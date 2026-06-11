Sáng 11/6, nhằm động viên các đội hình thanh niên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Ninh đến thăm, tặng quà tại Trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt (phường Vũ Ninh) và Trường Trung học phổ thông Giáp Hải (phường Đa Mai).

Lãnh đạo Tỉnh đoàn tặng quà cho đội hình tình nguyện "Tiếp sức mùa thi" tại Trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt (phường Vũ Ninh).

Theo Tỉnh đoàn Bắc Ninh, năm nay có 103 đội hình tình nguyện với hơn 4.600 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ tại 77 điểm thi. Lực lượng tình nguyện viên được bố trí phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đảm nhận nhiều phần việc thiết thực như hướng dẫn thí sinh tìm phòng thi, hỗ trợ gửi đồ, phát nước uống miễn phí, cung cấp dụng cụ học tập và phối hợp phân luồng giao thông khu vực cổng trường.

Đại diện Tỉnh đoàn trò chuyện cùng đoàn viên, thanh niên tình nguyện tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Giáp Hải (phường Đa Mai).

Không chỉ hỗ trợ về vật chất, các tình nguyện viên còn tích cực động viên tinh thần, giúp thí sinh giảm bớt áp lực, tự tin bước vào kỳ thi quan trọng. Trong buổi thi đầu tiên, các đội hình “Tiếp sức mùa thi” đã trao hàng chục nghìn chai nước uống cùng nhiều vật dụng thiết yếu phục vụ thí sinh, với tổng nguồn lực huy động trị giá hơn 200 triệu đồng.

Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ thí sinh bảo quản đồ dùng cá nhân tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Quế Võ số 2 (phường Đào Viên).

Ngoài các hoạt động tiếp sức tại điểm thi, nhiều đơn vị còn tổ chức hỗ trợ ăn, nghỉ tập trung cho học sinh ở xa hoặc có hoàn cảnh khó khăn; huy động cán bộ Đoàn, giáo viên và phụ huynh tham gia chuẩn bị bữa ăn, chăm lo điều kiện sinh hoạt cho các em trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Các đội phản ứng nhanh được thành lập, sẵn sàng hỗ trợ đưa đón thí sinh gặp sự cố về phương tiện, đến muộn hoặc phát sinh tình huống khẩn cấp, bảo đảm không để thí sinh vì điều kiện khách quan mà ảnh hưởng đến việc dự thi.

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” là hoạt động tình nguyện thường niên của tuổi trẻ Bắc Ninh, thể hiện vai trò đồng hành của tổ chức Đoàn đối với học sinh. Những hoạt động hỗ trợ thiết thực góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham gia kỳ thi, lan tỏa hình ảnh đẹp của màu áo xanh tình nguyện trong cộng đồng.