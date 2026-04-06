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Samsung Galaxy S26 FE lộ chip Exynos 2500 trên Geekbench

Bùi Hiển

Bùi Hiển

10:22 | 06/04/2026
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Cơ sở dữ liệu Geekbench vừa để lộ thông số kỹ thuật của Galaxy S26 FE trước khi bị gỡ xuống, hé lộ bộ xử lý Exynos 2500 tiến trình 3 nm và khả năng thiết bị chạy Android 17 ngay khi xuất xưởng, hai tín hiệu cho thấy Samsung sẽ không trình làng máy này sớm hơn cuối năm nay.
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Galaxy S26 FE lộ cấu hình trên Geekbench

Dữ liệu benchmark hiếm khi tồn tại lâu trên Geekbench khi nhà sản xuất chưa sẵn sàng công bố. Galaxy S26 FE cũng vậy, thông số máy xuất hiện rồi biến mất, nhưng cộng đồng công nghệ đã kịp ghi lại toàn bộ.

Thay đổi lớn nhất nằm ở bộ xử lý. Samsung trang bị Exynos 2500 cho S26 FE, con chip sản xuất trên tiến trình 3 nm của chính hãng. So với Exynos 2400 trên S24 FE, thế hệ chip mới tiêu thụ ít điện hơn và xử lý tác vụ nặng tốt hơn. Khoảng cách hiệu năng giữa bản FE và các mẫu flagship trong dòng Galaxy S vì thế co lại rõ rệt.

Galaxy S26 FE lộ cấu hình với chip 3 nm
Thông số Galaxy S26 FE rò rỉ trên Geekbench. Ảnh chụp màn hình

RAM không tăng so với thế hệ trước. Quyết định này của Samsung đặt ra câu hỏi trong bối cảnh các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên di động ngày càng tiêu tốn tài nguyên. Giới phân tích nhìn nhận đây là cách hãng kiểm soát giá thành khi chi phí linh kiện phần cứng toàn cầu tăng liên tục.

Chi tiết quan trọng nhất trong dữ liệu rò rỉ lại không phải là chip hay RAM. Máy được cho là chạy Android 17 ngay khi xuất xưởng, trong khi Google chưa phát hành hệ điều hành này. Điều đó đồng nghĩa S26 FE có thể ra mắt sau thời điểm Android 17 lên kệ chính thức. Theo người viết, phiên bản tiền nhiệm Galaxy S25 FE trình làng tháng 9/2025, nên mốc cuối năm 2026 là kịch bản nhiều khả năng xảy ra nhất.

Galaxy S26 FE lộ cấu hình với chip 3 nm
Thông số vi xử lý Exynos 2500 rò rỉ trên nền tảng thử nghiệm, con chip 3 nm được cho là sẽ xuất hiện trên Galaxy S26 FE. Ảnh chụp màn hình

Câu hỏi người dùng quan tâm nhất vẫn chưa có lời đáp. Dòng Galaxy S26 tăng giá tại nhiều thị trường so với thế hệ trước. Liệu Samsung có giữ mức giá phổ thông cho bản Fan Edition hay điều chỉnh theo xu hướng chung của dòng sản phẩm, đó là bài toán hãng cần cân nhắc để giữ chân phân khúc người dùng trung cấp.

Galaxy S26 FE vẫn còn nhiều tháng nữa mới ra mắt, nhưng dữ liệu Geekbench đã phác thảo đủ để thấy Samsung đang đầu tư nghiêm túc hơn vào dòng máy phổ thông, ít nhất là ở phần xử lý.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
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VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

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Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

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Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu