Bụi Mặt trăng mở hướng xây dựng hạ tầng bền vững ngoài Trái đất

Việc tận dụng tài nguyên sẵn có trên Mặt trăng được xem là giải pháp then chốt để nâng cao tính khả thi của các chương trình thám hiểm và định cư ngoài Trái đất.

Nghiên cứu mới của Đại học Rice (Mỹ) đã đưa ra một hướng tiếp cận đáng chú ý đó là tận dụng chính bụi Mặt trăng, yếu tố vốn được coi là “trở ngại” để gia cường vật liệu xây dựng. Đây được xem là bước chuyển quan trọng trong tư duy khai thác tài nguyên ngoài Trái đất.

Bụi Mặt trăng là lớp vật chất mịn, có cạnh sắc và khả năng bám dính cao, từng gây nhiều lo ngại do có thể làm hư hại thiết bị và ảnh hưởng đến sức khỏe phi hành gia. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu đã sử dụng vật liệu mô phỏng loại bụi này để gia cường các composite polymer, dòng vật liệu nhẹ, có độ bền cao, phổ biến trong ngành hàng không vũ trụ.

Kết quả thử nghiệm cho thấy, khi tích hợp bụi Mặt trăng vào cấu trúc vật liệu, độ bền và độ dai có thể tăng từ 30 đến 40%, đồng thời cải thiện khả năng chống hư hại. Phát hiện này mở ra hướng tiếp cận mới, thay vì loại bỏ bụi, con người có thể biến nó thành nguồn lực phục vụ xây dựng hạ tầng ngay tại chỗ.

Ý nghĩa của nghiên cứu không chỉ nằm ở cải tiến kỹ thuật vật liệu mà còn ở khả năng giảm đáng kể chi phí cho các sứ mệnh dài hạn. Việc tận dụng tài nguyên sẵn có trên Mặt trăng được xem là giải pháp then chốt để nâng cao tính khả thi của các chương trình thám hiểm và định cư ngoài Trái đất.

Theo nhóm nghiên cứu, các vật liệu composite gia cường bằng bụi Mặt trăng có thể được ứng dụng trong xây dựng nhà ở, tấm chắn bảo vệ và các công trình hạ tầng phục vụ con người. Đây là bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu thiết lập sự hiện diện bền vững của nhân loại ngoài hành tinh quê nhà.

Không dừng lại ở khía cạnh công nghệ, nghiên cứu còn phản ánh sự chuyển dịch trong cách tiếp cận, từ việc coi môi trường khắc nghiệt là rào cản sang nhìn nhận như một nguồn tài nguyên có thể khai thác. Trong dài hạn, hướng đi này được kỳ vọng sẽ đóng vai trò nền tảng trong chiến lược mở rộng không gian sống của con người.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí khoa học Advanced Engineering Materials, góp phần bổ sung cơ sở khoa học cho các kế hoạch phát triển hạ tầng ngoài Trái đất trong tương lai.