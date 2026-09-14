AEON công bố kế hoạch khai trương 2 trung tâm mới tại Thanh Hóa và Hạ Long

Theo đại diện của AEON Việt Nam, việc liên tiếp mở rộng hiện diện tại các thị trường mới trong năm 2026 tiếp tục cụ thể hóa định hướng phát triển dài hạn của AEON tại Việt Nam. Trong đó, AEON không chỉ mở rộng mạng lưới mà còn chú trọng phát triển các mô hình bán lẻ và dịch vụ phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng và đặc thù kinh tế – xã hội của từng địa phương.

Việt Nam tiếp tục là thị trường chiến lược trong kế hoạch mở rộng của AEON

Từ khi chính thức gia nhập thị trường bán lẻ Việt Nam với Trung tâm mua sắm AEON Tân Phú Celadon vào năm 2014, AEON từng bước mở rộng mạng lưới và đa dạng hóa các mô hình kinh doanh tại Việt Nam. Tính đến tháng 8/2026, các công ty thuộc Tập đoàn AEON đang vận hành tại Việt Nam tổng cộng 9 Trung tâm thương mại, 16 Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị (GMS), 40 siêu thị (SM), 182 Cửa hàng tiện lợi MINISTOP, 71 cửa hàng chuyên doanh và dịch vụ và 2 nhà thuốc.

AEON Hạ Long được định hướng phát triển theo mô hình "Một điểm đến", kết hợp mua sắm, ẩm thực, giải trí và dịch vụ.

Trong kế hoạch kinh doanh trung hạn giai đoạn 2026 – 2030, AEON dự kiến dành khoảng 60% tổng vốn đầu tư của Tập đoàn tại ASEAN cho Việt Nam, hướng tới quy mô kinh doanh gấp 3 lần vào năm 2030 và mạng lưới 300 cửa hàng trên toàn quốc.

AEON đang đẩy nhanh chiến lược mở rộng mạng lưới thông qua phát triển đa dạng mô hình bán lẻ, phù hợp với quy mô kinh tế, mật độ dân số và đặc điểm của từng địa phương. Từ các Trung tâm Thương mại quy mô lớn, Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị, đến các mô hình quy mô vừa và siêu thị tinh gọn, AEON hướng tới từng bước mở rộng hiện diện tại các đô thị lớn, các thành phố trung tâm vùng và khu vực ngoại thành trên cả nước.

Mở rộng đến các địa phương giàu tiềm năng tăng trưởng

Sau giai đoạn tập trung phát triển tại các đô thị lớn Hà Nội và TP. HCM, AEON hiện đang đẩy mạnh mở rộng đến các địa phương giàu tiềm năng tăng trưởng như Hải Phòng, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Quảng Ninh và nhiều tỉnh thành khác.

Ông Tezuka Daisuke, Thành viên Ban Điều hành Tập đoàn AEON, Trưởng Đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam cho biết: “Năm 2026, với việc mở mới 4 Trung tâm thương mại, đây là tốc độ mở rộng lớn nhất từ trước đến nay trong hoạt động kinh doanh của Tập đoàn AEON tại Việt Nam. Hiện nay, trước sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam, AEON đang tiếp tục mở rộng sang các tỉnh thành ở các khu vực khác – nơi đang diễn ra sự chuyển dịch mạnh mẽ sang lối sống hiện đại”.

Ông Tezuka Daisuke, Thành viên Ban Điều hành Tập đoàn AEON, Trưởng Đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Riêng trong năm 2026, AEON sẽ đưa vào vận hành 4 Trung tâm thương mại tại các khu vực khác nhau trên toàn quốc. Cụ thể, AEON Đà Nẵng Thanh Khê đã khai trương ngày 1/7/2026; AEON Hải Dương tại TP. Hải Phòng dự kiến khai trương vào tháng 10/2026. AEON Thanh Hóa và AEON Hạ Long là hai dự án tiếp theo sẽ được đưa vào vận hành trong Quý 4/2026, tiếp tục mở rộng sự hiện diện của AEON tại Bắc Trung Bộ và miền Bắc.

Dự kiến khai trương vào tháng 10/2026, AEON MALL Thanh Hóa, có tổng diện tích sàn 120.000 m². Bên trong AEON MALL Thanh Hóa là Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị (TT BHTH & ST) AEON Thanh Hóa, có quy mô 10.300 m² và đây là TT BHTH & ST thứ 13 của AEON tại Việt Nam. Không gian mua sắm được bố trí trên ba tầng mua sắm, với danh mục sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng.

AEON Thanh Hoá là Trung tâm Bách hoá Tổng hợp và Siêu thị thứ 13 của AEON tại Việt Nam.

Dự kiến mở cửa vào tháng 11/2026, AEON Hạ Long nằm trong AEON MALL Hạ Long, có tổng diện tích sàn 130.000 m². Dự án được định hướng phát triển theo mô hình “Một điểm đến”, kết hợp mua sắm, ẩm thực, giải trí và dịch vụ, phù hợp với đặc thù kinh tế – dịch vụ và du lịch của Quảng Ninh.

Việc đưa AEON Thanh Hóa và AEON Hạ Long vào vận hành trong Quý 4/2026 tiếp tục cụ thể hóa kế hoạch mở rộng mạng lưới của AEON tại Việt Nam trong năm 2026.

Thông qua chiến lược đa dạng hóa mô hình và mở rộng mạng lưới trên phạm vi toàn quốc, AEON hướng tới đưa các sản phẩm an toàn, chất lượng cao với mức giá phù hợp đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời mang đến những trải nghiệm mua sắm thuận tiện và đa dạng hơn, đồng thời nâng tầm sản phẩm, chuỗi cung ứng và xây dựng hệ sinh thái AEON, từ đó đóng góp vào sự phát triển của từng địa phương cũng như của Việt Nam.