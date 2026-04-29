Xe và phương tiện
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BYD ra mắt siêu xe điện 1.000 mã lực và phiên bản thương mại xe nhanh nhất thế giới tại Bắc Kinh

Phạm Anh

Phạm Anh

16:19 | 29/04/2026
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Tại Triển lãm Bắc Kinh 2026, BYD trình làng siêu xe điện DENZA Z hơn 1.000 mã lực và phiên bản thương mại xe nhanh nhất thế giới U9 Xtreme.
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BYD ra mắt siêu xe điện 1.000 mã lực và phiên bản thương mại xe nhanh nhất thế giới tại Bắc Kinh
Một góc quang cảnh tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh

BYD mang đến Triển lãm Ô tô Bắc Kinh một dàn sản phẩm trải rộng mọi phân khúc, từ xe gia đình đến siêu xe triệu đô, thông qua bốn thương hiệu chủ chốt gồm BYD, DENZA, FANGCHENGBAO và YANGWANG. Tâm điểm của các gian trưng bày là công nghệ sạc siêu nhanh FLASH Charging và pin Blade Battery thế hệ thứ hai, hai nền tảng mà hãng triển khai xuyên suốt toàn bộ dải sản phẩm từ phổ thông đến siêu sang.

Bà Stella Li, Phó Chủ tịch BYD, phát biểu tại sự kiện: “Triển lãm Ô tô Bắc Kinh là dịp lý tưởng để BYD trình diễn công nghệ mới và những giá trị khác biệt mà chúng mang lại cho sản phẩm cũng như cho khách hàng của chúng tôi. Tại tất cả gian hàng trưng bày của các thương hiệu, từ BYD, FANGCHENGBAO, DENZA đến YANGWANG, chúng tôi mang đến danh mục sản phẩm thể hiện cam kết mạnh mẽ dành cho các nghiên cứu và sự phát triển toàn diện đang giúp BYD dẫn đầu không chỉ tại Trung Quốc mà còn trên phạm vi toàn cầu. Những đột phá như hệ thống sạc siêu nhanh - FLASH Charging sẽ góp phần tháo gỡ rào cản cuối cùng trong quá trình phổ cập phương thức di chuyển bền vững đến người tiêu dùng, trong khi các mẫu xe đầy cảm hứng như DENZA Z sẵn sàng mở ra làn sóng khách hàng mới trên toàn thế giới.

BYD ra mắt siêu xe điện 1.000 mã lực và phiên bản thương mại xe nhanh nhất thế giới tại Bắc Kinh
DENZA Z đã bắt đầu các chương trình thử nghiệm và chinh phục thành tích vòng chạy tại đường đua huyền thoại Nürburgring Nordschleife, trước khi chính thức ra mắt toàn cầu vào mùa hè năm nay

DENZA Z khai mở sân chơi mới đầy táo bạo với siêu xe điện mang tên Z

DENZA trình làng mẫu siêu xe Z tại Bắc Kinh, đánh dấu lần đầu tiên thương hiệu hạng sang trực thuộc BYD tham gia phân khúc xe hiệu năng cao. Đây là mẫu siêu xe điện thông minh mui trần với công suất hơn 1.000 mã lực, khả năng tăng tốc 0-100 km/h dưới 2 giây, tích hợp Blade Battery thế hệ hai và FLASH Charging.

Nhà thiết kế Wolfgang Egger phụ trách toàn bộ ngôn ngữ tạo hình của DENZA Z theo triết lý "Pure Emotion". Thân xe sợi carbon kết hợp khí động học tối ưu, các khe dẫn gió trên nắp ca-pô hoạt động như cửa thoát khí để tăng lực bám đường ở tốc độ cao. Khung gầm trang bị hệ thống giảm chấn từ lưu biến DiSus-M, phát triển chuyên biệt cho mức công suất này.

Đội ngũ kỹ thuật DENZA Z đang tiến hành thử nghiệm và xác lập thành tích tại đường đua Nürburgring Nordschleife. Hãng dự kiến ra mắt toàn cầu vào mùa hè năm nay tại lễ hội tốc độ Goodwood Festival of Speed ở Anh. Ba phiên bản thương mại gồm Standard, Convertible và Track đang trong giai đoạn đặt tên thông qua cuộc thi dành cho công chúng.

BYD ra mắt siêu xe điện 1.000 mã lực và phiên bản thương mại xe nhanh nhất thế giới tại Bắc Kinh
YANGWANG U9 Xtreme vốn đã được giới đam mê xe toàn cầu biết đến với tên gọi U9X đã chính thức ra mắt phiên bản thương mại tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh dưới tên gọi Yangwang U9 Xtreme “The Dawn”

YANGWANG U9 Xtreme "The Dawn": Xe kỷ lục 496 km/h chính thức bán ra thị trường

YANGWANG U9 Xtreme từng thiết lập kỷ lục tốc độ 496,22 km/h vào mùa thu năm ngoái, sau đó ghi nhận vòng chạy tại Nürburgring Nordschleife với thời gian 6 phút 59 giây. Tại Triển lãm Bắc Kinh, chiếc xe này chính thức ra mắt phiên bản thương mại đầu tiên mang tên "The Dawn".

Màu sơn độc quyền "Dawn Moment" sử dụng bột vàng siêu mịn phủ nhiều lớp bóng trong suốt, tái hiện hiệu ứng ánh mặt trời xuyên mây theo từng điều kiện ánh sáng. Các mảng hoàn thiện màu vàng mờ áp dụng kỹ thuật đánh bóng sơn mài truyền thống Trung Hoa, tạo bề mặt kết cấu độc bản trên từng chi tiết thân xe.

Mỗi chiếc U9 Xtreme có cấu hình cá nhân hóa riêng, từ màu sơn ngoại thất, họa tiết sợi carbon đến giao diện hệ thống giải trí, hiệu ứng chào mừng và âm thanh đóng cửa. Một số khách hàng đã hoàn tất cá nhân hóa và bắt đầu ký hợp đồng, lên lịch sản xuất.

BYD ra mắt siêu xe điện 1.000 mã lực và phiên bản thương mại xe nhanh nhất thế giới tại Bắc Kinh
BYD SEAL 08 với thiết kế “horizon” mang tính biểu tượng cùng triết lý tối giản, loại bỏ mọi chi tiết thừa.

SEAL 08 và SEALION 08: Bộ đôi flagship thế hệ mới của dòng OCEAN

BYD giới thiệu hai mẫu xe hàng đầu trong dòng OCEAN Series mới gồm sedan SEAL 08 và SUV SEALION 08. Cả hai tích hợp pin Blade Battery thế hệ hai với FLASH Charging đạt khả năng "sẵn sàng trong 5 phút, đầy pin trong 9 phút", cùng hệ thống treo khí nén hai buồng DiSus-A.

Khoang nội thất SEAL 08 trang bị các mảng ốp khảm xà cừ cao cấp cùng thiết kế "horizon" tối giản. Hàng ghế trước có ghế không trọng lực kép với chức năng ngả bằng một nút bấm. Hàng ghế sau mang phong cách khoang thương gia với đệm đỡ chân chỉnh điện, lưng ghế điều chỉnh đa góc và màn hình cảm ứng tích hợp trên bệ tỳ tay. Tám điểm gắn nam châm cho phép tùy biến khoang nội thất bằng nhiều phụ kiện khác nhau.

BYD ra mắt siêu xe điện 1.000 mã lực và phiên bản thương mại xe nhanh nhất thế giới tại Bắc Kinh
Mẫu SUV BYD SEALION 08 là thành quả của quá trình phát triển công phu với hơn một chục mô hình đất sét cùng hàng trăm lần tinh chỉnh để đội ngũ thiết kế hoàn thiện ngôn ngữ OCEAN Aesthetics 2.0 trên một mẫu SUV cỡ lớn.

SEALION 08 có kích thước dài 5.115 mm, rộng 1.999 mm, cao 1.800 mm, trục cơ sở 3.003 mm với sáu ghế độc lập chia ba hàng. Cụm đèn hậu "Tide Gradient" kéo dài gần 2 mét, được ghi nhận là đồ họa đèn hậu dài nhất ngành ô tô hiện nay.

BYD ra mắt siêu xe điện 1.000 mã lực và phiên bản thương mại xe nhanh nhất thế giới tại Bắc Kinh
OCEAN-V lấy ngôn ngữ thiết kế OCEAN Aesthetics thế hệ mới làm triết lý cốt lõi, phá bỏ những giới hạn của tư duy thiết kế ô tô truyền thống. Mẫu xe vừa mang nét mềm mại, uyển chuyển đặc trưng của đại dương, vừa toát lên tinh thần tiên phong, đậm chất tương lai.

OCEAN-V Concept: Không gian sống di động cho gia đình

Đồng hành tại gian hàng BYD là mẫu concept OCEAN-V, một "không gian sống di động dành cho gia đình" thoát khỏi định nghĩa truyền thống của sedan, SUV hay MPV. Xe cung cấp ba chế độ sử dụng: Driving với cabin đầy đủ vô-lăng, Cinema tự động điều chỉnh ghế và nâng màn hình thành rạp chiếu phim riêng, Camping với ghế gập xoay tạo không gian cho ba người nằm.

Bộ phụ kiện "Glowing Jellyfish Kit" gồm hệ thống loa và đèn hình sứa biển, tháo rời bằng nam châm, dùng được từ trần xe đến lều cắm trại. BYD cho biết các công nghệ trên OCEAN-V sẽ được đưa vào các dòng xe thương mại trong tương lai.

BYD ra mắt siêu xe điện 1.000 mã lực và phiên bản thương mại xe nhanh nhất thế giới tại Bắc Kinh
Formula S được định vị là “sedan cá nhân hóa đa hình thái cho mọi kịch bản sử dụng”, mở ra một phân khúc sedan cá nhân hóa hoàn toàn mới.

FANGCHENGBAO Formula S: Sedan cá nhân hóa với triết lý "Một xe, nhiều hình thái"

FANGCHENGBAO giới thiệu dòng sedan cá nhân hóa Formula S gồm ba phiên bản: sedan ba khoang Formula S, biến thể Formula S GT phong cách shooting brake và sedan cỡ lớn Formula SL. Cả ba có chiều dài hơn 5 mét, trục cơ sở 3 mét, chiều rộng 2 mét, dự kiến ra mắt thị trường trong quý III năm nay.

BYD ra mắt siêu xe điện 1.000 mã lực và phiên bản thương mại xe nhanh nhất thế giới tại Bắc Kinh
Formula SL theo đuổi vẻ đẹp gợi cảm và thanh lịch, với các đường nét thân xe liền mạch, mềm mại, tỷ lệ thân dài sắc sảo, đi cùng lưới tản nhiệt kim loại liền khối theo phương ngang và cánh gió sau có khả năng chỉnh điện.
BYD ra mắt siêu xe điện 1.000 mã lực và phiên bản thương mại xe nhanh nhất thế giới tại Bắc Kinh
Mẫu concept xe FORMULA X được xem là hình mẫu tối thượng của series Formula về thẩm mỹ, hiệu năng và trải nghiệm, đóng vai trò như biểu tượng cao nhất của dòng sản phẩm này. FORMULA X dự kiến sẽ được ra mắt vào năm tới.

Mẫu concept FORMULA X có mức độ tương đồng hơn 80% với phiên bản sản xuất thực tế, dự kiến ra mắt vào năm tới. Thương hiệu này ghi nhận doanh số vượt 50.000 xe mỗi tháng với các mẫu SUV BAO 5 và BAO 8 vào cuối năm 2025.

YUAN PLUS thế hệ ba: Sạc siêu nhanh và hỗ trợ lái tích hợp LiDAR

BYD YUAN PLUS thế hệ thứ ba ra mắt với FLASH Charging và hệ thống hỗ trợ lái thông minh God's Eye B tích hợp LiDAR. Kích thước tổng thể đạt 4.665 x 1.895 x 1.675 mm, trục cơ sở 2.770 mm. Công suất tối đa đạt 272 PS hoặc 327 PS tùy phiên bản, quãng đường theo chu trình CLTC đạt 540 km hoặc 630 km tùy gói pin.

Nội thất trang bị 39 ngăn lưu trữ, cốp sau 750 lít, cốp trước chỉnh điện 180 lít, hệ thống âm thanh 16 loa, tủ lạnh tích hợp điều hòa, sạc không dây 50W và cửa sổ trời toàn cảnh panorama. YUAN PLUS hiện đạt hơn 1,1 triệu xe bán ra tại 116 thị trường toàn cầu.

BYD Triển lãm Bắc Kinh 2026 DENZA Z siêu xe điện 1000 mã lực YANGWANG U9 Xtreme xe nhanh nhất thế giới BYD SEAL 08 SEALION 08 ra mắt BYD FLASH Charging sạc siêu nhanh FANGCHENGBAO Formula S sedan điện BYD YUAN PLUS thế hệ 3 LiDAR BYD Việt Nam Triển lãm Ô tô Bắc Kinh

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 28/09/2026 06:00
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Cập nhật: 28/09/2026 06:00
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Cập nhật: 28/09/2026 06:00

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