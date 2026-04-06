Samsung Galaxy S26 FE lộ chip Exynos 2500 trên Geekbench

Galaxy S26 FE lộ cấu hình trên Geekbench

Dữ liệu benchmark hiếm khi tồn tại lâu trên Geekbench khi nhà sản xuất chưa sẵn sàng công bố. Galaxy S26 FE cũng vậy, thông số máy xuất hiện rồi biến mất, nhưng cộng đồng công nghệ đã kịp ghi lại toàn bộ.

Thay đổi lớn nhất nằm ở bộ xử lý. Samsung trang bị Exynos 2500 cho S26 FE, con chip sản xuất trên tiến trình 3 nm của chính hãng. So với Exynos 2400 trên S24 FE, thế hệ chip mới tiêu thụ ít điện hơn và xử lý tác vụ nặng tốt hơn. Khoảng cách hiệu năng giữa bản FE và các mẫu flagship trong dòng Galaxy S vì thế co lại rõ rệt.

Thông số Galaxy S26 FE rò rỉ trên Geekbench. Ảnh chụp màn hình

RAM không tăng so với thế hệ trước. Quyết định này của Samsung đặt ra câu hỏi trong bối cảnh các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên di động ngày càng tiêu tốn tài nguyên. Giới phân tích nhìn nhận đây là cách hãng kiểm soát giá thành khi chi phí linh kiện phần cứng toàn cầu tăng liên tục.

Chi tiết quan trọng nhất trong dữ liệu rò rỉ lại không phải là chip hay RAM. Máy được cho là chạy Android 17 ngay khi xuất xưởng, trong khi Google chưa phát hành hệ điều hành này. Điều đó đồng nghĩa S26 FE có thể ra mắt sau thời điểm Android 17 lên kệ chính thức. Theo người viết, phiên bản tiền nhiệm Galaxy S25 FE trình làng tháng 9/2025, nên mốc cuối năm 2026 là kịch bản nhiều khả năng xảy ra nhất.

Thông số vi xử lý Exynos 2500 rò rỉ trên nền tảng thử nghiệm, con chip 3 nm được cho là sẽ xuất hiện trên Galaxy S26 FE. Ảnh chụp màn hình

Câu hỏi người dùng quan tâm nhất vẫn chưa có lời đáp. Dòng Galaxy S26 tăng giá tại nhiều thị trường so với thế hệ trước. Liệu Samsung có giữ mức giá phổ thông cho bản Fan Edition hay điều chỉnh theo xu hướng chung của dòng sản phẩm, đó là bài toán hãng cần cân nhắc để giữ chân phân khúc người dùng trung cấp.

Galaxy S26 FE vẫn còn nhiều tháng nữa mới ra mắt, nhưng dữ liệu Geekbench đã phác thảo đủ để thấy Samsung đang đầu tư nghiêm túc hơn vào dòng máy phổ thông, ít nhất là ở phần xử lý.