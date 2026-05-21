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Vi phạm bản quyền số đang giết chết hệ sinh thái nội dung Việt

Đình Tưởng

Đình Tưởng

09:46 | 21/05/2026
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Khi Công điện 38/CĐ-TTg phát lệnh cao điểm xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ từ 7 đến 30/5/2026, phần lớn dư luận nghĩ ngay đến các hãng phần mềm nước ngoài như Microsoft hay các hãng phim Hollywood. Ít ai nhận ra rằng những nạn nhân trực tiếp và cụ thể nhất lại là K+, TV360, các startup phần mềm nội địa, những người làm phim Việt và hàng nghìn nhà phát triển ứng dụng đang cố gắng xây dựng sản phẩm bằng nguồn vốn trong nước.
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K+ đóng cửa, "Mưa đỏ" bị đánh cắp những thiệt hại có tên tuổi trong hệ sinh thái nội dung số Việt Nam

Ngày 1/1/2026, truyền hình K+ chính thức đóng cửa sau nhiều năm hoạt động. Đây là nền tảng truyền hình trả phí hợp tác giữa VTVcab và Canal+ Group, từng sở hữu bản quyền phát sóng nhiều giải bóng đá lớn tại Việt Nam. Theo đánh giá của một số chuyên gia trong ngành chỉ ra đến từ nhiều yếu tố, nhưng nổi bật nhất là không thể cạnh tranh về lượng người dùng với các nền tảng phát sóng miễn phí bất hợp pháp trong khi chi phí mua bản quyền ngày càng tăng.

Web phim lậu và nền tảng OTT hợp pháp đối lập nhau
Nạn phát tán nội dung lậu đang tạo áp lực lớn lên các nền tảng OTT hợp pháp tại Việt Nam như TV360, FPT Play hay VieON.

K+ không phải cái tên duy nhất. Bộ phim "Mưa đỏ" của Viettel Media và TV360 là ví dụ gần đây nhất về tác động trực tiếp từ nạn đánh cắp bản quyền nội dung số. Chỉ trong vài giờ sau khi công chiếu trên TV360, hàng trăm website đã sao chép và phát lại bất hợp pháp. Đại diện Viettel mô tả thiệt hại là "không thể đong đếm", ngoài doanh thu thuê bao và quảng cáo sụt giảm, đơn vị sản xuất còn gặp khó trong việc thu hồi vốn sản xuất để tái đầu tư vào dự án tiếp theo.

Nhìn rộng hơn, theo đại diện Viện Công nghệ Bản quyền và Tài sản số, chỉ riêng nền tảng Rophim đã vi phạm bản quyền 18.077 tựa phim tính đến năm 2025, gây thiệt hại lớn cho không chỉ Netflix, Disney, Sony Pictures mà còn cho FPT Play, MyTV và các đơn vị nội địa đã đầu tư tiền thật để mua bản quyền phát sóng hợp pháp. Khi một nền tảng lậu có thể đạt xếp hạng thứ 19 tại Việt Nam với 34,46 triệu lượt truy cập mỗi tháng, doanh thu của toàn bộ thị trường nội dung số hợp pháp bị pha loãng theo tỷ lệ đó.

Điều đáng chú ý là các nền tảng viễn thông lớn như Viettel, VNPT và FPT Telecom đều bày tỏ ủng hộ tuyệt đối với đợt cao điểm tháng 5. Đây không phải lập trường mang tính xã giao. Các nhà mạng này cũng là nhà đầu tư trực tiếp vào nội dung số hợp pháp thông qua TV360, MyTV, FPT Play và đang chịu thiệt hại kinh doanh cụ thể từ hệ sinh thái lậu.

Startup phần mềm Việt và ngành game nội địa những nạn nhân thầm lặng của nạn crack bản quyền

Luật sư Diệp Năng Bình: Sau vụ Xôi Lạc TV, vi phạm bản quyền số không còn là
Luật sư Diệp Năng Bình: Sau vụ Xôi Lạc TV, vi phạm bản quyền số không còn là 'vùng xám'

Ít được nhắc đến hơn nhưng không kém phần nghiêm trọng là thiệt hại mà nạn vi phạm bản quyền gây ra cho các startup phần mềm thuần Việt. Một nhà phát triển phần mềm kế toán tại Hà Nội chia sẻ rằng sản phẩm của anh bán với giá 1,5 triệu đồng mỗi năm, tức chưa đến 5.000 đồng mỗi ngày, vẫn bị crack và chia sẻ miễn phí trên các diễn đàn kế toán trong vòng vài ngày sau khi ra mắt. Anh không muốn nêu tên vì lo ngại ảnh hưởng đến quan hệ với khách hàng.

Câu chuyện đó không phải ngoại lệ. Khảo sát của Liên minh Phần mềm BSA năm 2023 cho thấy tỷ lệ sử dụng phần mềm không bản quyền tại Việt Nam vẫn ở mức trên 70%, thuộc nhóm cao nhất Đông Nam Á. Con số này bao gồm cả phần mềm nội địa, không chỉ các sản phẩm ngoại nhập. Với một startup giai đoạn đầu, chi phí phát triển một sản phẩm phần mềm đặc thù thường dao động từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng. Nếu sản phẩm bị crack và lan rộng trước khi nhóm phát triển thu hồi đủ vốn, dự án gần như chắc chắn thất bại.

Nhiều startup phần mềm Việt cho biết sản phẩm bị crack và phát tán miễn phí chỉ sau thời gian ngắn ra mắt thị trường.
Nhiều startup phần mềm Việt cho biết sản phẩm bị crack và phát tán miễn phí chỉ sau thời gian ngắn ra mắt thị trường.

Ngành game cũng đang chịu thiệt hại theo hai hướng khác nhau. Với game PC, nhiều tựa game indie Việt Nam sau khi ra mắt trên Steam chỉ thu về vài triệu đồng doanh thu hợp pháp trong khi phiên bản crack đã có hàng chục nghìn lượt tải về. Với game mobile, các APK lậu, bản mod bẻ khóa tính năng trả phí và server lậu của game online Việt Nam tồn tại song song với server chính thức, rút người chơi ra khỏi hệ sinh thái hợp pháp. Nhà phát hành mất nguồn thu từ in-app purchase trong khi chi phí vận hành server chính thức không giảm.

Ngành sản xuất nội dung số, bao gồm các kênh YouTube trả phí, podcast và nền tảng khoá học trực tuyến của giảng viên Việt Nam, cũng đang chịu thiệt hại từ nạn chia sẻ lậu. Nhiều khoá học lập trình, thiết kế và kinh doanh của giảng viên Việt bị mua một lần rồi phát tán trên các nhóm Telegram, Zalo hoặc website tải khoá học crack. Người tạo nội dung không có đủ nguồn lực pháp lý để xử lý từng trường hợp, và một số đã buộc phải dừng sản xuất nội dung chất lượng cao vì không thể thu hồi chi phí.

Hậu quả dài hạn của vòng xoáy này là Việt Nam có hàng chục nghìn lập trình viên tay nghề cao nhưng hệ sinh thái sản phẩm phần mềm nội địa vẫn còn mỏng so với tiềm năng. Khi thị trường trong nước không trả tiền cho sản phẩm nội địa, các nhà phát triển buộc phải hướng ra nước ngoài để bán hàng hoặc chuyển sang làm gia công cho doanh nghiệp ngoại. Đó là thiệt hại cơ cấu mà không đợt cao điểm nào có thể đảo ngược chỉ trong 24 ngày.

Đợt cao điểm tháng 5 có thể tạo bước ngoặt nếu tạo được thói quen tiêu dùng số hợp pháp lâu dài

Bên cạnh những thiệt hại cụ thể, đợt cao điểm tháng 5 cũng đang tạo ra một hiệu ứng tích cực đáng ghi nhận nhiều nền tảng lậu tự đóng cửa trước khi bị xử lý. Phim4k.xyz đóng cửa từ 6/5 với lý do tuân thủ pháp luật. Cò TV gửi lời chia tay người dùng. Mon Fansub ngừng hoạt động. Đây là lần đầu tiên một chiến dịch thực thi SHTT tạo ra hiệu ứng tự nguyện rút lui với quy mô đáng kể như vậy trước khi cơ quan chức năng chính thức vào cuộc.

Thị trường nội dung hợp pháp tại Việt Nam cũng đã sẵn sàng hơn bao giờ hết để tiếp nhận làn sóng người dùng chuyển dịch. FPT Play, TV360, VieON, Netflix, Disney+ và các nền tảng OTT nội địa đang có danh mục nội dung đa dạng với mức giá cạnh tranh hơn nhiều so với 5 năm trước. Với phần mềm văn phòng, bộ Google Workspace miễn phí đủ đáp ứng nhu cầu cơ bản. Microsoft 365 Business Basic chỉ khoảng 2,2 USD mỗi người dùng mỗi tháng. LibreOffice hoàn toàn miễn phí và hợp pháp.

Vi phạm bản quyền số không chỉ ảnh hưởng doanh thu mà còn tác động tới khả năng tái đầu tư của ngành nội dung số Việt Nam.
Vi phạm bản quyền số không chỉ ảnh hưởng doanh thu mà còn tác động tới khả năng tái đầu tư của ngành nội dung số Việt Nam.

Tuy nhiên, sức mạnh thực sự của đợt cao điểm không nằm ở danh sách website bị đóng cửa hay số vụ bị xử phạt, mà nằm ở tác động thay đổi nhận thức. Bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, khẳng định trên VTV tối 6/5 rằng chiến dịch lần này sẽ trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục. Nếu cam kết đó được giữ, hành vi của người dùng và doanh nghiệp mới có thể thay đổi bền vững.

Câu hỏi cốt lõi vẫn còn đó người Việt có sẵn sàng trả tiền cho sản phẩm số của người Việt không? Câu trả lời không thể đến từ một đợt truy quét. Nó phải đến từ sự thay đổi nhận thức về giá trị của lao động sáng tạo và từ một hệ thống thực thi pháp luật hoạt động thường xuyên, không chỉ theo mùa. Đó mới là điều kiện để Việt Nam xây dựng được một ngành công nghiệp nội dung số thực sự, thay vì mãi là nơi gia công cho các công ty nước ngoài.

Với World Cup 2026 khai mạc tháng 6, đợt cao điểm tháng 5 đang diễn ra đúng thời điểm có áp lực thực thi cao nhất. World Cup 2026 sẽ là phép thử lớn nhất cho hiệu quả của đợt cao điểm xử lý vi phạm bản quyền lần này. Nếu các website phát sóng lậu tiếp tục tái xuất với tên miền mới, câu hỏi về tính bền vững của chiến dịch sẽ lại được đặt ra.

vi phạm bản quyền số thiệt hại kinh tế K+ đóng cửa web lậu startup phần mềm Việt bị crack nội dung số bản quyền hệ sinh thái OTT Việt Nam Xôi lạc TV

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Khánh Hòa

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Nghệ An

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Phan Thiết

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 14,202
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 14,203
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 138
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 136,634
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 10,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 93,999
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 84,338
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 80,612
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 57,702
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
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CAD 17901 18176 18793
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EUR 28169 28384 29467
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Cập nhật: 28/10/2026 07:00
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Cập nhật: 28/10/2026 07:00

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