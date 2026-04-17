Thiết bị nút gọi quán cafe gây nhiễu sóng smartkey ô tô vì phát nhầm tần số 433 MHz

Smartkey ô tô. Ảnh minh họa

Cục Tần số vô tuyến điện cho biết, tối ngày 16/4/2026, người dân sinh sống và gửi xe tại khu vực số 01 đường Mễ Trì Thượng, phường Từ Liêm, Hà Nội đồng loạt gặp phải hiện tượng bất thường khi thiết bị khóa thông minh smartkey của ô tô và xe máy mất khả năng nhận lệnh điều khiển từ xa.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Cục Tần số vô tuyến điện thu thập thông tin và giao Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I khẩn trương xử lý. Trước 9h40 sáng ngày 17/4/2026, tình trạng nhiễu sóng smartkey tại khu vực Mễ Trì Thượng đã được khắc phục hoàn toàn. Tính từ thời điểm sự cố được phản ánh đến khi giải quyết xong, toàn bộ quá trình diễn ra trong vòng chưa đầy 14 giờ.

Kết quả điều tra kỹ thuật cho thấy nguồn phát gây nhiễu sóng smartkey xuất phát từ một quán cafe trong khu vực Mễ Trì Thượng. Quán cafe trang bị hệ thống nút gọi phục vụ không dây, gắn trực tiếp trên các bàn để khách hàng bấm gọi nhân viên, một loại thiết bị đang được sử dụng khá phổ biến tại các nhà hàng và quán cà phê hiện nay.

Quán cafe tại Hà Nội phát tần số 433 MHz gây nhiễu sóng smartkey ô tô. Ảnh Cục Tần số vô tuyến điện

Về nguyên lý hoạt động, thiết bị nút gọi không dây chỉ phát một xung tín hiệu cực ngắn mỗi khi khách nhấn nút, sau đó lập tức trở về trạng thái chờ. Tuy nhiên, do lỗi kỹ thuật, hệ thống tại quán cafe trên rơi vào trạng thái phát sóng liên tục trên tần số 433.91 MHz mà không ngắt lại, tức là nó liên tục chiếm dụng kênh vô tuyến này như một sóng mang không có điểm dừng.

Đây chính là vùng tần số mà các hệ thống smartkey của ô tô và xe máy dùng để truyền tín hiệu mã hóa từ chìa khóa cầm tay đến bộ thu trên xe. Mỗi lần chủ xe nhấn smartkey, chìa khóa phát một chuỗi tín hiệu mã hóa ngắn và bộ thu trên xe phải nhận diện đúng mã đó mới chấp nhận lệnh khóa hoặc mở cửa. Khi thiết bị nút gọi bị lỗi liên tục bức xạ công suất trên cùng tần số, bộ thu trên xe bị ngập trong nhiễu, không còn khả năng tách biệt tín hiệu hợp lệ từ smartkey khỏi nền nhiễu đó. Kết quả là lệnh từ chìa khóa thông minh không được giải mã thành công, toàn bộ phương tiện trong vùng phủ sóng của thiết bị bị lỗi mất chức năng điều khiển từ xa trong suốt thời gian nguồn nhiễu còn hoạt động.

Kỹ thuật viên Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I xử lý thành công.Ảnh Cục Tần số vô tuyến điện

Sự việc tại Mễ Trì Thượng cho thấy nhiều loại thiết bị điện tử tiêu dùng phổ thông đang hoạt động chung dải tần số với các hệ thống quan trọng hơn như smartkey ô tô, xe máy. Dải tần 433 MHz hiện phục vụ vô số loại thiết bị không dây trong đời sống, từ nút gọi phục vụ nhà hàng, cảm biến nhiệt độ, bộ thu phát tầm ngắn cho đến hệ thống điều khiển từ xa của xe cộ.

Khi một thiết bị trong số đó hoạt động sai thông số kỹ thuật hoặc bị lỗi phần cứng và chuyển sang phát tín hiệu liên tục, nó chiếm giữ kênh vô tuyến không gián đoạn và đẩy mức nhiễu lên cao đến mức các thiết bị smartkey hay bất kỳ thiết bị nào khác cùng dải tần trong phạm vi lân cận đều mất khả năng thu tín hiệu hợp lệ. Trường hợp quán cafe tại Mễ Trì Thượng cho thấy kịch bản đó hoàn toàn có thể xảy ra ngoài thực tế, khi một thiết bị nút gọi phục vụ giá thành thấp, chỉ vì lỗi kỹ thuật, đã trở thành nguồn nhiễu áp đảo khiến hàng loạt phương tiện trong khu vực mất hoàn toàn chức năng khóa thông minh.