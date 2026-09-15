Tesla của tỷ phú Elon Musk mở công ty con tại Việt Nam

Tesla Motors Vietnam được thành lập tại TP.HCM

Tesla đã thành lập công ty con tại Việt Nam với tên Công ty TNHH Tesla Motors Việt Nam, tên tiếng Anh là Tesla Motors Vietnam Limited Liability Company và tên viết tắt Tesla Motors Vietnam.

Theo nội dung đăng ký doanh nghiệp, công ty được thành lập ngày 11/9/2026, mã số doanh nghiệp 0319706343, đặt trụ sở tại Phòng 622-1Register03, tầng 6, Mê Linh Point Tower, số 2 Ngô Đức Kế, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Tesla Motors Vietnam có vốn điều lệ 77,667 tỷ đồng. Doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong đó ngành kinh doanh chính là bán buôn ô tô và các loại xe có động cơ khác (mã ngành: 4661).

Hồ sơ cũng cho phép doanh nghiệp thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối bán buôn hàng hóa theo quy định pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Hãng xe Tesla do tỷ phú Elon Musk lãnh đạo đã thành lập công ty con tại Việt Nam. Ảnh: Bloomberg.

Mở đường cho hoạt động phân phối xe Tesla

Danh mục ngành nghề đăng ký cho thấy Tesla Motors Vietnam có thể tham gia trực tiếp vào hoạt động phân phối ô tô tại thị trường Việt Nam.

Bên cạnh bán buôn ô tô và các loại xe có động cơ khác, doanh nghiệp còn đăng ký:

Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (mã ngành: 4602)

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (mã ngành: 4659)

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đậu (mã ngành: 4679)

Bán buôn tổng hợp (mã ngành: 4690)

Bán lẻ tổng hợp khác (mã ngành: 4719)

Bán lẻ ô tô và xe có động cơ khác (mã ngành: 4781)

Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (mã ngành: 4782)

Tuy nhiên, việc thành lập công ty con tại Việt Nam không đồng nghĩa Tesla đã công bố kế hoạch cụ thể về thời điểm bán xe, hệ thống showroom hay mạng lưới trạm sạc tại Việt Nam. Các hoạt động phân phối bán lẻ hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn phải đáp ứng những điều kiện theo quy định hiện hành.

Đáng chú ý, hồ sơ đăng ký nêu rõ các mục tiêu hoạt động của dự án được áp dụng điều kiện đầu tư theo Biểu cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO. Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Biểu cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO.

Hoạt động phân phối bán lẻ cũng phải tuân thủ Điều 7 Nghị định 09/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Tesla Motors Vietnam tham gia trực tiếp vào hoạt động phân phối ô tô tại Việt Nam. Ảnh: BASENOR.

Nhân sự chủ chốt Tesla Motors Vietnam

Tesla Motors Vietnam có ba nhân sự được đăng ký ở các vị trí quản lý quan trọng. Ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Trợ lý Tổng giám đốc và là một trong những người đại diện theo pháp luật của công ty. Bà Isabel Ching Fan, quốc tịch Mỹ, đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc, trong khi ông David Jon Feinstein, quốc tịch Mỹ, giữ chức Chủ tịch công ty.

Việc Tesla lập công ty tại Việt Nam diễn ra trong bối cảnh thị trường ô tô điện trong nước tiếp tục mở rộng. Sự xuất hiện của một pháp nhân chính thức có thể tạo cơ sở để hãng triển khai các hoạt động kinh doanh trực tiếp thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các kênh phân phối bên thứ ba.

Tesla là thương hiệu ô tô điện do tỷ phú Elon Musk lãnh đạo và hiện thuộc nhóm doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất ngành ô tô toàn cầu. Việc thành lập Tesla Motors Vietnam vì vậy thu hút sự chú ý của thị trường, đặc biệt trong phân khúc xe điện cao cấp.

Dù vậy, những bước đi tiếp theo của Tesla tại Việt Nam, từ nhập khẩu mẫu xe nào, xây dựng hệ thống bán hàng đến phát triển dịch vụ hậu mãi và hạ tầng sạc, sẽ quyết định mức độ hiện diện thực tế của hãng trên thị trường Việt Nam.