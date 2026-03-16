Thái Nguyên rộn ràng 'Ngày hội non sông': Hơn 1,27 triệu cử tri nô nức đi bầu cử

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tham dự lễ khai mạc và trực tiếp bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 13 của phường Phan Đình Phùng.

Ngay từ sáng sớm, tại nhiều khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh, cờ hoa rực rỡ, băng rôn, khẩu hiệu được trang trí trang trọng. Dòng người nối nhau đến điểm bỏ phiếu trong không khí phấn khởi, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin của cử tri đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Nguyên, toàn tỉnh có 1.503 khu vực bỏ phiếu tại 92 xã, phường, bảo đảm điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bầu cử. Trong cuộc bầu cử lần này, tỉnh có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và 29 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh.

Để bảo đảm ngày bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và an toàn, trước đó Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức diễn tập quy mô toàn tỉnh, hoàn tất vào sáng 12/3/2026. Các phương án về an ninh trật tự, y tế, phòng cháy chữa cháy và xử lý các tình huống phát sinh đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Lãnh đạo chủ chốt của tỉnh cũng được phân công dự và bỏ phiếu tại nhiều địa bàn khác nhau nhằm trực tiếp nắm bắt tình hình cơ sở.

Các nữ giảng viên, cán bộ Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) trong tà áo dài đỏ rạng rỡ tham gia ngày bầu cử, góp phần tạo nên không khí trang trọng và phấn khởi.

Tại phường Phan Đình Phùng, địa phương có số lượng cử tri đông nhất trong 92 xã, phường của tỉnh, không khí bầu cử diễn ra đặc biệt sôi nổi. Toàn phường có hơn 83.000 cử tri, tham gia bỏ phiếu tại 39 khu vực bỏ phiếu.

Sáng 15/3, trong không khí trang trọng của ngày bầu cử, lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã được tổ chức tại khu vực bỏ phiếu số 13 của phường.

Tham dự lễ khai mạc và trực tiếp bỏ phiếu tại đây có các đồng chí: Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; Mai Trọng Tấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường.

Chương trình lễ khai mạc được tổ chức trang trọng, ngắn gọn nhưng đầy đủ các nội dung theo quy định như tóm tắt thể lệ bầu cử, phổ biến nội quy phòng bỏ phiếu và kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của cử tri. Sau khi thực hiện thủ tục niêm phong hòm phiếu, Tổ trưởng Tổ bầu cử tuyên bố chính thức bắt đầu cuộc bỏ phiếu.

Lực lượng vũ trang tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm và gương mẫu của cán bộ, chiến sĩ đối với sự kiện chính trị trọng đại.

Tại khu vực bỏ phiếu số 13 có 1.940 cử tri thuộc các tổ dân phố 38, 39 và 40 tham gia bỏ phiếu, trong đó cử tri cao tuổi nhất 95 tuổi. Ngay sau lễ khai mạc, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo phường cùng đông đảo cử tri trong khu vực đã thực hiện quyền bầu cử, lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Qua tìm hiểu kỹ tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên, nhiều cử tri bày tỏ tin tưởng đã lựa chọn được những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân, góp phần cùng đất nước bước vào “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Với đặc thù là địa bàn tập trung nhiều trường đại học, cơ quan, đơn vị và có mật độ dân cư cao, phường Phan Đình Phùng cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức bầu cử. Toàn bộ 39 khu vực bỏ phiếu được số hóa trên bản đồ số. Chỉ cần quét mã QR bằng điện thoại thông minh, cử tri có thể nhanh chóng xác định vị trí điểm bỏ phiếu và lựa chọn tuyến đường di chuyển thuận tiện.

Những hình ảnh giản dị nhưng đầy ý nghĩa trong ngày bầu cử đã khắc họa rõ nét tinh thần trách nhiệm, niềm tin và khát vọng của cử tri Thái Nguyên.

Bên cạnh đó, danh sách cử tri cũng được quản lý bằng phần mềm chuyên dụng, giúp việc rà soát, tổng hợp và cập nhật thông tin được thực hiện nhanh chóng, chính xác, hạn chế tối đa sai sót so với phương thức quản lý thủ công trước đây.

Anh Trần Văn Hùng, một cử tri trẻ đang công tác tại một cơ quan trên địa bàn phường, cho biết việc ứng dụng công nghệ trong công tác bầu cử giúp cử tri tiếp cận thông tin thuận lợi hơn. “Chỉ cần quét mã QR là biết ngay điểm bỏ phiếu của mình ở đâu, rất thuận tiện và tiết kiệm thời gian”, anh nói.

Không khí phấn khởi, trách nhiệm của cử tri cùng sự chuẩn bị chu đáo của các cấp, ngành đã góp phần làm nên một ngày bầu cử dân chủ, an toàn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tiếp tục khẳng định niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân đối với sự phát triển của địa phương và đất nước trong giai đoạn mới.