Trải nghiệm Galaxy AI trên Galaxy S26: Trợ lý cá nhân cho kỳ nghỉ lý tưởng

Trong kỳ nghỉ lễ này, mình trải nghiệm Galaxy S26 như một người trợ lý cá nhân thực thụ giúp mình lên lịch trình du lịch, gợi ý địa điểm, lựa chọn outfit và nhắc lịch mỗi ngày.

Gemini: Trợ lý AI mọi lúc, cho mọi nhu cầu

Trải nghiệm Galaxy AI trên Galaxy S26: Trợ lý cá nhân cho kỳ nghỉ lý tưởng

Trước đây, khi có kế hoạch đi du lịch đâu đó, mình sẽ lên mạng tham khảo qua khá nhiều trang web để tổng hợp thông tin, địa điểm nổi bật và tự lên lịch trình. Giờ đây, với Gemini trên Galaxy S26 mình chỉ cần dùng câu lệnh để nhờ AI lên lịch trình giúp mình. Với những thông tin mà AI tổng hợp được, Gemini còn gợi ý cho mình một lịch trình phù hợp với thời tiết hiện tại.

Thậm chí, với nhu cầu du lịch trải nghiệm và hạn chế những địa điểm phổ biến khác, Gemini cũng đã cho mình một lịch trình rất ưng ý.

Với Galaxy AI trên Galaxy S26 mình có thể dễ dàng hơn trong việc mua sắm online

Do lịch trình chạy deadline bận rộn trước kỳ nghỉ nên mình không có nhiều thời gian dạo từng shop để chọn đồ mới. Lần này, chủ yếu mình sẽ mua online. Với Nano Banana 2, Gemini có thể giúp mình thử nhanh các outfit cho chuyến đi, qua các bức ảnh ghép gương mặt, tỷ lệ cơ thể mình có thể hình dung được mức độ phù hợp.

Cũng như lên lịch trình cho kỳ nghỉ

Sau khi lịch trình chuyến đi được vào Calendar, Now Brief ngay trên màn hình chính của máy sẽ hiện thông tin nhắc nhở để mình dễ dàng nhìn thấy.

Và tìm kiếm các điểm đến dễ dàng

Trong Now Brief, mình có thể xem nhanh tình hình thời tiết và nhờ Gemini tổng hợp thêm các thông tin hoặc kế hoạch cần thiết cho chuyến đi.

Qua trải nghiệm, mình thấy tính năng này rất tiện lợi, nhất là những người có lịch trình bận rộn. Việc Now Brief hiện tóm tắt ngay trên màn hình chính sẽ giúp mình dễ dàng tiếp cận. Tuy nhiên, tính năng này hiện có vẻ chỉ mới áp dụng cho phiên bản tiếng Anh. Khi mình thử chuyển sang tiếng Việt thì chưa thấy. Hy vọng ở bản update tiếp theo tính năng tổng hợp và gợi ý trực tiếp từ Now Brief sẽ có tiếng Việt.

Circle to Search 3.0: Công cụ tìm kiếm nhanh mọi thứ trên màn hình

Circle to Search có lẽ đã quá quen thuộc với người dùng Galaxy, và sau vài năm thì tính năng này đã ngày càng được hoàn thiện và đang trở thành một trong những ‘địa chỉ tin cậy’ giúp tối ưu hóa việc tìm kiếm thông tin. Ngoài cung cấp khả năng tìm kiếm nhanh chóng và thông minh, Circle to Search phiên bản mới 3.0 còn giúp người dùng cảm thấy hứng thú và sử dụng hiệu quả trong nhiều tình huống hàng ngày.

Tính năng Circle to Search phiên bản mới 3.0 giúp người dùng sử dụng hiệu quả trong cuộc sống hàng ngày

Ví dụ như khi lướt Facebook thấy một món ăn hấp dẫn, mình có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin và nơi bán món ăn đó thông qua hành động khoanh tròn trên màn hình. Cụ thể, mình chỉ cần nhấn giữ thanh điều hướng ở cạnh dưới màn hình, sau đó khoanh tròn vào chủ thể cần tìm hiểu. Ngay lập tức, Google sẽ đưa ra cho mình loạt kết quả cần thiết.

Điều này càng giá trị hơn là khi mà bạn đang ở một địa điểm du lịch, nơi bạn không biết nhiều về hàng quán, địa điểm, đường đi… thì Circle to Search 3.0 thật sự là bảo bối.

Cụ thể như ở tấm hình món ăn ở trên, sau khi hiển thị nơi bán món ăn đó chỉ bằng một thao tác, thì tính năng này cũng giúp mình có thể tìm đường đi đến địa điểm đó thông qua Google Maps đã được tích hợp sẵn.

Chưa dừng lại ở đó, mình còn có thể tìm hiểu bất kỳ thông tin nào về món ăn vừa được tìm kiếm, từ lịch sử món ăn, thành phần, cách chế biến, những quán bán món ăn này nổi tiếng và được đánh giá cao từ Google…

Tính năng này đặc biệt hữu ích trong các kỳ nghỉ như dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay

Thao tác này cũng có thể được thực hiện khi bạn chuẩn bị đi du lịch, bạn cần tìm kiếm các địa điểm, nơi muốn đến, món ăn địa phương nổi tiếng, rồi từ đó lên kế hoạch chi tiết cho chuyến đi vô cùng dễ dàng mà không cần phải thao tác quá nhiều. Đặc biệt, ở phiên bản mới này tính năng Circle to Search 3.0 đã cho phép chúng ta tìm kiếm bằng giọng nói. Để sử dụng mình chỉ cần kích hoạt Circle to Search 3.0 bằng cách nhấn giữ nút Home hoặc thanh điều hướng sau đó khoanh tròn hoặc chạm vào vật thể trên hình mà bạn muốn tìm kiếm. Tiếp đó chỉ cần nhấn vào biểu tượng Micro trên thanh tìm kiếm Google và bắt đầu đặt những câu hỏi mà bạn muốn hỏi giọng nói.

Không chỉ tìm kiếm hình ảnh, với Circle to Search 3.0 mình còn có thể tìm kiếm âm thanh một cách rất thú vị. Để Galaxy S26 có thể lắng nghe bản nhạc được phát ra từ thiết bị thông qua các ứng dụng âm nhạc như YouTube hay Spotify, chỉ đơn giản là bật tính năng Circle to Search và nhấn vào biểu tượng nốt nhạc là bạn có thể biết được tên bài hát, nhạc sĩ sáng tác, ca sĩ đang hát bài hát đó…

Có thể nói, với Circle to Search 3.0 bạn sẽ có trong tay một trợ lý cá nhân cực kỳ hữu ích, đa tài và tận tâm, bất cứ thứ gì bạn cần tìm kiếm, Circle to Search 3.0 đều có thể mang đến cho bạn những kết quả thậm chí vượt xa cả sự mong đợi.

Photo Assist: Chỉnh sửa ảnh dễ dàng

Photo Assist cung cấp các công cụ chỉnh ảnh bằng AI cho phép mình dễ dàng có được bức ảnh ưng ý trong một chuyến du lịch, nhất là vào dịp lễ.

Chỉ bằng một nút chạm, Galaxy AI trên Galaxy S26 sẽ mang đến cho mình một bức ảnh hoàn hảo

Đi chơi vào dịp lễ khó tránh khỏi cảnh đông đúc, chụp ảnh có dính nhiều người là chuyện đương nhiên. Lúc này, tính năng xóa chủ thể trên Galaxy S26 sẽ giúp mình giải quyết vấn đề một cách nhanh gọn.

Thậm chí, nếu mình chụp một bức ảnh mà cảm thấy chưa đủ ưng ý, mình cũng có thể nhờ AI tạo thêm chủ thể với prompt bằng tiếng Việt.

Thậm chí mình còn có thể tạo ra những hình ảnh sáng tạo hơn

Ví dụ, góc bàn này ánh nắng rất đẹp nên mình đã chụp lại, mình đã nhờ AI fill thêm ly nước cam giúp mình. Ngay lập tức, AI có thể phân tích và xử lý hình ảnh một cách tự động, nhanh chóng.

Có thể nói, với Galaxy S26 mình không chỉ có một thiết bị di động cá nhân, mà thông qua Galaxy AI mình còn có thêm một “trợ lý ảo” cực kỳ thông minh và tận tâm, luôn sẵn sàng giúp mình làm việc nhanh hơn, đơn giản và hiệu quả hơn.