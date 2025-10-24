Doanh nghiệp số
AEON Việt Nam tăng tốc mở rộng mạng lưới bán lẻ, khẳng định chiến lược đầu tư dài hạn tại Việt Nam

Bình Lê

Bình Lê

12:04 | 24/10/2025
Năm 2025 đánh dấu bước tăng tốc mạnh mẽ của AEON Việt Nam với việc liên tiếp khai trương hai trung tâm mới – AEON Văn Giang (Hưng Yên) và AEON Tân An (Long An), đánh dấu giai đoạn tăng tốc mở rộng hệ thống.
Với định hướng đa dạng hóa mô hình, linh hoạt về quy mô và khu vực, AEON hướng tới duy trì mức tăng trưởng doanh thu khoảng 30% mỗi năm, thông qua các trung tâm hiện có và các trung tâm sắp mở mới.

Khẳng định cam kết đầu tư dài hạn tại Việt Nam

Với tầm nhìn dài hạn, Tập đoàn AEON tại Việt Nam đặt mục tiêu tăng gấp ba quy mô hoạt động đến năm 2030, thông qua chiến lược mở rộng trên toàn quốc. Đến nay, tổng vốn đầu tư của tập đoàn tại thị trường Việt Nam đã đạt khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ. Trong 10 năm tiếp theo, AEON dự kiến sẽ cần một khoản đầu tư tương đương để tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng tại Việt Nam.

AEON
Khách hàng mua sắm tại AEON Văn Giang.

10 tháng đầu năm, AEON liên tục khai trương các địa điểm kinh doanh mới: Trung tâm Bách hóa tổng hợp & Siêu thị (TT BHTH & ST) AEON Xuân Thủy tại thủ đô Hà Nội đầu tháng 1, TT BHTH & ST AEON Văn Giang tại Hưng Yên và Trung tâm Thương mại (TTTM) AEON Tân An tại Tây Ninh trong tháng 10, các siêu thị Maxvalu và các cửa hàng chuyên doanh.

Tính đến cuối năm 2025, AEON dự kiến sẽ vận hành 8 Trung tâm Mua sắm; 15 Trung tâm Bách hóa tổng hợp & Siêu thị; 45 Siêu thị vừa và nhỏ; 180 Cửa hàng tiện lợi; 29 Cửa hàng chuyên doanh (Specialty Store); 1 Cửa hàng dược mỹ phẩm.

Ông Tezuka Daisuke - Thành viên Ban điều hành tập đoàn, Trưởng đại diện AEON tại Việt Nam kiêm Tổng giám đốc AEON Việt Nam, khẳng định: “Với tiềm năng phát triển và tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, chúng tôi đã định hướng Việt Nam là một trong những thị trường phát triển trọng yếu của tập đoàn, bên cạnh Nhật Bản. Trong chiến lược phát triển đến năm 2030, chúng tôi đang tăng tốc để phát triển cho thị trường trọng điểm này.”

AEON mong muốn tiếp tục mở rộng quy mô, hoạt động và gia tăng lợi nhuận nhiều hơn trong thời gian tới, song song với đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đầu tư công nghệ, cùng Việt Nam kiến tạo một tương lai phát triển toàn diện và bền vững hơn.

Chiến lược 2025: Mở rộng khu vực - đa dạng mô hình bán lẻ

Năm 2025, AEON Việt Nam đẩy mạnh chiến lược phát triển theo hai hướng. Thứ nhất là mở rộng về khu vực, không chỉ tập trung tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh mà còn vươn đến các địa phương tiềm năng trong khu vực Đồng bằng sông Hồng, miền Trung và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và lân cận. Thứ hai là đa dạng hóa mô hình bán lẻ nhằm đáp ứng nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng tại từng khu vực. Tại các khu vực ngoại thành, nơi có quỹ đất lớn, AEON phát triển Trung tâm Mua sắm quy mô lớn hoặc quy mô vừa. Trong khi đó, tại khu vực nội đô và lân cận, tập trung triển khai mô hình Trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị (GMS, SSM). Các TT BHTH & ST không chỉ được triển khai trong các TTMS của AEON mà còn trong các TTMS của các đối tác phát triển bất động sản.

AEON

Tiêu biểu, AEON Văn Giang là TT BHTH & ST đầu tiên của AEON tại tỉnh Hưng Yên, đồng thời là trung tâm đầu tiên của AEON đặt tại một Trung tâm Thương mại thuộc Tập đoàn Vingroup. Trung tâm hướng đến phục vụ các gia đình trẻ khu vực phía Đông Hà Nội, cung cấp đầy đủ sản phẩm tiêu dùng, thực phẩm, đồ gia dụng, thời trang và dịch vụ tiện ích theo chuẩn AEON.

Song song đó, AEON Việt Nam tiếp tục mở rộng hệ thống siêu thị MaxValu (SM) và cửa hàng chuyên doanh (SSS) với quy mô và danh mục sản phẩm tùy chỉnh linh hoạt theo đặc thù từng khu vực. Trong quá trình phát triển mạng lưới cửa hàng, AEON luôn cân nhắc lựa chọn những địa điểm phù hợp để triển khai mô hình bán lẻ đáp ứng tốt nhất nhu cầu và thói quen tiêu dùng của người dân.

Những bước đi này thể hiện nỗ lực nhất quán của AEON Việt Nam nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 30% mỗi năm, đồng thời mở rộng mạng lưới bán lẻ và củng cố vị thế tại Việt Nam.

Đồng hành cùng cộng đồng – Lan tỏa giá trị bền vững

Bên cạnh mở rộng hệ thống, AEON tiếp tục sứ mệnh nâng tầm phong cách sống cho khách hàng thông qua việc cung cấp dịch vụ, trải nghiệm mua sắm chất lượng tiêu chuẩn Nhật Bản. Trong đó, trong năm 2025, tập đoàn đã phát triển chương trình điểm thành viên “WAON Point” - hệ thống tích điểm chung áp dụng tại tất cả các TTBHTH & ST AEON, bao gồm siêu thị, cửa hàng chuyên doanh (Daiso, AEON Bike, Glam Beautique, ...), các gian hàng tại TTTM AEON MALL. Chương trình giúp gia tăng quyền lợi, mang lại nhiều ưu đãi và tiện ích hơn cho khách hàng trong mỗi giao dịch mua sắm.

AEON

Không chỉ tập trung phát triển kinh doanh, AEON Việt Nam còn nỗ lực đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội và cộng đồng địa phương. Trong đó có thể kể đến các sáng kiến thúc đẩy tiêu dùng bền vững của khách hàng như: chương trình giảm 1.000 VND cho giao dịch không sử dụng túi ni-lông tại tất cả các TT BHTH & ST AEON trên toàn quốc, hay quầy thanh toán ưu tiên dành riêng cho khách hàng không sử dụng túi ni-lông hoặc mang theo túi cá nhân.

Với việc đầu tư mở rộng mạng lưới rộng khắp, AEON góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đem đến nhiều cơ hội việc làm và phát triển nhân lực địa phương. Riêng AEON Văn Giang mang lại hơn 400 việc làm trực tiếp và hàng trăm việc làm gián tiếp trong chuỗi cung ứng, logistics và dịch vụ.

Đặc biệt, AEON Việt Nam xác định các nhà cung cấp địa phương là đối tác chiến lược, đồng hành chặt chẽ trong quá trình phát triển kinh doanh. Doanh nghiệp hướng tới xây dựng chuỗi cung ứng chất lượng và bền vững: từ sản xuất, vận chuyển, bảo quản đến đưa sản phẩm từ nhà cung cấp đến siêu thị và đến tay khách hàng. AEON đồng hành với nhà cung cấp qua ba giai đoạn: tư vấn, kiểm tra và nâng cao năng lực, giúp doanh nghiệp Việt đáp ứng tiêu chuẩn AEON và mở rộng cơ hội tham gia chuỗi cung ứng hiện đại.

Với các nhà cung cấp tiềm năng, AEON thường xuyên phối hợp cùng Bộ Công Thương và Sở Công thương các tỉnh, thành phố tổ chức các buổi hội thảo, chương trình kết nối và hướng dẫn doanh nghiệp địa phương về quy trình, tiêu chuẩn cần thiết. Đây không chỉ là hoạt động hỗ trợ kỹ thuật mà còn thể hiện cam kết dài hạn của AEON trong việc đồng hành, hợp tác công bằng và bình đẳng cùng nhà cung cấp, từ đó mang đến những sản phẩm tốt nhất đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị AEON Văn Giang chính thức khai trương ngày 2/10/2025 tại TTTM Vincom Mega Mall Ocean City (Hưng Yên).

Với quy mô khoảng 7,550m2, trung tâm mang đến không gian mua sắm toàn diện cho các gia đình trẻ khu vực phía Đông Hà Nội, cung cấp đa dạng sản phẩm từ thực phẩm, hàng tiêu dùng nhanh, thời trang, mỹ phẩm đến khu vực ẩm thực và các dịch vụ tiện ích hiện đại theo chuẩn AEON.
Aeon Việt Nam AEON Văn Giang

