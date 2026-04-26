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VietABank tăng tốc chuyển đổi số, đặt mục tiêu lợi nhuận gần 2.000 tỷ đồng

Võ Vinh

Võ Vinh

10:26 | 26/04/2026
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Bên cạnh kế hoạch tăng vốn hơn 55%, VietABank xác định chuyển đổi số và tái cấu trúc danh mục là trụ cột chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong năm 2026.
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Ngày 25/4, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank – Mã CK: VAB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội đã thông qua toàn bộ các Tờ trình và Nghị quyết quan trọng, trong đó nổi bật là kế hoạch tăng hơn 55% vốn điều lệ lên 12.688 tỷ đồng, tái cấu trúc danh mục và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Mục tiêu lợi nhuận 1.945 tỷ đồng và tăng vốn hơn 55%: Bệ phóng cho chu kỳ bùng nổ mới

ĐHĐCĐ VietABank đã phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu quan trọng như: Tổng tài sản đạt 150.500 tỷ đồng, tăng 7,1% so với năm 2025; Tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt 115.441 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2025; Lợi nhuận trước thuế đạt 1.945 tỷ đồng, tăng18,2% so với năm 2025. Mục tiêu dư nợ tín dụng tăng 14,5% lên 101.633 tỷ đồng.

VietABank tăng tốc chuyển đổi số, đặt mục tiêu lợi nhuận gần 2.000 tỷ đồng
Ông Nguyễn Văn Trọng, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc VietABank phát biểu tại ĐHCĐ thường niên VietABank 2026

Đáng chú ý, Đại hội đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm hơn 55%, đạt mức 12.688 tỷ đồng. Theo đó, VietABank dự kiến tăng vốn qua 3 hình thức: Phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận giữ lại để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15%; Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ gần 38%; Phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) với tỷ lệ 2,45%. Số vốn điều lệ mới tăng thêm sẽ được sử dụng để mở rộng quy mô hoạt động, đầu tư công nghệ và nâng cao năng lực tài chính.

Những định hướng này được xây dựng trên kết quả tích cực của năm 2025 – giai đoạn VietABank ghi nhận bước tiến rõ nét cả về quy mô, hiệu quả và vị thế. Tổng tài sản của VietABank đạt 140.486 tỷ đồng, hoàn thành 109,4% kế hoạch năm; Tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt 104.039 tỷ đồng, hoàn thành 103% kế hoạch năm; Dư nợ tín dụng đạt 88.742 tỷ đồng. Chất lượng tài sản tiếp tục được cải thiện khi tỷ lệ nợ xấu giảm còn 1,31% so với mức 1,37% cuối năm 2024.

Hiệu quả hoạt động tiếp tục cải thiện khi các chỉ số sinh lời cải thiện rõ rệt: ROA đạt 1,01%, ROE đạt 13,9%. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.646 tỷ đồng, tương đương 126% kế hoạch, phản ánh hiệu quả từ tái cơ cấu danh mục tài sản và kiểm soát chi phí. NIM đạt 2,83% và CIR đạt 25,68% ở mức tích cực, cho thấy xu hướng vận hành ngày càng tối ưu của Ngân hàng.

Tiếp nối đà tăng trưởng, kết thúc quý I/2026, VietABank ghi nhận lợi nhuận đạt 508 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ và hoàn thành gần 26% kế hoạch năm. Thu nhập lãi thuần đạt gần 676 tỷ đồng, thu nhập dịch vụ tăng hơn 64%, nâng tỷ trọng lên 8,4% tổng thu nhập thuần, qua đó củng cố triển vọng hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch năm 2026 nếu đà tăng trưởng được duy trì.

VietABank tăng tốc chuyển đổi số, đặt mục tiêu lợi nhuận gần 2.000 tỷ đồng
ĐHCĐ thường niên VietABank 2026.

Năm 2025 cũng đánh dấu bước ngoặt về vị thế thị trường khi VietABank chính thức niêm yết cổ phiếu trên HOSE, nâng vốn điều lệ lên gần 8.164 tỷ đồng và ra mắt nền tảng ngân hàng số thế hệ mới. Đồng thời, Moody’s duy trì xếp hạng tín nhiệm B2 với triển vọng ổn định, Fitch Ratings lần đầu xếp hạng B+, triển vọng ổn định, thể hiện bước tiến về năng lực tài chính, quản trị và mức độ minh bạch của Ngân hàng. Uy tín của ngân hàng tiếp tục được củng cố thông qua loạt giải thưởng uy tín, tiêu biểu như Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2025; Top 10 Ngân hàng ESG Việt Nam Xanh 2025 và nhiều ghi nhận nổi bật trong lĩnh vực phát triển bền vững và xây dựng thương hiệu.

Năm 2026 đột phá chiến lược: Tái cấu trúc danh mục và đẩy mạnh chuyển đổi số

Từ nền tảng về vốn hóa, năng lực quản trị cùng với kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 và đầu năm 2026, VietABank tiếp tục kiên định mục tiêu tái cấu trúc danh mục, mở rộng phát triển khách hàng theo các ngành nghề trọng tâm, chuyên biệt, theo từng địa bàn, Đơn vị kinh doanh. Chiến lược này nhằm đa dạng hóa nguồn thu, giảm phụ thuộc vào tín dụng truyền thống và nâng cao khả năng cung cấp giải pháp tài chính toàn diện.

Chuyển đổi số tiếp tục là trụ cột chiến lược trong năm 2026. Trong quý I/2026, VietABank đã triển khai giải pháp nộp thuế số cho hộ kinh doanh, tích hợp quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử và thanh toán. Dự kiến từ giữa năm 2026, ngân hàng sẽ hoàn thiện nền tảng số cho khách hàng doanh nghiệp, qua đó phủ kín ba phân khúc trọng tâm: cá nhân – hộ kinh doanh – doanh nghiệp.

VietABank tăng tốc chuyển đổi số, đặt mục tiêu lợi nhuận gần 2.000 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông thường niên VietABank 2026 đã thông qua toàn bộ các Tờ trình và Nghị quyết quan trọng.

Song song với mục tiêu số hóa, VietABank tập trung khai thác các phân khúc khách hàng chiến lược thông qua mạng lưới liên kết rộng khắp (dược phẩm, y tế, giáo dục, xuất nhập khẩu, logistics...). Tích hợp thanh toán QR vào các tiện ích đời sống, ngân hàng tối ưu hóa "điểm chạm" người dùng, từ đó gia tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ, thúc đẩy doanh thu từ phí và củng cố năng lực cạnh tranh trên thị trường thanh toán điện tử.

Chia sẻ tại Đại hội, Ông Nguyễn Văn Trọng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc VietABank nhấn mạnh: “Trong năm 2026, Ngân hàng ưu tiên đầu tư công nghệ, tái cấu trúc danh mục và mô hình kinh doanh, gắn với nâng cao hiệu quả vận hành, kiểm soát tăng trưởng tài sản đi đôi với chất lượng, tiếp tục đầu tư có trọng điểm cho cơ sở vật chất và nâng cao năng lực quản trị nội bộ.”

Với kết quả kinh doanh khả quan và chiến lược rõ ràng, VietABank đang hội tụ điều kiện thuận lợi để bước vào giai đoạn tăng trưởng mới. Sự đồng thuận của cổ đông tại Đại hội là động lực quan trọng để Ngân hàng hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, tiếp tục gia tăng giá trị cho cổ đông, khách hàng và các bên liên quan.

Ngân hàng TMCP Việt Á đại hội cổ đông thường niên cổ phiếu VAB

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Phan Thiết

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 07:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 28/09/2026 07:45
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AUD 17711 17985 18561
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CHF 30704 31080 31738
CNY 0 3827 3923
EUR 28962 29181 30262
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HKD 0 3181 3384
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KRW 0 18 20
NZD 0 14381 14976
SGD 19787 20069 20651
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USD(1-2-5) 24,768 - -
USD(10-20) 24,768 - -
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Cập nhật: 28/09/2026 07:45
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Cập nhật: 28/09/2026 07:45
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CZK 0 1170 0
DKK 0 3970 0
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KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.8 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2745 0
NZD 0 14515 0
PHP 0 380 0
SEK 0 2635 0
SGD 19950 20080 20802
THB 0 723.3 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 14140000 14140000 14440000
SBJ 13000000 13000000 14440000
Cập nhật: 28/09/2026 07:45

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Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

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Nghị định mới: Phạt đến 500 triệu đồng đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí

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Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

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Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

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Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

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Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu