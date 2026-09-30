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Bắc Ninh có tân Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Thuỳ Dương

Thuỳ Dương

15:59 | 30/09/2026
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Ngày 30/9, ông Thân Trung Kiên, Thành uỷ viên - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND thành phố Bắc Ninh được bổ nhiệm là tân Giám đốc Sở khoa học và Công nghệ.
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Dự hội nghị có: Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Thanh Trường; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nghiêm Xuân Hưởng.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Thân Trung Kiên, Thành ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/10/2026.

Bắc Ninh có tân Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
Ông Thân Trung Kiên nhận quyết định.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Thanh Trường chúc mừng ông Trung Kiên được tin tưởng giao trọng trách mới; đồng thời khẳng định việc kiện toàn chức danh Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Bắc Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới, sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị tân Giám đốc Sở cần nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng tập thể đoàn kết, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; nâng cao chất lượng tham mưu, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả công việc. Đặc biệt, tập trung tham mưu triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW bằng các sản phẩm, nhiệm vụ cụ thể, có thể kiểm chứng; ưu tiên giải quyết những vấn đề thiết thực của người dân, doanh nghiệp và hoạt động điều hành của chính quyền.

Lấy chất lượng và hiệu quả khai thác dữ liệu chính xác, đồng bộ làm trọng tâm chuyển đổi số. Đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp với các viện, trường để triển khai các nghiên cứu theo nhu cầu thực tế, có tính thương mại hóa. Đồng thời, tháo gỡ vướng mắc, minh bạch trong giải ngân vốn đầu tư công cho khoa học - công nghệ và siết chặt quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, chất lượng, sở hữu trí tuệ, an toàn thông tin...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Thanh Trường tin tưởng, với kinh nghiệm, năng lực và tinh thần trách nhiệm của tân Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cùng sự đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển nhanh, hiện đại và bền vững của thành phố Bắc Ninh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thân Trung Kiên trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, giao nhiệm vụ của lãnh đạo thành phố; khẳng định đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn trong bối cảnh Bắc Ninh trở thành thành phố và Luật Phát triển đô thị có hiệu lực. Yêu cầu mới đặt ra là khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành đột phá quan trọng, động lực để nâng cao năng suất và tạo dư địa tăng trưởng mới cho thành phố.

Trên cương vị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, tân Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thân Trung Kiên hứa sẽ cùng tập thể cơ quan tập trung làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chú trọng nâng cao năng lực hoạch định, thực thi chính sách; chủ động tham mưu các cơ chế, chính sách theo thẩm quyền, bảo đảm chính sách đến được với doanh nghiệp, nhà khoa học và người dân, lấy kết quả đầu ra làm thước đo hiệu quả.

Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải được đặt hàng từ những bài toán thực tiễn của thành phố, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm; tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và chính quyền. Lấy dữ liệu làm nền tảng cho quản trị đô thị, tiếp tục phát triển hạ tầng số, cơ sở dữ liệu dùng chung và mô hình quản trị dựa trên dữ liệu, phát huy hiệu quả hệ thống IOC của thành phố. Qua đó thúc đẩy phát triển dịch vụ số, kinh tế số, góp phần xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, đáng sống...

Bắc Ninh tân Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ông Thân Trung Kiên

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Khánh Hòa

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,100 ▲1600K 144,100 ▲1600K
Hà Nội - PNJ 141,100 ▲1600K 144,100 ▲1600K
Đà Nẵng - PNJ 141,100 ▲1600K 144,100 ▲1600K
Miền Tây - PNJ 141,100 ▲1600K 144,100 ▲1600K
Tây Nguyên - PNJ 141,100 ▲1600K 144,100 ▲1600K
Đông Nam Bộ - PNJ 141,100 ▲1600K 144,100 ▲1600K
Cập nhật: 30/09/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,110 ▲160K 14,410 ▲160K
Miếng SJC Nghệ An 14,110 ▲160K 14,410 ▲160K
Miếng SJC Thái Bình 14,110 ▲160K 14,410 ▲160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,010 ▲160K 14,410 ▲160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,010 ▲160K 14,410 ▲160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,010 ▲160K 14,410 ▲160K
NL 99.99 13,350 ▲50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,250 ▲50K
Trang sức 99.9 13,720 ▲160K 14,320 ▲160K
Trang sức 99.99 13,730 ▲160K 14,330 ▲160K
Cập nhật: 30/09/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,411 ▲16K 14,412 ▲160K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,411 ▲16K 14,413 ▲160K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,406 ▲1267K 1,436 ▲1294K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,406 ▲1267K 1,437 ▲16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,381 ▲16K 1,426 ▲1285K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,188 ▲1584K 141,188 ▲1584K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,311 ▲1200K 107,111 ▲1200K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,328 ▲78704K 97,128 ▲87524K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,345 ▲976K 87,145 ▲976K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,494 ▲933K 83,294 ▲933K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 4,982 ▼44171K 5,962 ▼52991K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Cập nhật: 30/09/2026 16:00
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Cập nhật: 30/09/2026 16:00

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