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Tesla của tỷ phú Elon Musk mở công ty con tại Việt Nam

Thành Biên

Thành Biên

08:19 | 15/09/2026
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Tesla Motors Vietnam được thành lập tại TP. Hồ Chí Minh với vốn điều lệ hơn 77,6 tỷ đồng, đăng ký nhiều ngành nghề liên quan đến nhập khẩu, phân phối ô tô và phụ tùng tại Việt Nam.
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Tesla Motors Vietnam được thành lập tại TP.HCM

Tesla đã thành lập công ty con tại Việt Nam với tên Công ty TNHH Tesla Motors Việt Nam, tên tiếng Anh là Tesla Motors Vietnam Limited Liability Company và tên viết tắt Tesla Motors Vietnam.

Theo nội dung đăng ký doanh nghiệp, công ty được thành lập ngày 11/9/2026, mã số doanh nghiệp 0319706343, đặt trụ sở tại Phòng 622-1Register03, tầng 6, Mê Linh Point Tower, số 2 Ngô Đức Kế, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Tesla Motors Vietnam có vốn điều lệ 77,667 tỷ đồng. Doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong đó ngành kinh doanh chính là bán buôn ô tô và các loại xe có động cơ khác (mã ngành: 4661).

Hồ sơ cũng cho phép doanh nghiệp thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối bán buôn hàng hóa theo quy định pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Hãng xe Tesla do tỷ phú Elon Musk lãnh đạo đã thành lập công ty con tại Việt Nam. Ảnh: Bloomberg.
Hãng xe Tesla do tỷ phú Elon Musk lãnh đạo đã thành lập công ty con tại Việt Nam. Ảnh: Bloomberg.

Mở đường cho hoạt động phân phối xe Tesla

Danh mục ngành nghề đăng ký cho thấy Tesla Motors Vietnam có thể tham gia trực tiếp vào hoạt động phân phối ô tô tại thị trường Việt Nam.

Bên cạnh bán buôn ô tô và các loại xe có động cơ khác, doanh nghiệp còn đăng ký:

  • Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (mã ngành: 4602)

  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (mã ngành: 4659)

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đậu (mã ngành: 4679)

  • Bán buôn tổng hợp (mã ngành: 4690)

  • Bán lẻ tổng hợp khác (mã ngành: 4719)

  • Bán lẻ ô tô và xe có động cơ khác (mã ngành: 4781)

  • Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (mã ngành: 4782)

Tuy nhiên, việc thành lập công ty con tại Việt Nam không đồng nghĩa Tesla đã công bố kế hoạch cụ thể về thời điểm bán xe, hệ thống showroom hay mạng lưới trạm sạc tại Việt Nam. Các hoạt động phân phối bán lẻ hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn phải đáp ứng những điều kiện theo quy định hiện hành.

Đáng chú ý, hồ sơ đăng ký nêu rõ các mục tiêu hoạt động của dự án được áp dụng điều kiện đầu tư theo Biểu cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO. Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Biểu cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO.

Hoạt động phân phối bán lẻ cũng phải tuân thủ Điều 7 Nghị định 09/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Tesla Motors Vietnam tham gia trực tiếp vào hoạt động phân phối ô tô tại Việt Nam. Ảnh: BASENOR.
Tesla Motors Vietnam tham gia trực tiếp vào hoạt động phân phối ô tô tại Việt Nam. Ảnh: BASENOR.

Nhân sự chủ chốt Tesla Motors Vietnam

Tesla Motors Vietnam có ba nhân sự được đăng ký ở các vị trí quản lý quan trọng. Ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Trợ lý Tổng giám đốc và là một trong những người đại diện theo pháp luật của công ty. Bà Isabel Ching Fan, quốc tịch Mỹ, đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc, trong khi ông David Jon Feinstein, quốc tịch Mỹ, giữ chức Chủ tịch công ty.

Việc Tesla lập công ty tại Việt Nam diễn ra trong bối cảnh thị trường ô tô điện trong nước tiếp tục mở rộng. Sự xuất hiện của một pháp nhân chính thức có thể tạo cơ sở để hãng triển khai các hoạt động kinh doanh trực tiếp thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các kênh phân phối bên thứ ba.

Tesla là thương hiệu ô tô điện do tỷ phú Elon Musk lãnh đạo và hiện thuộc nhóm doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất ngành ô tô toàn cầu. Việc thành lập Tesla Motors Vietnam vì vậy thu hút sự chú ý của thị trường, đặc biệt trong phân khúc xe điện cao cấp.

Dù vậy, những bước đi tiếp theo của Tesla tại Việt Nam, từ nhập khẩu mẫu xe nào, xây dựng hệ thống bán hàng đến phát triển dịch vụ hậu mãi và hạ tầng sạc, sẽ quyết định mức độ hiện diện thực tế của hãng trên thị trường Việt Nam.

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Khánh Hòa

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Chủ nhật, 20/09/2026 03:00
29°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Hà Nội - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Đà Nẵng - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Miền Tây - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Tây Nguyên - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Cập nhật: 15/09/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,230 ▼30K 14,530 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 14,230 ▼30K 14,530 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 14,230 ▼30K 14,530 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,230 ▼30K 14,580 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,230 ▼30K 14,580 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,230 ▼30K 14,580 ▼30K
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 13,890 ▼30K 14,490 ▼30K
Trang sức 99.99 13,900 ▼30K 14,500 ▼30K
Cập nhật: 15/09/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,423 ▼3K 14,532 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,423 ▼3K 14,533 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,418 ▼3K 1,448 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,418 ▼3K 1,449 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,393 ▼3K 1,438 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,376 ▼297K 142,376 ▼297K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,211 ▼225K 108,011 ▼225K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,144 ▼204K 97,944 ▼204K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,077 ▲70251K 87,877 ▲79071K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,194 ▼175K 83,994 ▼175K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,321 ▼125K 60,121 ▼125K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Cập nhật: 15/09/2026 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18007 18282 18864
CAD 18166 18442 19059
CHF 31146 31524 32171
CNY 0 3833 3929
EUR 29376 29597 30677
GBP 34267 34658 35605
HKD 0 3185 3388
JPY 161 164 172
KRW 0 18 20
NZD 0 14676 15264
SGD 19914 20196 20765
THB 697 760 814
USD (1,2) 25749 0 0
USD (5,10,20) 25788 0 0
USD (50,100) 25816 25830 26197
Cập nhật: 15/09/2026 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
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USD 25,825 25,825 26,205
USD(1-2-5) 24,792 - -
USD(10-20) 24,792 - -
EUR 29,422 29,446 30,840
JPY 163.4 163.69 173.58
GBP 34,447 34,540 35,735
AUD 18,200 18,266 18,964
CAD 18,348 18,407 19,088
CHF 31,406 31,504 32,428
SGD 20,031 20,093 20,880
CNY - 3,802 3,947
HKD 3,249 3,259 3,396
KRW 17.7 18.46 20.08
THB 745.73 754.94 808.32
NZD 14,657 14,793 15,235
SEK - 2,616 2,709
DKK - 3,946 4,085
NOK - 2,740 2,837
LAK - 0.89 1.23
MYR 5,961.25 - 6,728.52
TWD 738.61 - 894.85
SAR - 6,807.95 7,171.2
KWD - 82,471 87,756
Cập nhật: 15/09/2026 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
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USD 25,770 25,800 26,180
EUR 29,444 29,562 30,759
GBP 34,455 34,593 35,622
HKD 3,246 3,259 3,375
CHF 31,251 31,377 32,313
JPY 163.96 164.62 172.60
AUD 18,204 18,277 18,871
SGD 20,100 20,181 20,774
THB 763 766 802
CAD 18,355 18,429 19,019
NZD 14,765 15,305
KRW 18.43 20.39
Cập nhật: 15/09/2026 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
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USD 25820 25820 26180
AUD 18193 18293 19218
CAD 18340 18440 19460
CHF 31373 31403 32993
CNY 3813.4 3838.4 3973.8
CZK 0 1190 0
DKK 0 4010 0
EUR 29549 29579 31301
GBP 34556 34606 36377
HKD 0 3305 0
JPY 164.5 165 175.52
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.8 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2820 0
NZD 0 14781 0
PHP 0 380 0
SEK 0 2660 0
SGD 20067 20197 20918
THB 0 726.5 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 14250000 14250000 14550000
SBJ 13000000 13000000 14550000
Cập nhật: 15/09/2026 10:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Trung Quốc hạn chế xuất cảnh vì kiểm soát công nghệ

Trung Quốc hạn chế xuất cảnh vì kiểm soát công nghệ

Việt Nam đăng cai Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Á-Úc lần thứ 21

Việt Nam đăng cai Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Á-Úc lần thứ 21

Loạt phim hành động đáng chú ý nửa cuối năm 2026

Loạt phim hành động đáng chú ý nửa cuối năm 2026

Mua nhà hình thành trong tương lai: Người mua có thể giữ 5% tiền đến khi nhận sổ hồng

Mua nhà hình thành trong tương lai: Người mua có thể giữ 5% tiền đến khi nhận sổ hồng

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