Hải quan Bắc Ninh tạm giữ lô ổ cứng nghi xâm phạm sở hữu trí tuệ theo Công điện 38

Lực lượng hải quan tại Bắc Ninh vừa tạm giữ lô hàng nhập khẩu gồm 264 ổ cứng mang nhãn hiệu Seagate có tổng trị giá khai báo hơn 3,5 tỷ đồng do nghi có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong quá trình triển khai Công điện 38 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả.

Ngày 22/5, Cục Hải quan cho biết vụ việc được phát hiện trong quá trình thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ cùng các kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBND tỉnh Bắc Ninh và Ban Chỉ đạo 389 liên quan công tác kiểm soát hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đội Hải quan Bắc Ninh kiểm tra lô hàng là 264 ổ cứng có dấu hiệu vi phạm về sở hữu trí tuệ. Ảnh: Cục Hải quan.

Theo đó, Chi cục Hải quan khu vực V đã chỉ đạo Đội Hải quan Bắc Ninh phối hợp với Đội Kiểm soát hải quan kiểm tra lô hàng nhập khẩu của một doanh nghiệp có địa chỉ tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh.

Lô hàng gồm 264 ổ cứng mang nhãn hiệu Seagate, tổng trị giá khai báo hơn 3,5 tỷ đồng.

Trong quá trình làm thủ tục hải quan, lực lượng chức năng kiểm tra hồ sơ khai báo, chứng từ nhập khẩu và đối chiếu dữ liệu quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện đăng ký kiểm tra, giám sát sở hữu trí tuệ. Qua kiểm tra, cơ quan hải quan phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan quyền sở hữu trí tuệ nên quyết định tạm dừng giải quyết thủ tục hải quan để xác minh.

Ổ cứng mang nhãn hiệu Seagate bị tạm giữ. Ảnh: Cục Hải quan.

Cơ quan hải quan sau đó đã gửi thông báo tới đơn vị đại diện pháp lý được Seagate Technology LLC ủy quyền tại Việt Nam để phối hợp xử lý theo quy định.

Theo phản hồi từ phía đơn vị đại diện pháp lý của Seagate tại Việt Nam, các sản phẩm mang nhãn hiệu Seagate trong lô hàng nêu trên không do Seagate Technology LLC hoặc các đơn vị được hãng cho phép sản xuất.

Hiện Chi cục Hải quan khu vực V đã báo cáo nhanh vụ việc tới Cục Hải quan và tổ công tác liên ngành thực hiện Công điện 38 của UBND tỉnh Bắc Ninh, đồng thời tiếp tục phối hợp xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.