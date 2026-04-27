Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu 8.500 tỷ đồng năm 2026, mở rộng bất động sản và kính năng lượng.

Năm 2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương ghi nhận kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tích cực với doanh thu hợp nhất đạt 4.484 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 445,1 tỷ đồng, vượt hơn 18% kế hoạch năm.

Trong đó, lĩnh vực xây dựng giữ vai trò dẫn dắt với doanh thu đạt trên 3.762 tỷ đồng, chiếm gần 84% tổng doanh thu. Năng lượng giữ vai trò “đầu kéo lợi nhuận” khi đóng góp hơn 58% lợi nhuận sau thuế hợp nhất. Bất động sản và dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng đang được tập trung hoàn thiện pháp lý và phát triển sản phẩm, chuẩn bị cho chu kỳ kinh doanh mới. Lĩnh vực sản xuất kính năng lượng cũng bước vào giai đoạn hoàn thiện, tạo tiền đề cho việc đưa vào vận hành trong năm 2026.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Cuối năm 2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ gần 17,8 triệu cổ phiếu, thu về hơn 640 tỷ đồng, qua đó củng cố năng lực tài chính và bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động đầu tư kinh doanh trong giai đoạn mới.

Năm 2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất dự kiến đạt trên 8.513 tỷ đồng, tăng gần 90%; lợi nhuận sau thuế 560,6 tỷ đồng, tằng 26% so với năm 2025.

Ông Lương Minh Tuấn Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương cho biết, năm 2026, Đạt Phương tập trung vào 5 lĩnh vực cốt lõi: xây dựng, năng lượng, bất động sản, dịch vụ khách sạn – nghỉ dưỡng và sản xuất kính hoa siêu trắng cho tấm pin năng lượng mặt trời. Trong đó, hai lĩnh vực xây dựng và năng lượng giữ vững vai trò nền tảng với tỷ trọng chiếm trên 80% cả doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

Ở mảng bất động sản, mục tiêu doanh thu đạt hơn 1.361 tỷ đồng, tập trung vào việc bán hàng dự án Casamia Balanca Hoi An, khởi công hàng loạt dự án mới (khu công nghiệp Điền Lộc dự kiến khởi công trong quý II/2026, dự án nhà ở xã hội Cồn Tiến triển khai từ quý III/2026; các dự án đô thị và nghỉ dưỡng tiếp tục được hoàn thiện pháp lý và hạ tầng để sẵn sàng đưa ra thị trường).

Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu 8.500 tỷ đồng năm 2026, mở rộng bất động sản và kính năng lượng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương đồng thời hợp tác với tập đoàn khách sạn quốc tế Hilton, đưa khách sạn Casamia Hội An thuộc dòng Tapestry Collection chính thức vận hành từ tháng 8/2026 và khởi công Khách sạn Đồng Nà theo dòng Hilton Garden Inn trong quý III/2026.

Một điểm nhấn nữa là dự án Nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng; dự kiến hoàn thành xây dựng vào tháng 5/2026, đốt lò vào tháng 8/2026 và vận hành chính thức sau đó với sản lượng dự kiến hơn 5,17 triệu m² kính, phục vụ cả lĩnh vực xây dựng và năng lượng mặt trời; thị trường xuất khẩu sang Mỹ sẽ chiếm phần lớn công suất sau khi nhà máy đi vào vận hành. Việc đưa dự án vào khai thác góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị vật liệu - năng lượng, tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương tiếp tục duy trì chính sách cổ tức ở mức 5-10%, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích cổ đông và nhu cầu tái đầu tư. Đại hội đồng cổ đông cũng tiến hành bầu HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031, đánh dấu bước kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhằm đáp ứng yêu cầu tăng trưởng quy mô lớn hơn và định hướng phát triển dài hạn.