi hàng loạt smartkey ô tô và xe máy trong khu vực ngừng hoạt động. Chỉ mất vài giờ đồng hồ sau khi tiếp nhận phản ánh, Trung tâm Tần số Vô tuyến điện Khu vực II tiến hành đo kiểm và xác định nguồn gây nhiễu là thiết bị báo cháy bị lỗi kỹ thuật lắp đặt tại một cửa hàng kinh doanh hoa tươi trên đường Hùng Vương, phường Vườn Lài. Sau khi xử lý sự cố, hệ thống smartkey của các phương tiện trong khu vực hoạt động trở lại bình thường.

Máy phân tích phổ Keysight FieldFox ghi nhận tín hiệu phát xạ bất thường tại tần số 434.01250 MHz với mức công suất âm 23,22 dBm vào lúc 17 giờ 53 phút ngày 29/4/2026. Ảnh: CTS

Hai sự cố xảy ra trong vòng chưa đầy 10 ngày tại hai đô thị lớn nhất cả nước, với cùng kịch bản thiết bị báo cháy bị lỗi kỹ thuật gây can nhiễu tần số vô tuyến, cho thấy chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật của các thiết bị phòng cháy chữa cháy đang lưu thông trên thị trường còn đặt ra nhiều câu hỏi về chất lượng.

Song song với công tác xử lý sự cố can nhiễu, Cục Tần số vô tuyến điện cũng triển khai lực lượng kiểm soát tần số phục vụ các sự kiện lớn trong dịp lễ. Tại Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực VII phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng kiểm soát bảo đảm an toàn thông tin vô tuyến điện phục vụ Lễ khai mạc chuỗi hoạt động "Chào mùa du lịch hè 2026" và công bố Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn 2050. Màn trình diễn drone light show tại sự kiện diễn ra an toàn, chính xác nhờ công tác giám sát tần số liên tục và kịp thời. Tại xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ, Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực VIII bảo vệ an toàn thông tin vô tuyến phục vụ Lễ hội Đền Hùng năm Bính Ngọ nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2026.